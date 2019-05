Transhumanisme : L’avènement de l’Homme-Dieu

Depuis la nuit des temps, l’humanité a toujours été en quête de Dieu. Elle l’a cherché inlassablement dans la nature, dans le ciel, dans les temples, dans les livres… Mais aujourd’hui, cette recherche pourrait s’achever car une révolution est en marche : la religion transhumaniste.

Après Shiva, Zeus, Yahvé, Bouddha, Jésus et Allah, le nouveau Dieu n’est autre que l’Homme lui-même : grâce au progrès de l’intelligence artificielle et des nanotechnologies, les transhumanistes nous promettent la vie éternelle et des pouvoirs quasi divins d’ici une vingtaine d’années…

À en croire les techno-prophètes de la Silicon Valley, le temps de l’Homme-Dieu est arrivé.

Au début de la vidéo, voix-off de George Dyson, extraite du fabuleux projet IN LIMBO d’Antoine Viviani. L’historien du monde numérique George Dyson raconte les circonstances qui sont à l’origine du développement du monde numérique : un pacte avec le diable qui a scellé le destin du monde informatique à celui de la bombe H.

Anthony Levandowski, « Ce qui va être créé sera effectivement un dieu ».

Dans un entretien au magazine Wired, Levandowski croit qu’un changement est en train de se produire – un changement qui transformera tous les aspects de l’existence humaine, perturbant l’emploi, les loisirs, la religion, l’économie, et peut-être même notre survie en tant qu’espèce.

« Si vous demandez aux gens si un ordinateur peut être plus intelligent qu’un humain, 99,9 pour cent diront que c’est de la science-fiction », dit-il. « En fait, c’est inévitable. »

Elon Musk, « Avec l’intelligence artificielle, nous invoquons le démon ».

Elon Musk, a déjà mis en garde contre l’intelligence artificielle, affirmant qu’elle pourrait être plus dangereuse que les armes nucléaires. Lors de son discours devant le Symposium du centenaire du département aéronautique et astronautique du MIT, Musk a qualifié cette menace de plus grande menace existentielle :

« Je pense que nous devrions faire très attention concernant l’intelligence artificielle. Si je devais deviner quelle est notre plus grande menace existentielle, c’est probablement ça. Nous devons donc être très prudents avec l’intelligence artificielle. De plus en plus de scientifiques pensent qu’il devrait y avoir une certaine surveillance réglementaire, peut-être au niveau national et international, juste pour s’assurer que nous ne faisons pas quelque chose de très stupide. Avec l’intelligence artificielle, nous invoquons le démon. Dans toutes ces histoires où il y a le type avec le pentagramme et l’eau bénite, c’est comme s’il était sûr de pouvoir contrôler le démon. Ça n’a pas marché. »