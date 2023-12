Chine : La guerre du cerveau inclut des armes du sommeil et le contrôle des pensées

La Chine développe une technologie de « guerre du cerveau » avec des dispositifs qui vous font dormir et des armes qui contrôlent la pensée

La Chine développe une technologie de guerre du cerveau de pointe, comprenant des dispositifs capables d’endormir les ennemis et d’influencer leurs pensées, selon un rapport du Washington Times.

Deux études de l’Armée populaire de libération de la Chine montrent que celle-ci cherche à renforcer ses capacités militaires en utilisant des technologies de pointe pour remporter la victoire sans recourir aux armes traditionnelles.

Ces armes biologiques visent à induire le sommeil, à altérer les fonctions cognitives, à réduire la vigilance et à affecter la prise de décision, selon le rapport.

Le rapport, intitulé “Warfare in the Cognitive Age – NeuroStrike and the PLA’s Advanced Psychological Weapons and Tactics,” (La guerre à l’ère cognitive : NeuroStrike et les armes et tactiques psychologiques avancées de l’Armée populaire de libération), a été publié au début du mois par le groupe de recherche The CCP Biothreats Initiative (Initiative CCP sur les menaces biologiques).

« L’Armée populaire de libération est à la pointe de l’intégration de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle, les interfaces cerveau-ordinateur et les nouvelles armes biologiques dans ses stratégies militaires », ont déclaré les chercheurs.

« En résumé, l’intégration par l’Armée populaire de libération de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle, les interfaces cerveau-ordinateur et les armes biologiques dans son arsenal militaire confère à la guerre des dimensions psychologiques importantes, qui vont au-delà de leurs effets physiques », indique le rapport.

Les dispositifs de guerre cognitive comprennent des lunettes anti-sommeil, conçues pour stimuler la vigilance. Le rapport révèle également d’autres armes telles que les « ondes radio soft-kill », qui utilisent l’énergie électromagnétique pour induire la somnolence chez les ennemis.

Des rapports indiquent également que la Chine travaille sur des armes directement contrôlées par les pensées d’un soldat, lui permettant de manipuler ses ennemis.

La Chine met au point des « médicaments génétiques » pour modifier les traits de caractère afin d’obtenir un impact cognitif, émotionnel et comportemental.

L’armée chinoise serait également en train de mettre au point des « médicaments génétiques » conçus pour modifier les caractéristiques génétiques et physiologiques, dans le but d’influer sur les caractéristiques cognitives, émotionnelles et comportementales.

Dans un rapport datant de 2022, l’armée chinoise présente les « five battles of cognition » (cinq batailles de la cognition) comme des éléments clés pour influencer les conflits futurs. L’objectif est de créer une puissante force de dissuasion et un avantage asymétrique », ajoute le rapport.

Les analystes ont découvert que les recherches sont menées par deux unités militaires chinoises, l’unité 94969 et l’unité 96812. Ces unités se concentrent sur le développement de la guerre cognitive défensive et offensive.

Récemment, une évaluation déclassifiée des services de renseignement a révélé que la Chine, ainsi que la Russie, l’Iran et Cuba, ont tenté d’interférer dans les élections législatives américaines de 2022, a rapporté le DailyMail.

Le rapport indique que des preuves solides montrent que la Chine a soutenu les activités visant à influencer plusieurs élections de mi-mandat auxquelles participent des candidats issus des deux partis politiques.

Cette ingérence s’inscrirait dans le cadre d’une directive plus large des dirigeants du parti communiste chinois, qui ont intensifié leurs efforts depuis 2020 pour façonner la politique et l’opinion publique américaines en faveur de la Chine.

L’évaluation a mis en évidence la volonté de la Chine d’exacerber les divisions au sein des partis rivaux aux États-Unis, en accordant une attention particulière à certains candidats.