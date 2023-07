La cryptomonnaie Worldcoin basée sur la biométrie est lancée

Worldcoin: La cryptomonnaie révolutionnaire qui utilise la biométrie pour créer une identité numérique unique

Le 24 juillet, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a lancé officiellement Worldcoin, un projet de cryptomonnaie révolutionnaire. Cette cryptomonnaie utilise la biométrie pour créer une identité numérique unique, appelée World ID. Avec le World ID, Worldcoin propose une solution innovante pour distinguer les humains des intelligences artificielles, relever les défis de l’identité en ligne et lutter contre les inégalités de revenus.

La preuve de personnalité avec la biométrie

L’une des caractéristiques uniques de Worldcoin est l’utilisation d’une preuve de personnalité (PoP) basée sur la biométrie. Pour obtenir un World ID, les utilisateurs doivent se soumettre à une analyse de l’iris à l’aide de l’Orb, un appareil d’imagerie biométrique personnalisé. L’Orb est équipé d’une caméra grand angle et d’une caméra téléobjectif qui capturent une image haute résolution de l’iris humain, puis la traitent pour en faire un identifiant numérique unique.

L’utilisation de la biométrie permet à Worldcoin de créer des identités numériques uniques, inaccessibles aux IA et aux bots. Cela offre une solution aux problèmes posés par les chatbots basés sur l’IA, qui peuvent générer un langage remarquablement similaire à celui des humains. Grâce à World ID, il devient possible de distinguer les personnes réelles des bots en ligne.

Trois ans de tests et une adoption internationale

Depuis trois ans, Worldcoin a été testé dans plusieurs pays, notamment le Chili, la Norvège, l’Indonésie, le Kenya, le Soudan et le Ghana. Au cours de cette période, plus de 2 millions de personnes se sont inscrites pour participer aux tests bêta de la plateforme, avec 40 000 nouvelles inscriptions chaque semaine pour obtenir un World ID vérifié.

D’ici la fin de l’année, Worldcoin prévoit de mettre à disposition 1 500 Orbs dans 35 villes réparties dans 20 pays, afin de continuer à accueillir de nouveaux utilisateurs gratuitement. Cette expansion internationale témoigne de l’adoption croissante de Worldcoin et de sa vision d’une identité numérique mondiale.

Une cryptomonnaie en pleine croissance

Suite à son lancement sur plusieurs plateformes d’échange de cryptomonnaies, le jeton de Worldcoin (WLD) a connu une forte augmentation de sa valeur. Son prix a atteint un pic de 3,30 $ par pièce, soit une augmentation de 98 % par rapport à son prix initial de 1,66 $. Le volume des échanges a également atteint 239 millions de dollars, selon les données de Coingecko.

Cette croissance rapide témoigne de l’intérêt suscité par Worldcoin sur le marché de la cryptomonnaie. Les investisseurs reconnaissent le potentiel de cette plateforme qui associe identité numérique et cryptomonnaie, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour lutter contre les inégalités de revenus et promouvoir une économie plus inclusive.

Follow Worldcoin on Twitter or download World App for the most up to date information on Orb locations & booking information. pic.twitter.com/q7wt7NIAdD — Worldcoin (@worldcoin) July 24, 2023

Worldcoin et la perspective d’un revenu de base universel

Sam Altman, PDG d’OpenAI et co-fondateur de Worldcoin, est depuis longtemps un fervent partisan du revenu de base universel (UBI). Il voit en Worldcoin un outil potentiel pour lutter contre les inégalités de revenus et faciliter la mise en place de l’UBI. Selon Altman, Worldcoin pourrait aider à éliminer la fraude dans la distribution de l’UBI, car seules les personnes réelles, avec un World ID, pourraient bénéficier de ces paiements.

L’UBI est un programme de prestations sociales qui prévoit le versement de paiements à chaque individu, indépendamment de son statut socio-économique. Altman est convaincu que l’automatisation croissante due à l’IA nécessitera de nouvelles approches pour garantir la stabilité économique et réduire les inégalités. Worldcoin, avec son modèle de World ID et de cryptomonnaie, constitue une étape vers la réalisation de cette vision de l’UBI.

L’importance de la protection des données et des risques potentiels

Bien que Worldcoin offre des avantages majeurs en termes d’identification numérique et de lutte contre la fraude, il soulève également des questions sur la protection des données et les risques potentiels. La collecte et le traitement des données biométriques suscitent des inquiétudes quant à leur sécurité et à leur utilisation future. Il est essentiel de garantir que les données collectées par Worldcoin sont protégées contre les hackers et utilisées de manière responsable.

De plus, l’utilisation de la biométrie pour la preuve de personnalité soulève des préoccupations éthiques et légales. Il est crucial de s’assurer que la collecte et l’utilisation des données respectent les lois et les réglementations en vigueur dans chaque pays. La confidentialité des utilisateurs doit être garantie, tout en permettant l’accès aux avantages de l’identité numérique et de la cryptomonnaie offerts par Worldcoin.

Conclusion

Worldcoin est une innovation majeure dans le domaine de la cryptomonnaie. En combinant la biométrie et la cryptographie, cette plateforme offre une solution unique pour distinguer les humains des IA et des bots en ligne. Avec son identité numérique, World ID, Worldcoin contribue à résoudre les problèmes d’identité en ligne et à lutter contre les inégalités de revenus.

L’adoption internationale de Worldcoin témoigne de son potentiel à transformer les systèmes économiques et sociaux. En associant cryptomonnaie et identité numérique, Worldcoin ouvre la voie à de nouvelles possibilités, comme l’implémentation de l’UBI. Cependant, il est essentiel de garantir la protection des données et de faire face aux risques potentiels liés à la collecte et à l’utilisation de la biométrie.

En fin de compte, l’avenir de Worldcoin dépendra de sa capacité à répondre aux préoccupations de sécurité et de confidentialité tout en offrant des opportunités économiques inclusives pour tous.