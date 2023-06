La guerre psychologique chinoise de nouvelle génération

Les applications militaires des technologies émergentes et leurs implications pour les Etats-Unis

La Chine considère la guerre psychologique, centrée sur la manipulation de l’information pour influencer la prise de décision et le comportement de l’adversaire, comme l’un des éléments clés de la guerre moderne.

L’attention accrue portée par l’armée américaine à la Chine et les préparatifs en vue d’un éventuel conflit entre les États-Unis et la Chine signifient qu’il est important de comprendre comment les capacités chinoises de guerre psychologique peuvent évoluer et ce qu’elles signifieraient pour le comportement stratégique de la Chine en cas de crise ou de conflit.

Dans un nouveau rapport de la RAND Corporation, l’auteur explore la réflexion militaire chinoise sur la guerre psychologique de nouvelle génération. La Chine s’intéresse à la fois à l’informatique de pointe, comme le big data, et à la science du cerveau pour leurs applications militaires potentielles afin d’améliorer les futures capacités de guerre psychologique.

L’auteur donne une vue d’ensemble de la pensée chinoise en matière de guerre psychologique, des capacités clés et des concepts opérationnels connexes que l’armée chinoise recherche, et présente une étude de cas hypothétique pour illustrer la manière dont ces capacités, si elles sont réalisées, peuvent être appliquées à une future contingence entre les États-Unis et la Chine.

L’un des scénarios les plus risqués serait que l’armée chinoise et l’ensemble des dirigeants pensent que ces technologies émergentes permettent à Pékin de prédire ou d’influencer la prise de décision de ses adversaires. Cela pourrait conduire Pékin à avoir une confiance mal placée dans sa capacité à dissuader ses adversaires de se battre ou à les contraindre de ne pas se battre du tout.

Principales conclusions

La réflexion des militaires chinois sur la guerre psychologique est beaucoup plus diversifiée qu’on ne le pensait jusqu’à présent

Bien que certains domaines fassent l’objet d’un consensus général (les objectifs de la guerre psychologique), les divers concepts opérationnels font clairement l’objet de débats.

La communauté de la guerre psychologique de l’Armée populaire de libération a discuté d’une série de technologies qu’elle envisage d’utiliser pour ses futures opérations

Il s’agit notamment de l’informatique de pointe, en particulier le traitement des données et de l’information, de la science du cerveau, en particulier l’imagerie cérébrale, et de propositions anciennes qui restent intéressantes, notamment les armes soniques, les armes laser, les messages subliminaux et les hologrammes.

Il existe des preuves solides que l’armée chinoise a déjà développé et utilisé des capacités de manipulation de l’information et des armes laser, bien qu’il ne soit pas certain que ces capacités aient été spécifiquement destinées à la guerre psychologique.

Trois scénarios possibles illustrent les tendances potentielles et les perspectives à long terme de la guerre psychologique chinoise

La première est l’adoption de la manipulation de l’information en tant qu’instrument de pointe du pouvoir national.

La seconde est une nouvelle orientation audacieuse de la guerre, centrée sur l’adoption par l’armée chinoise des technologies émergentes pour prédire ou influencer la prise de décision de l’adversaire.

La troisième est un manque d’imagination, qui entraîne le maintien du statu quo en ce qui concerne les capacités militaires chinoises.

L’impact réel des capacités de guerre psychologique de la prochaine génération pourrait être encore moins important que l’hypothèse de Pékin sur le fait qu’elles fonctionneront comme prévu, ou même, une fois qu’elles seront utilisées, l’impression qu’elles fonctionnent comme prévu

Il y a donc un risque que, lorsque la Chine se rendra compte que ses efforts de guerre psychologique n’ont pas l’effet escompté, par exemple que l’adversaire adopte une ligne de conduite différente, Pékin réagisse de manière imprévisible.

Guerre cognitive

Le cartel militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis a testé également de nouveaux modes de guerre hybride contre ses adversaires autoproclamés, notamment la guerre économique, la cyberguerre, la guerre de l’information et la guerre psychologique.

Aujourd’hui, l’OTAN met au point un tout nouveau type de combat qu’elle a baptisé guerre cognitive. Décrite comme une militarisation des sciences du cerveau, cette nouvelle méthode consiste à pirater l’individu en exploitant les vulnérabilités du cerveau humain afin de mettre en œuvre une ingénierie sociale plus sophistiquée. La guerre cognitive est la forme de manipulation la plus avancée à ce jour.

Les forces spéciales américaines pourraient utiliser la technologie deepfake pour des opérations psychologiques (psy-ops), selon un rapport.