Pourrait-on transférer notre conscience dans un ordinateur ?

De nos jours, la technologie ne cesse de progresser à un rythme effréné. Nous assistons à des avancées majeures dans différents domaines, y compris celui des neurosciences. Alors que nous commençons à mieux comprendre le fonctionnement complexe de notre cerveau, une question fascinante se pose : pourrait-on un jour transférer notre conscience dans un ordinateur ? Cette idée, connue sous le nom de téléchargement de l’esprit ou mind uploading, est au cœur d’un mouvement intellectuel appelé transhumanisme. Dans cet article, nous explorerons les différentes hypothèses et implications de cette théorie futuriste.

L’hypothèse technologique

Avant de plonger dans les détails de la téléchargement de l’esprit, il est important de comprendre les défis technologiques qu’une telle entreprise représenterait. Notre cerveau est la structure la plus complexe de l’univers connu, avec environ 86 milliards de neurones et plus complexe. Il est estimé que notre cerveau contient environ un million de milliards de connexions neuronales. Ces chiffres donnent une idée de l’ampleur de la tâche qui nous attend.

Actuellement, les neuroscientifiques travaillent sur la cartographie en 3D des cerveaux de certains organismes simples, tels que les larves de mouches des fruits. Le connectome le plus complexe jamais réalisé est celui d’une plus complexe, qui compte environ 3 000 neurones et 500 000 connexions neuronales. On estime que nous pourrions cartographier le cerveau d’une souris dans les plus complexe.

Cependant, le cerveau humain est environ 1 000 fois plus complexe que celui d’une souris. Cela signifierait-il qu’il nous faudrait 10 000 ans pour cartographier un cerveau humain ? Probablement pas. Nous avons déjà assisté à des avancées spectaculaires dans des projets similaires, tels que le Projet Génome Humain. Il y a 20 ans, il fallait des années et des centaines de millions de dollars pour cartographier le premier génome humain. Aujourd’hui, les laboratoires les plus rapides peuvent le faire en quelques heures pour environ 100 dollars. Avec des gains similaires en efficacité, il est possible que la technologie de téléchargement de l’esprit soit disponible de notre vivant, ou même de celui de nos enfants ou petits-enfants.

Cependant, la cartographie statique du cerveau n’est qu’une partie du travail. Pour simuler un cerveau fonctionnel, nous devrons observer les neurones individuels en action. Il n’est pas évident de savoir si cela sera réalisable dans un avenir proche.

L’hypothèse de l’esprit artificiel

Si nous pouvions créer une simulation de votre cerveau, est-ce que cela donnerait naissance à un esprit conscient comme le vôtre ? La réponse dépend de la relation entre notre esprit et notre corps. Contrairement au philosophe du XVIIe siècle René Descartes, qui pensait que l’esprit et le corps étaient radicalement différents, la plupart des philosophes contemporains estiment que l’esprit est essentiellement quelque chose de physique. En d’autres termes, votre esprit est votre cerveau.

Cependant, comment une simulation de cerveau pourrait-elle donner naissance à un esprit réel s’il s’agit simplement d’une simulation ? De nombreux scientifiques cognitifs pensent que c’est la structure complexe de notre cerveau qui est responsable de la création de notre esprit conscient, plutôt que la nature de sa matière biologique (principalement de la graisse et de l’eau). Lorsqu’elle est implémentée sur un ordinateur, la simulation reproduirait la structure de votre cerveau. Pour chaque neurone simulé et chaque connexion neuronale, il y aurait un équivalent matériel sur l’ordinateur. La simulation reproduirait ainsi la structure de votre cerveau et, par conséquent, votre esprit conscient.

Les systèmes d’intelligence artificielle actuels fournissent des preuves utiles (bien que non concluantes) de l’approche structurelle de l’esprit. Ces systèmes fonctionnent sur des réseaux neuronaux artificiels, qui reproduisent certains des principes structurels du cerveau. Ils sont capables d’accomplir de nombreuses tâches qui exigent beaucoup de travail cognitif de notre part.

L’hypothèse de la survie

Supposons qu’il soit possible de simuler un cerveau humain et que la simulation crée un esprit conscient. La personne ainsi créée serait-elle vraiment vous, ou simplement un clone mental ? Cela nous ramène à une vieille énigme philosophique : qu’est-ce qui fait que lorsque vous vous levez le matin, vous êtes toujours la même personne que celle qui s’est couchée la veille au soir ?

Les philosophes sont divisés en deux camps sur cette question. Le camp biologique estime que vous et vous-même le matin et le soir êtes la même personne car vous êtes le même organisme biologique, reliés par un seul processus de vie biologique. Le camp mental, quant à lui, pense que le fait que nous ayons un esprit fait toute la différence. Vous et vous-même le matin et le soir êtes la même personne car vous partagez une vie mentale. Vous vous souvenez de ce que vous avez fait le soir précédent, vous avez les mêmes croyances, espoirs, traits de caractère, etc.

Alors, quel camp a raison ? Voici un moyen de tester votre propre intuition : imaginez que votre cerveau soit transplanté dans le crâne vide du corps d’une autre personne. La personne qui en résulterait, avec vos souvenirs, préférences et personnalité, serait-elle vous-même, comme le pense le camp mental ? Ou serait-elle la personne qui a donné son corps, comme le pense le camp biologique ? En d’autres termes, avez-vous obtenu un nouveau corps ou ont-ils obtenu un nouvel esprit ? Beaucoup de choses dépendent de cette question. Si le camp biologique a raison, le téléchargement de l’esprit ne fonctionnerait pas, car l’objectif même du téléchargement est de laisser derrière soi sa biologie. Si le camp mental a raison, il y a une chance pour le téléchargement, car l’esprit téléchargé pourrait être une véritable continuation de votre vie mentale présente.

Mais attention, il y a un hic. Que se passe-t-il lorsque vous, en tant qu’individu biologique, survit également au processus de téléchargement ? Seriez-vous, avec votre conscience, divisé en deux personnes, créant ainsi deux « vous » : l’un sous forme biologique (B) et l’autre sous forme téléchargée (C) ? Non, vous (A) ne pouvez pas littéralement vous diviser en deux personnes distinctes (B ≠ C) et être identique aux deux en même temps. Au maximum, une seule d’entre elles peut être vous (soit A = B, soit A = C).

Il semble le plus intuitif que, après une division, votre forme biologique continuerait à être la vraie vous (A = B), et le téléchargement ne serait qu’une copie mentale. Mais cela rend douteux que vous puissiez survivre en tant que téléchargement même dans le cas où votre forme biologique serait détruite. Pourquoi la destruction de votre être biologique élèverait-elle magiquement votre clone mental au statut de la vraie vous ? Il semble étrange de penser que cela se produirait.

Conclusion

Le téléchargement de l’esprit est une idée fascinante qui a suscité l’intérêt de nombreux transhumanistes et scientifiques renommés. Cependant, sa faisabilité repose sur des hypothèses technologiques, mentales et de survie qui ne peuvent pas être testées de manière concluante. La mise en œuvre de cette technologie nécessiterait des avancées considérables dans les domaines des neurosciences et de l’intelligence artificielle. De plus, les implications philosophiques et éthiques de cette idée soulèvent de nombreuses questions complexes.

Il est donc difficile de dire si nous pourrons un jour transférer notre conscience dans un ordinateur. Pour l’instant, cela reste le sujet de la science-fiction et de spéculations philosophiques. Cependant, les progrès rapides de la technologie nous réservent peut-être des surprises dans un avenir pas si lointain.

The Conversation