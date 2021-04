Partie V – Le Grand Reset : L’idéologie Woke

Qu’est-ce que le Grand Reset ? Partie V : L’idéologie Woke

Dans les articles précédents, j’ai abordé le Grand Reset et présenté plusieurs façons d’en comprendre l’économie. Le Grand Reset peut être considéré comme du néo-féodalisme, du “socialisme d’entreprise“, du “capitalisme aux caractéristiques chinoises” et du “capitalisme des parties prenantes” versus le “néolibéralisme“. Dans les prochains articles, j’ai l’intention de traiter les aspects technologiques (transhumanistes) et monétaires (banque centralisée et monnaie numérique) que Klaus Schwab et d’autres anticipent et prescrivent.

Dans cet essai, je souhaite examiner l’aspect idéologique du Grand Reset. Comment les planificateurs entendent-ils établir la réinitialisation sur le plan idéologique ? En d’autres termes, comment une réinitialisation de l’esprit de masse pourrait-elle avoir lieu et permettre aux nombreux éléments du Grand Reset d’être mis en place – sans rébellion de masse, bien sûr ? Après tout, si la Grande Réinitialisation doit s’installer, un certain degré de conformité de la part de la population sera nécessaire – indépendamment du contrôle accru, étendu et plus précis sur la population que la technologie transhumaniste et une monnaie numérique centralisée pourraient se permettre.

C’est la fonction de l’idéologie. L’idéologie, comme l’a affirmé l’historien marxiste des sciences Richard Lewontin, fonctionne “en convainquant les gens que la société dans laquelle ils vivent est juste et équitable, ou si elle n’est pas juste et équitable, qu’elle est inévitable, et qu’il est tout à fait inutile de recourir à la violence “. L’idéologie établit la “légitimation sociale” que Lewontin considère comme nécessaire pour obtenir l’assentiment des gouvernés. “Le champ de bataille est dans la tête des gens, et si la bataille est gagnée sur ce terrain, alors la paix et la tranquillité de la société sont garanties .” De ce point de vue, l’idéologie n’est pas la même chose que la vision du monde. Il s’agit plutôt de la programmation mentale nécessaire à la domination et au contrôle sans recourir à la force. L’endoctrinement idéologique est plus facile, moins désordonné et moins coûteux que la violence étatique ou soutenue par l’État.

Certains diront que l’idéologie du Grand Reset est simplement une idéologie socialiste-communiste. Après tout, à bien des égards, l’idéologie socialiste-communiste soutient ce que le Grand Reset promet d’apporter. Et cela peut fonctionner pour certains. Certains se réjouiraient, pour des raisons socialistes, de la “justice”, de l'”égalité” ou de l'”équité” que promet le Grand Reset.

Les socialistes pourraient négliger ou excuser le contrôle oligarchique de la société sur la base de la justice, de l’égalité ou de l’équité supposées parmi la masse de la population, et sur la présomption que l’oligarchie sera renversée dans un avenir pas si lointain. Le socialisme intègre une prédisposition au nivellement qui privilégie l'”égalité” au sein de la majorité visible, même si cette égalité est une grande perte pour de nombreux sujets de la “classe moyenne”. En fait, lorsque j’ai brièvement écouté les élucubrations des membres du Parti communiste révolutionnaire des États-Unis, y compris son dirigeant, Bob Avakian, ils m’ont avoué que le socialisme mondial signifierait une baisse du niveau de vie pour une grande partie du monde, en particulier aux États-Unis.

Ils n’avaient aucun problème avec cela ; en fait, ils semblaient se réjouir de cette perspective. Sans doute, comme l’a suggéré Friedrich Nietzsche, le socialisme est alimenté, au moins en partie, par le ressentiment – le ressentiment et l’envie pour le détenteur de la propriété. Il y aurait beaucoup à dire sur l’approbation apparente des socialistes, ou du moins leur acceptation conditionnelle et temporaire, des grands corporatistes monopolistiques et oligarchiques et leur préférence pour les grandes entreprises par rapport aux petites . Les socialistes considèrent la monopolisation sous le capitalisme comme inévitable, comme nécessaire pour produire une cible plus consolidée à renverser, et comme un signe de l’effondrement imminent du capitalisme et de l’apocalypse socialiste-communiste à venir.

De même, de nombreux socialistes seront favorables à la grande réinitialisation par principe – en particulier ceux qui acceptent sa rhétorique pour argent comptant. Mais malgré sa nouvelle popularité, le socialisme-communisme ne représente toujours pas la majorité. Bien qu’il soit populaire parmi les milléniaux et autres millénaristes, le socialisme-communisme reste peu recommandable pour beaucoup. Il est considéré comme étranger, obscur, et connote vaguement quelque chose de négatif. Mais surtout, pour des raisons que je donnerai plus loin, l’idéologie socialiste-communiste n’est pas l’idéologie qui correspond le mieux aux objectifs de la Grande Réinitialisation. C’est là que le wokeness entre en jeu.

