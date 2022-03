Les cybermenaces et l'OTAN 2030 : un nouveau rapport du CCDCOE intitulé "Cyber Threats and NATO 2030 : Horizon Scanning and Analysis". Le rapport comprend 13 chapitres qui examinent comment l'OTAN peut faire face au mieux aux cybermenaces, ainsi que les possibilités et les défis liés aux technologies émergentes et perturbatrices dans le domaine cybernétique au cours de la prochaine décennie.