Quel sera l’impact de l’automatisation sur l’emploi ?

Les experts aiment essayer de prédire combien d’emplois les robots vont créer, et combien ils vont en détruire. Il y a à peu près autant d’opinions qu’il y a d’experts. De telles histoires sont tentantes de prendre pour argent comptant. Qui ne voudrait pas savoir si leur gagne-pain ou celui de leurs enfants sera bientôt menacé?

Voici le problème : les résultats cités proviennent d’un large éventail d’études publiées par des entreprises, des groupes de réflexion et des institutions de recherche. Ils arrivent si vite que le MIT Technology Review a décidé de commencer à garder un œil sur tous les chiffres que les différents groupes ont trouvé sur les pertes d’emplois prévues (et certains gains) par l’automatisation, les robots et l’intelligence artificielle.

Toutes les études ont été compilées dans un tableau :