Qu’est-ce que le wokeness exactement ? Comme je l’écris dans Beyond Woke, Selon le credo de la justice sociale, être “woke – éveillé ” est le réveil politique qui découle de l’émergence d’une conscience et d’une conscience de l’injustice sociale et politique. Le wokeness est l’inscription indélébile de la conscience de l’injustice sociale dans l’esprit conscient, suscitant la piqûre de la conscience, qui oblige les nouveaux éveillés à changer leurs croyances et leurs comportements .

C’est la définition la plus proche de wokeness que je puisse donner, en me basant sur les affirmations de ceux qui l’adoptent. Bien sûr, l’étymologie du mot “woke” et la façon dont il est devenu un adjectif décrivant ceux qui sont ainsi éveillés à la conscience de l’injustice sociale et politique, est une autre question. Je discute de l’étymologie dans Google Archipelago :

“Woke” a commencé en anglais comme un passé et un participe passé de “wake”. Il suggérait “être devenu éveillé”. Mais, dans les années 1960, woke a également commencé à fonctionner comme un adjectif, prenant le sens figuré dans la communauté afro-américaine de “bien informé” ou “à jour”. En 1972, le passé verbal autrefois modeste a commencé à décrire une conscience politique élevée. En 2017, l’Oxford English Dictionary (OED) a reconnu la conscience sociale des woke et a ajouté la définition suivante : “alerte à la discrimination raciale ou sociale et à l’injustice”.

Pourtant, il existe autant de définitions du wokeness que de personnes qui en ont entendu parler, comme c’est le cas pour tout ce qui est le moins controversé. Je suis sûr que d’autres peuvent et vont ajouter à la définition ou suggérer que le wokeness devrait être défini tout à fait différemment. Mais la définition et les interprétations historico-sémantiques ci-dessus sont suffisantes pour nos besoins. Selon les adeptes, le wokeness est donc une conscience accrue de l’injustice sociale et politique et la détermination à l’éradiquer.

Mais qu’est-ce que le wokeness pourrait avoir à faire avec le Grand Reset ? En tant que correctif, le wokeness n’est pas destiné à ceux qui souffrent et dont il entend corriger les plaintes, ou les plaintes imaginaires. Le wokeness agit sur la majorité, les bénéficiaires supposés de l’injustice. Il le fait en faisant comprendre à la majorité qu’elle a bénéficié de “privilèges” et de préférences fondés sur la couleur de la peau (blancheur), le genre (patriarcat), la propension sexuelle (hétéronormativité), le lieu de naissance (colonialisme, impérialisme et premier monde), l’identité sexuelle (privilège du genre cis) et la domination de la nature (spécisme), pour ne citer que quelques-uns des principaux coupables.

La liste pourrait être longue et s’enrichit, semble-t-il, de jour en jour. Cette majorité doit être réhabilitée, en quelque sorte. Les masses doivent comprendre qu’elles ont acquis les avantages dont elles ont bénéficié jusqu’à présent grâce au traitement injuste des autres, directement ou indirectement, et que ce traitement injuste est fondé sur les circonstances de la naissance. Le “privilège” de la majorité s’est fait au détriment des minorités désignées comme bénéficiaires de la wokeness, et la wokeness est le moyen de rectifier ces nombreuses injustices.

Et quels sont les effets d’une réprimande répétée en tant que telle, de l’affirmation que l’on a bénéficié d’un “privilège” non mérité, que sa richesse et son bien-être relatifs ont été obtenus aux dépens d’autres personnes opprimées, marginalisées et mal utilisées ? Honte, culpabilité, remords, indignité. Et quels sont les ajustements attitudinaux et comportementaux attendus de la part de la majorité ? Ils doivent s’attendre à moins. Dans le cadre de cette idéologie, on s’attend à ce que les gens renoncent à leurs droits, parce que même ces droits, non, surtout ces droits, ont été obtenus aux dépens des autres.

Ainsi, le wokeness fonctionne en habituant la majorité aux attentes réduites que j’ai présentées dans mon premier article sur le Grand Reset. Il le fait en instillant une croyance dans l’indignité de la majorité à s’épanouir, à prospérer et à profiter de leur vie. Le Wokeness endoctrine la majorité dans l’avenir sans propriété (pour eux, du moins) de la Grande Réinitialisation, tout en gratifiant la gauche, ses principaux propagateurs idéologiques, d’un sentiment de supériorité morale, même s’il est prévu qu’eux aussi soient privés de perspectives.

