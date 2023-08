La frénésie d’inscription biométrique Worldcoin suscite des inquiétudes

Les autorités régulatrices du Kenya et les experts en droits numériques en Inde s’inquiètent de la collecte massive de données biométriques par Worldcoin en échange de sa cryptomonnaie. Alors que les enquêtes et les raids policiers sont en cours, il est essentiel de comprendre les préoccupations entourant la collecte de données biométriques, les questions de protection des données et les implications pour la vie privée des utilisateurs.

Le projet Worldcoin et sa collecte de données biométriques

Le projet Worldcoin a récemment fait la une des journaux en raison de sa proposition de collecter des données biométriques, en particulier des scans d’iris, en échange de sa cryptomonnaie. L’entreprise vise à créer la plus grande plateforme publique d’identité et de finances basée sur la blockchain. Selon les rapports, plus de 2,2 millions de personnes se sont déjà inscrites pour faire scanner leurs iris par l’outil d’imagerie biométrique sphérique de Worldcoin, l’Orb.

Les préoccupations des régulateurs et des autorités

Les régulateurs et les autorités dans différents pays ont commencé à s’inquiéter des pratiques de Worldcoin en matière de collecte de données biométriques. Au Kenya, par exemple, les autorités de protection des données ont ordonné la suspension des inscriptions et ont mené des perquisitions dans les bureaux de l’entreprise à Nairobi. Un comité parlementaire a été formé pour enquêter sur les opérations de Worldcoin.

En Inde, le nouveau Digital Personal Data Protection Act a été adopté par le Parlement, mais les experts en droits numériques estiment qu’il ne suffit pas à protéger les utilisateurs de Worldcoin. Ils soulignent que la collecte de données biométriques par des entreprises privées soulève des questions de responsabilité et de droits fondamentaux.

Les préoccupations concernant la protection des données et la vie privée

Les préoccupations concernant la protection des données et la vie privée des utilisateurs ont été soulevées par plusieurs acteurs. Des organisations de défense des droits, telles qu’Amnesty International et l’Open Institute, ont exprimé leur inquiétude quant aux mesures de sécurité mises en place par Worldcoin et aux données collectées. Elles ont également demandé des éclaircissements sur la conformité de Worldcoin avec les lois sur la protection des données, notamment en ce qui concerne l’obtention du consentement des utilisateurs et la réalisation d’une évaluation de l’impact sur la protection des données.

Les implications pour la législation sur la protection des données

La collecte de données biométriques par des entreprises privées comme Worldcoin soulève des questions quant à la législation sur la protection des données dans différents pays. Au Kenya, les autorités ont invoqué la violation de la loi sur la protection des données par Worldcoin. En Inde, bien que la collecte de données biométriques par des entreprises privées soit légale, les experts en droits numériques soulignent le besoin de réglementations plus strictes pour garantir la responsabilité et la protection des droits fondamentaux des utilisateurs.

Conclusion

La frénésie d’inscription biométrique de Worldcoin a suscité des inquiétudes quant à la collecte de données biométriques, à la protection des données et à la vie privée des utilisateurs. Les régulateurs et les autorités ont lancé des enquêtes pour évaluer la légalité et les implications de telles pratiques. Il est crucial de trouver un équilibre entre l’innovation technologique et la protection des droits des individus. La collecte de données biométriques doit être effectuée de manière transparente, sécurisée et en accord avec les lois sur la protection des données de chaque pays.