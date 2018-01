Comment éviter les pertes d’emplois technologiques

Selon un nouveau rapport du World Economic Forum, 1,4 million d’emplois américains seront touchés par l’automatisation d’ici 2026. Parmi ces pertes, les femmes devraient subir la majorité des pertes, comme elles le font déjà pour les emplois de détail, selon un rapport de l‘Institut pour la recherche sur les politiques de la femme (IWPR).

Sans rééducation, selon le World Economic Forum, 16% des travailleurs touchés n’auront aucune perspective d’emploi. Un autre quart aurait entre une et trois options. Ceci est en ligne avec les prédictions d’un rapport McKinsey de l’année dernière, qui indiquait que l’automatisation pourrait forcer 375 millions de personnes à changer de carrière d’ici 2030.

Avec deux ans de formation, prévoit le Forum économique mondial, 95% des travailleurs à risque trouveraient un nouvel emploi, avec une augmentation moyenne de 15 000 dollars. Cependant, cela exigera que la plupart de ces travailleurs se recyclent dans une toute nouvelle carrière. Cela signifie que la formation doit être jumelée à des programmes comme le jumelage d’emplois pour aider les travailleurs pendant la transition.

Les robots pourraient forcer 375 millions de personnes à changer de profession d’ici 2030

C’est ce que dit un nouveau rapport du groupe de réflexion McKinsey Global Institute, qui prédit comment la demande de main-d’œuvre changera dans 45 pays grâce aux nouvelles technologies.

La principale conclusion du rapport (PDF) est que 400 à 800 millions de personnes dans le monde seront déplacées d’ici 2030. Ce n’est pas une conclusion particulièrement surprenante: après tout, nous savons que la technologie détruit déjà de nombreux types de emplois.

Mais il y a quelques pépites intéressantes qui se cachent dans l’étude. Premièrement, la recherche prédit que les pays riches comme l’Amérique trouveront 25% du travail automatisé d’ici là, tandis que les pays plus pauvres, comme l’Inde, ne verront que 9% occupés par des machines. C’est parce que ces derniers pays n’ont pas l’argent nécessaire pour investir dans l’automatisation et, en tout cas, ont encore beaucoup de main-d’œuvre bon marché à utiliser. Comme le souligne Wired, cela signifie que leurs classes moyennes continueront de prospérer plus longtemps que celles des pays développés.

Le rapport suggère également que beaucoup d’emplois seront effectivement créés pour les personnes déplacées de leur travail, car l’argent provenant de l’amélioration de la productivité est réinvesti dans de nouveaux types d’industries. Cependant, comme le note Axios, cela se traduira par le fait que pas moins de 375 millions de personnes seront licenciées – soit 14% de la main-d’œuvre mondiale – et devront travailler dans des professions totalement différentes.

Le problème, c’est que ces emplois exigeront probablement beaucoup plus de connaissances techniques que la plupart des travailleurs possèdent actuellement, ce qui signifie que la rééducation deviendra extrêmement importante au cours des prochaines décennies. Il y a déjà quelques initiatives pour y arriver : Google a récemment investi 1 milliard de dollars pour aider les Américains à s’adapter à l’avenir du travail, par exemple.

Mais Andrew Ng, ancien directeur de l’IA chez Baidu, géant chinois de la recherche, a récemment expliqué lors de la conférence annuelle EmTech MIT qu’une action gouvernementale plus concertée – une sorte de New Deal moderne – sera nécessaire pour aider les travailleurs déplacés à acquérir de nouvelles compétences professionnelles.

Exploiter l’automatisation pour un avenir qui fonctionne

A Future That Works: Automation, Employment, and Productivity : Ce rapport détaillé contribue à la mission de McKinsey Global Institute d’aider les dirigeants d’entreprises et de politiques à comprendre les forces qui transforment l’économie mondiale, identifier les endroits stratégiques et se préparer à la prochaine vague de croissance.

L’automatisation est en cours, et elle apportera des avantages substantiels aux entreprises et aux économies du monde entier, mais elle n’arrivera pas du jour au lendemain. Un nouveau rapport de McKinsey Global Institute conclut que la réalisation du plein potentiel de l’automatisation exige que les gens et la technologie travaillent main dans la main.

Les progrès de la robotique, de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique inaugurent une nouvelle ère d’automatisation, car les machines égalent ou surpassent les performances humaines dans une gamme d’activités professionnelles, y compris celles nécessitant des capacités cognitives.

« Dans ce rapport, qui fait partie de notre recherche permanente sur l’avenir du travail, nous analysons le potentiel d’automatisation de l’économie mondiale, les facteurs qui détermineront le rythme et l’étendue de l’adoption en milieu de travail et l’impact économique associé à son potentiel.

