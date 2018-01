La technologie de reconnaissance faciale sera utilisée lors des JO 2020 de Tokyo

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 déploieront la technologie de reconnaissance faciale de NEC sur les sites de jeux afin de filmer les athlètes, le personnel et les journalistes, rapporte le Japan Times.

La technologie devrait accroître la sécurité en empêchant l’utilisation de cartes d’identité qui ont été empruntées, volées ou contrefaites, et peut-être aussi réduire les temps d’attente. Des sources sans nom ont déclaré au Times que le processus d’entrée des spectateurs sera le même que celui des Jeux olympiques précédents.

Le système a été testé au centre d’information de Japan House lors des Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Le rapport qualifie la technologie de NEC comme l’une des plus précises au monde, et capable de distinguer les jumeaux identiques et ceux qui ont subi une chirurgie esthétique.