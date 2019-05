Les pilotes de la marine déroutés par les rencontres d’OVNI

Dans une nouvelle histoire étonnante du New York Times, les pilotes de la Navy détaillent leurs rencontres avec des ovnis – des « objets étranges » dépourvus de moteur visible ou de traînée d’échappement, mais pouvant atteindre 30 000 pieds et des vitesses hypersoniques.

« Whow, mais qu’est ce que c’est ? » A déclaré un pilote anonyme dans une vidéo enregistrée en 2015, montrant ce qui semble être un objet volant au-dessus de l’océan. « Regarde-le voler! »



Videos filmed by Navy pilots show two encounters with flying objects. One was captured by a plane’s camera off the coast of Jacksonville, Fla., on Jan. 20, 2015. That footage, published previously but with little context, shows an object tilting like a spinning top moving against the wind. A pilot refers to a fleet of objects, but no imagery of a fleet was released. The second video was taken a few weeks later. Credit U.S. Department of Defense

Deux pilotes ont parlé officiellement au Times, tandis que trois autres ont donné des détails sur leurs rencontres avec des OVNIS sous le couvert de l’anonymat. Les ovnis ne sont pas nécessairement des extraterrestres – et ne sont probablement que des phénomènes terrestres non identifiés – mais les responsables militaires ne savent pas vraiment ce qu’ils sont.

« Des gens ont vu des choses étranges dans des avions militaires pendant des décennies », a déclaré au Times Ryan Graves, un lieutenant et pilote de la marine. « Nous faisons cette mission très complexe, passer de 30 000 pieds et plonger. Cela serait une assez grosse affaire d’avoir quelque chose là-haut. »

La nouvelle survient après que la marine américaine ait été mise au point pour élaborer de nouvelles directives à l’intention de son personnel afin de signaler les observations et autres rencontres avec «un avion non identifié», selon Politico – un signe que la marine prend plus au sérieux les rencontres avec des OVNIS.

Le New York Times a également découvert en 2017 un programme de 22 millions de dollars appelé Advanced Aerospace Threat Identification Program (Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales) – ou « Black Money », qui a enquêté sur les rapports faisant état d’ovnis de 2007 à 2012.

New York Times