Des humains numériques à vendre pour 145 dollars

La société chinoise Tencent Cloud a lancé une plateforme de production d' »humains numériques » qui peuvent être utilisés pour répondre à des questions lors de diffusions en direct et bien d’autres choses encore.

Disponibles en formats demi-corps et corps entier, ces humains numériques haute définition peuvent être préparés en seulement 24 heures pour un coût de 1 000 yuans (145 USD), a rapporté The Register et un média chinois.

Avec seulement trois minutes de vidéo orale réelle et 100 phrases de voix, la plateforme peut modéliser et générer des portraits haute définition en temps réel grâce à la saisie de données multimodales audio et textuelles, et créer des « personnes numériques intelligentes » qui ressemblent étroitement à des personnes réelles.

Tencent Cloud s’appuie sur un cadre technologique autodéveloppé basé sur un petit nombre d’échantillons et sur un modèle multimodal générique basé sur un mécanisme autosupervisé, permettant aux utilisateurs de soumettre un petit nombre d’échantillons de données pour l’entraînement de l’IA.

Chen Lei, directeur général de Tencent Cloud Intelligent Digital Human Product, a déclaré que Tencent Cloud espère construire une « usine d’intelligence numérique automatisée » et s’appuyer sur une plateforme unique de « production, ventes et services » pour réaliser l’achat, la production et l’application en « libre-service » de l’intelligence numérique.

Tencent semble vouloir utiliser ces créations pour diffuser en direct des publireportages, une forme de commerce électronique très répandue en Chine. Tencent peut également créer des médecins, des avocats et d’autres professionnels.

Nous ne sommes qu’au début des Deepfakes-as-a-Service (DfaaS).