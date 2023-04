Le manifeste du transhumanisme

Principes directeurs pour la prochaine étape de l’évolution humaine

Un manifeste sur le transhumanisme est essentiel pour fournir un ensemble cohérent de principes directeurs en vue de développer et d’appliquer de manière responsable des technologies transformatrices pour l’amélioration de l’humanité.

Alors que nous sommes confrontés à des avancées technologiques rapides, il est essentiel d’établir une vision commune qui garantisse que ces innovations sont exploitées de manière éthique et équitable.

Ce manifeste est un appel à l’action et une boussole morale qui guidera les chercheurs, les décideurs politiques et la société alors que nous naviguons sur les eaux inexplorées de notre avenir technologique.

1. Accélérer le développement des technologies d’amélioration :

En tant que transhumanistes, nous devons promouvoir activement le progrès rapide des technologies d’amélioration humaine telles que le génie génétique, l’IA, les nanotechnologies et les neurotechnologies, en repoussant les limites de nos capacités physiques, cognitives et émotionnelles.

2. Encourager l’innovation dans l’intégration homme-machine :

Souligner l’importance de développer des technologies de pointe qui permettent une intégration transparente entre l’homme et la machine, améliorant ainsi notre capacité à interagir avec le monde numérique et à le contrôler.

3. Soutenir la recherche sur le téléchargement de l’esprit (mind uploading) et l’immortalité numérique :

Plaider en faveur de la recherche et du développement dans le domaine du téléchargement de l’esprit et de la conscience numérique, en explorant les possibilités d’atteindre l’immortalité numérique et de faire passer l’esprit humain dans des substrats plus avancés.

4. Poursuivre la colonisation de l’espace et la vie multiplanétaire :

Encourager le développement de technologies et de stratégies permettant à l’homme d’établir des communautés prospères et autonomes sur d’autres planètes, afin d’assurer la survie et la croissance à long terme de notre espèce.

5. Développer des modèles de société durables et équitables :

Alors que le monde connaît des avancées technologiques rapides, nous devons développer quatre modèles de société qui devront émerger pour garantir l’adaptabilité et la résilience. Ces modèles devraient être fondés sur les principes de durabilité, d’équité sociale et d’adaptabilité.

– Les sociétés techno-écologiques, qui privilégient l’harmonie entre la technologie et l’environnement, en utilisant des technologies avancées pour minimiser notre empreinte écologique tout en maximisant le bien-être humain.

– Les sociétés de post-pénurie, axées sur la distribution équitable des ressources et des opportunités, tirant parti de la technologie pour éliminer la pénurie et répondre aux besoins de tous les membres.

– Des sociétés décentralisées, mettant l’accent sur les réseaux distribués et la prise de décision au niveau local, permettant aux individus et aux communautés de façonner leur propre destin tout en bénéficiant des avancées technologiques mondiales.

– Les sociétés hybrides, qui combinent les meilleurs aspects des modèles précédents, créant une communauté mondiale diversifiée et adaptable, capable de répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles opportunités qui se présentent.

6. Promouvoir le développement de l’intelligence artificielle générale (AGI) :

Plaider en faveur de la recherche d’une intelligence artificielle générale capable de surpasser les humains dans les tâches les plus rentables, en veillant à ce que son développement soit en phase avec les valeurs et les objectifs humains, ce qui aura un impact positif sur la société.

7. Encourager la recherche sur la longévité et l’extension radicale de la vie :

Soutenir la recherche scientifique axée sur la compréhension des processus biologiques du vieillissement et sur la mise au point d’interventions visant à prolonger la durée de vie des êtres humains en bonne santé, l’objectif ultime étant de parvenir à une prolongation radicale de la durée de vie.

8. Explorer le potentiel d’expansion de la conscience humaine :

Reconnaître le potentiel de la technologie non seulement pour améliorer nos capacités physiques et cognitives, mais aussi pour élargir notre compréhension de la conscience humaine. Cela inclut la recherche et le développement d’approches innovantes telles que les simulations de réalité virtuelle, les interfaces neuronales avancées et les technologies d’altération de la conscience qui peuvent fournir de nouvelles informations sur la nature de notre propre esprit et promouvoir une compréhension plus profonde de notre place dans l’univers.

par Alyse Sue, Cofondatrice de Transhuman Coin