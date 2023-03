GPT-4 présente des étincelles d’intelligence artificielle générale

L’intelligence artificielle générale (IA forte), ou AGI, est depuis longtemps l’objectif principal de nombreux créateurs de systèmes tels que ChatGPT. Il s’agit d’un système doté d’un mode de pensée similaire à celui des humains et des animaux : il n’est pas seulement capable de répondre à des questions spécifiques, mais aussi de raisonner, d’avoir des sens et des comportements.

Il y a des désaccords sur ce qui est exactement requis d’une chose avant qu’on puisse dire qu’elle est dotée d’une AGI. Et il y a des désaccords sur la façon dont cela peut être testé.

Cependant, un nouveau rapport publié sur arXiv affirme que GPT-4 montre « des étincelles d’une intelligence artificielle générale ». Les chercheurs de Microsoft affirment que cela marque un changement majeur dans ce que l’IA peut faire.

« Nous démontrons qu’au-delà de sa maîtrise du langage, GPT-4 peut résoudre des tâches nouvelles et difficiles dans les domaines des mathématiques, du codage, de la vision, de la médecine, du droit, de la psychologie et bien d’autres encore, sans avoir besoin d’aucune incitation particulière. En outre, dans toutes ces tâches, les performances de GPT-4 sont étonnamment proches de celles d’un être humain et dépassent souvent largement celles de modèles antérieurs tels que ChatGPT. Compte tenu de l’étendue et de la profondeur des capacités de GPT-4, nous pensons qu’il peut raisonnablement être considéré comme une première version (encore incomplète) d’un système d’intelligence artificielle générale(AGI) », écrivent-ils.

👀After 154 pages of tests of GPT-4, this paper concludes “Given the breadth and depth of GPT-4’s capabilities, we believe that it could reasonably be viewed as an early (yet still incomplete) version of an artificial general intelligence (AGI) system.” https://t.co/KNPa9bLO2d pic.twitter.com/H9ocR63twQ

— Ethan Mollick (@emollick) March 23, 2023