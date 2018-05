La Maison Blanche lance un groupe de travail sur l’intelligence artificielle

Le Comité spécial sur l’intelligence artificielle, un effort du National Science and Technology Council, a été annoncé le 10 mai lors d’un événement de la Maison-Blanche qui a accueilli des représentants de géants de la technologie tels que Google, Amazon et Facebook. L’annonce de Michael Kratsios, directeur adjoint de la technologie à la Maison Blanche, était pleine d’aspiration, décrivant comment les efforts de robotique qui ont vu le succès pourraient être utilisés comme modèles pour stimuler la croissance de l’emploi pour les travailleurs touchés par l’automatisation.

Un communiqué de presse de la Maison Blanche sur « l’intelligence artificielle pour le peuple américain » note les efforts déjà faits par l’administration Trump pour renforcer l’industrie de l’intelligence artificielle et donner la priorité à la recherche et au développement, ainsi que prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs américains sont prêts pour la révolution de l’automatisation. Kratsios reconnaît que les pertes d’emplois résultant de l’IA sont maintenant une priorité pour l’administration. « Dans une certaine mesure, le déplacement de l’emploi est inévitable », a-t-il déclaré. « Mais nous ne pouvons pas rester inactifs, espérant que le marché finira par régler le problème. Nous devons faire ce que les Américains ont toujours fait : s’adapter. »

Kratsios a noté que le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche allait bientôt publier un plan quinquennal pour améliorer l’éducation STEM (acronyme de science, technology, engineering, and mathematics), y compris des mesures pour augmenter le nombre d’étudiants travaillant dans la recherche sur l’intelligence artificielle.

Les États-Unis investissent déjà beaucoup dans l’intelligence artificielle; Selon le Washington Post, la Maison Blanche estime que le gouvernement américain a dépensé plus de 2 milliards de dollars en 2017 pour des programmes de développement d’intelligence artificielle non classifiés, ainsi qu’un montant inconnu sur l’intelligence artificielle pour des utilisations classifiées comme la défense ou la collecte de renseignements. En outre, les investisseurs privés dans le pays dépensent plus dans les startups de l’Intelligence Artificielle que toute autre industrie, dépensant environ 21 milliards de dollars en entreprises d’Intelligence Artificielle en 2016.

Kratsios a déclaré que l’administration actuelle poursuivra ces investissements : « Pour réaliser le plein potentiel de l’IA pour le peuple américain, il faudra les efforts combinés de l’industrie, du milieu universitaire et du gouvernement. »

Il suggère également que la recherche sur l’intelligence artificielle pourrait être améliorée en ouvrant l’accès aux vastes gisements de données financées par les contribuables du gouvernement d’une manière qui ne compromet pas la vie privée ou la sécurité. Les données financées par les contribuables constituent une catégorie assez vaste, englobant tout, de la recherche scientifique nationale aux infrastructures de la ville en passant par les dépenses de santé.