Une question demeure. Pourquoi le wokeness est-il plus adapté aux objectifs du Grand Reset que l’idéologie socialiste-communiste ? Pour répondre à cette question, nous devons rappeler les arguments de vente du socialisme-communisme. Malgré le nivellement par le bas que j’ai mentionné plus haut, le socialisme-communisme est prometteur. Il promet des avantages, pas des déficits. Il ne fonctionne pas en promettant à la majorité qu’elle sera perdante à son instauration.

Bien au contraire, le socialisme-communisme promet des conditions grandement améliorées – oui, la justice, l’égalité ou l’équité, mais aussi la prospérité pour la masse de l’humanité, prospérité qui lui a été refusée sous le capitalisme. Les travailleurs du monde sont appelés à s’unir, non pas dans la perspective d’attentes réduites, mais sur la base de grandes attentes – non pas, selon Marx, pour établir une utopie, mais au moins pour détruire et remplacer la dystopie actuelle par une cornucopia partagée. Nous savons, bien sûr, comment cette promesse est tenue. Mais il n’en demeure pas moins qu’elle est encore proférée et crue par un trop grand nombre de nos concitoyens.

Nous avons vu, d’autre part, le caractère soustractif de l’idéologie woke. Le wokeness exige le renoncement à des avantages pour des raisons morales. Contrairement au socialisme-communisme, il n’offre pas d’empowerment (ou autonomisation) et ne préconise pas la prise de contrôle des moyens de production et de l’État par des moyens politiques. Le wokeness est une forme de récrimination qui contraint à l’abdication, et non à l’acquisition, de biens.

L’idéologie woke, à mon avis, a labouré le sol et planté les graines pour la récolte que la grande réinitialisation représente pour l’élite dirigeante. Le wokeness a-t-il été conçu intentionnellement dans ce but ? Je ne le pense pas, mais il peut néanmoins être et est adopté à ces fins, tout comme d’autres formations idéologiques ont été utilisées à d’autres fins. L’élite dirigeante s’approprie les moyens disponibles pour réaliser ses plans, y compris les idéologies disponibles. L’idéologie Woke était disponible et prête à être appropriée et appliquée. Le wokeness sert au mieux le Grand Reset, et nous voyons donc le langage du wokeness dans les livres et autres écrits consacrés à son établissement : équité, inclusion, etc.

Naturellement, le wokeness ne fonctionnera pas sur tout le monde. Mais l’exigence a été rendue si universelle que les dissidents qui ne s’y conforment pas sont considérés comme régressifs, réactionnaires, racistes, suprématistes blancs et autres, et sont écartés, voire punis, pour ces raisons. Le Wokeness a ainsi atteint la domination. La contrer sera une exigence majeure pour défier le Grand Reset.

Michael Rectenwald

Michael Rectenwald est l’auteur de onze ouvrages, dont Thought Criminal (2020), Beyond Woke (2020), Google Archipelago (2019), Springtime for Snowflakes (2018), Nineteenth-Century British Secularism (2016). Il a été professeur à l’université de New York de 2008 à 2019. Il a également enseigné à la Duke University, la North Carolina Central University, la Carnegie Mellon University et la Case Western Reserve University. Il est un expert et un défenseur de la liberté d’expression contre toutes les formes d’autoritarisme et de totalitarisme, y compris le socialisme-communisme, la “justice sociale”, le fascisme et le politiquement correct.

Il est titulaire d’un doctorat en études littéraires et culturelles de l’université Carnegie Mellon, d’une maîtrise en littérature anglaise de l’université Case Western Reserve et d’une licence en littérature anglaise de l’université de Pittsburgh. (voir son C.V. pour plus de détails). Ses essais universitaires et académiques sont parus dans le Quarterly Journal of Austrian Economics, Academic Questions, Endeavour, le British Journal for the History of Science, College Composition and Communication, International Philosophical Quarterly, les anthologies De Gruyter (Organized Secularism in the United States), etc.

Les publications de Michael destinées au grand public sont apparues sur le fil de Mises Institute, The Epoch Times, RT.com, Campus Reform, The New English Review, The International Business Times, The American Conservative, Quillette, The Washington Post, The Pittsburgh Post-Gazette, entre autres. Le Dr Rectenwald a participé à de nombreux talk-shows politiques et autres sur les grands réseaux (Tucker Carlson Tonight, Fox & Friends, Fox & Friends First, Varney & Company, The Glenn Beck Show), à des émissions de radio syndiquées (Glenn Beck et bien d’autres), ainsi qu’à des émissions et podcasts.

