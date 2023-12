Notre Top 10 de l’année 2023

Le rapport sur « Les 10 technologies émergentes en 2023« , met en lumière les technologies qui auront un impact positif sur la société au cours des trois à cinq prochaines années. Ce rapport exhaustif ne se contente pas de dresser la liste des dix principales technologies et des risques et opportunités qui leur sont associés. Il fournit une évaluation qualitative de l’impact potentiel de chaque technologie sur les personnes, la planète, la prospérité, l’industrie et l’équité.

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/07/08/les-10-technologies-emergentes-en-2023/

L’Homme augmenté : Le transhumanisme à venir

Avec les progrès constants de la technologie, le concept d’amélioration humaine a gagné du terrain ces dernières années. Connu sous le nom de transhumanisme, ce mouvement cherche à combler le fossé entre les humains et les machines, en permettant une plus grande espérance de vie et des capacités physiques améliorées. Dans cet article, nous explorons ce que l’on entend par transhumanisme et comment il pourrait façonner notre avenir.

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/04/01/lhomme-augmente-le-transhumanisme-a-venir/

OpenAI : un projet d’IA appelé Q* (Q-Star) – En route vers l’AGI ?

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/11/23/openai-un-projet-dia-appele-q-q-star-en-route-vers-lagi/

L’IA va supprimer 300 millions d’emplois, prédit Goldman Sachs

Selon un nouveau rapport de recherche des économistes de Goldman Sachs, intitulé « The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth », 18 % du travail dans le monde pourrait être automatisé par l’IA, avec des effets plus importants dans les marchés développés que dans les marchés émergents.

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/03/30/lia-va-supprimer-300-millions-demplois-predit-goldman-sachs/

Palantir affirme que sa plateforme d’intelligence artificielle (Artificial Intelligence Platform – AIP) intégrera l’IA dans la prise de décision militaire d’une manière légale et éthique.

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/04/30/palantir-presente-une-ia-capable-de-faire-la-guerre/

Blackrock Neurotech a créé l’interface cerveau-ordinateur humaine la plus sophistiquée au monde et reste la principale société de plateforme pour la technologie BCI. La technologie d’électrode de précision de la société est au cœur de nombreuses innovations mondiales en matière d’interface cerveau-ordinateur, permettant à des dizaines d’utilisateurs de se déplacer à nouveau, de voir à nouveau, d’entendre à nouveau, de parler à nouveau et plus encore.

⇒ https://iatranshumanisme.com/2022/12/25/blackrock-neurotech-les-neurotechnologies-implantables-les-plus-avancees/

Un nouveau type d’arme sans précédent : les deepfakes

Les forces spéciales américaines pourraient utiliser la technologie deepfake pour des opérations psychologiques (psy-ops), selon un rapport.

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/03/09/un-nouveau-type-darme-sans-precedent-les-deepfakes/

Des humains numériques à vendre pour 145 dollars

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/04/30/des-humains-numeriques-a-vendre-pour-145-dollars/

GPT-4 présente des étincelles d’intelligence artificielle générale

L’intelligence artificielle générale (IA forte), ou AGI, est depuis longtemps l’objectif principal de nombreux créateurs de systèmes tels que ChatGPT. Il s’agit d’un système doté d’un mode de pensée similaire à celui des humains et des animaux : il n’est pas seulement capable de répondre à des questions spécifiques, mais aussi de raisonner, d’avoir des sens et des comportements.

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/03/23/gpt-4-presente-des-etincelles-dintelligence-artificielle-generale/

L’IA peut maintenant lire vos pensées

⇒ https://iatranshumanisme.com/2023/05/04/lia-peut-maintenant-lire-vos-pensees/