L’automatisation des activités peut permettre aux entreprises d’améliorer leurs performances, en réduisant les erreurs et en améliorant la qualité et la rapidité, et dans certains cas en atteignant des résultats qui vont au-delà des capacités humaines. L’automatisation contribue également à la productivité, comme elle l’a fait historiquement. À un moment où la croissance de la productivité est faible, cela donnerait un coup de fouet à la croissance économique et à la prospérité et aiderait à compenser l’impact d’une diminution de la part de la population en âge de travailler dans de nombreux pays. Sur la base de notre modélisation de scénarios, nous estimons que l’automatisation pourrait augmenter la croissance de la productivité à l’échelle mondiale de 0,8 à 1,4% par an.

Selon notre analyse de plus de 2 000 activités de travail dans 800 professions, près de la moitié des activités rémunérées par les travailleurs dans l’économie mondiale pourraient être automatisées en adaptant la technologie actuellement démontrée. Alors que moins de 5% de toutes les professions peuvent être entièrement automatisées à l’aide de technologies éprouvées, environ 60% de toutes les professions ont au moins 30% d’activités qui pourraient être automatisées.

Les activités les plus sensibles à l’automatisation impliquent des activités physiques dans des environnements hautement structurés et prévisibles, ainsi que la collecte et le traitement des données. Aux États-Unis, ces activités représentent 51% des activités de l’économie, représentant près de 2,7 billions de dollars en salaires. Ils sont les plus répandus dans les secteurs de la fabrication, de l’hébergement et de la restauration, ainsi que dans le commerce de détail, et comprennent des emplois de niveau moyen.

Des facteurs techniques, économiques et sociaux détermineront le rythme et l’étendue de l’automatisation. La poursuite des progrès techniques, par exemple dans des domaines tels que le traitement automatique des langues, est un facteur clé. Au-delà de la faisabilité technique, le coût de la technologie, la concurrence avec la main-d’œuvre, les compétences et la dynamique de l’offre et de la demande, les avantages en termes de performance incluent les économies de main-d’œuvre et l’acceptation sociale et réglementaire. Nos scénarios suggèrent que la moitié des activités de travail actuelles pourraient être automatisées d’ici 2055, mais cela pourrait arriver 20 ans plus tôt selon divers facteurs, en plus d’autres conditions économiques plus larges.

Les gens devront continuer à travailler aux côtés des machines pour produire la croissance du PIB par habitant auquel aspirent les pays du monde entier. Nos estimations de la productivité supposent que les personnes déplacées par l’automatisation trouveront un autre emploi. Le changement anticipé des activités dans la population active est d’un ordre de grandeur comparable à celui de l’abandon à long terme de l’agriculture et de la diminution de la part manufacturière des États-Unis, qui se sont accompagnés de la création de nouveaux types de travail non prévu à l’époque.

Pour les entreprises, les avantages de l’automatisation en termes de performances sont relativement clairs, mais les problèmes sont plus complexes pour les décideurs. Ils devraient saisir l’occasion pour leurs économies de tirer parti du potentiel de croissance de la productivité et mettre en place des politiques visant à encourager les investissements et les incitations du marché pour encourager les progrès continus et l’innovation. En même temps, ils doivent évoluer et innover des politiques qui aident les travailleurs et les institutions à s’adapter à l’impact sur l’emploi. Cela inclura probablement de repenser l’éducation et la formation, le soutien du revenu et les filets de sécurité, ainsi que le soutien à la transition pour les personnes déplacées. Les individus sur le lieu de travail devront s’engager de manière plus complète avec les machines dans le cadre de leurs activités quotidiennes et acquérir de nouvelles compétences qui seront demandées dans la nouvelle ère de l’automatisation. »

McKinsey Global

→ Selon Mark Cuban, l’IA sera à l’origine de la plus grande rupture de ces 30 dernières années dans le monde du travail

→ Bill Gates : le robot qui prend votre travail devrait payer des impôts

→ Stephen Hawking : l’automatisation et l’IA vont décimer les emplois de la classe moyenne

→ Vinod Khosla : « 80% des emplois informatiques peuvent être remplacés par l’automatisation

→ Rapport de l’ONU : les robots vont remplacer les deux tiers des emplois dans les pays en développement

→ 850 000 emplois supplémentaires vont être automatisés d’ici 2030 au Royaume-Uni

→ L’intelligence artificielle et l’automatisation : seulement 1,5 % des emplois perdus pourraient être remplacés par les emplois créés

→ ING Focus Belgique – les emplois les plus « robotisables » (PDF)

→ L’évolution de l’intelligence artificielle pourrait sonner le glas de nombreuses professions

→ La Banque d’Angleterre et Bank of America Merrill Lynch annoncent une apocalypse de l’emploi

→ Des robots pour remplacer les juges ?

→ Ross, le premier avocat Robot du monde

→ Automatisation : environ 114.000 emplois juridiques seront perdus soit 39% des emplois dans le secteur