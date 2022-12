Blackrock Neurotech : les neurotechnologies implantables les plus avancées

La société derrière certaines des neurotechnologies implantables les plus avancées, Blackrock Neurotech

Blackrock Neurotech a créé l’interface cerveau-ordinateur humaine la plus sophistiquée au monde et reste la principale société de plateforme pour la technologie BCI. La technologie d’électrode de précision de la société est au cœur de nombreuses innovations mondiales en matière d’interface cerveau-ordinateur, permettant à des dizaines d’utilisateurs de se déplacer à nouveau, de voir à nouveau, d’entendre à nouveau, de parler à nouveau et plus encore. En outre, Blackrock Neurotech produit des outils de plateforme avancés pour les neurosciences, l’ingénierie neuronale et les neuroprothèses, permettant une recherche de pointe dans plus de 500 institutions de premier plan dans le monde.

Blackrock Neurotech est le leader de la technologie d’interface cerveau-ordinateur. 36 personnes dans le monde ont une interface cerveau-ordinateur implantée. 32 d’entre elles utilisent la technologie Blackrock. Blackrock Neurotech n’est pas affilié à la société financière BlackRock.

Voici un aperçu de l’entreprise à l’origine de certaines des neurotechnologies implantables les plus avancées, Blackrock Neurotech. Les implants cérébraux sont là, et ils deviennent de plus en plus avancés chaque jour. Le système Utah Array et Neuroport permet un enregistrement des données et une stimulation de haute qualité. Il compte le plus grand nombre d’heures de recherche sur le sujet de toutes les interfaces cerveau-ordinateur sur le marché et fait partie des interfaces cerveau-ordinateur les plus avancées depuis 2004, inspirant de l’espoir aux personnes souffrant de troubles du mouvement.

Harrison et Colin sont des chercheurs en neurotechnologie et des communicateurs scientifiques qui se consacrent à la création d’un avenir contrôlé par le cerveau ! La neurotechnologie et les interfaces cerveau-ordinateur sont des dispositifs qui permettent aux utilisateurs de contrôler des machines par la pensée et d’interagir avec la technologie de manière inédite. Cette technologie révolutionnaire va changer la vie telle que nous la connaissons et sera bientôt aussi courante que l’écran tactile de votre smartphone.

Neuralace : interface neuronale de nouvelle génération pour la technologie d’interface cerveau-ordinateur

« Neuralace démontre notre conviction quant à l’orientation que doit prendre la science pour libérer le véritable potentiel de l’interface cerveau-ordinateur », a déclaré Marcus Gerhardt, cofondateur et PDG de Blackrock Neurotech. « Cette technologie conceptuelle est le début du voyage de Blackrock Neurotech vers la capture de données sur l’ensemble du cerveau qui transformera la façon dont les troubles neurologiques sont traités. »

Neuralace comporte plus de 10 000 canaux et un système évolutif intégré sur une puce flexible à structure en dentelle. Blackrock Neurotech l’a conçu pour capturer potentiellement des données à une magnitude bien supérieure à celle des électrodes existantes. Cela permet une augmentation exponentielle des capacités et de l’intuitivité.

« Si notre interface cerveau-ordinateur peut aujourd’hui aider les gens à bouger et à ressentir à nouveau avec seulement six cents canaux, imaginez ce que nous pouvons faire avec dix mille ou plus », a déclaré Florian Solzbacher, cofondateur et président de Blackrock Neurotech. « Nous imaginons activement de nouvelles thérapies – pour l’anxiété, la dépression et d’autres troubles neurologiques – que cette technologie permettra. C’est un aperçu de ce qui est possible dans le futur de l’interface cerveau-ordinateur. »

Selon la société, Neuralace a une taille plus fine qu’un cil. Il peut être conçu avec un certain nombre de matériaux et de motifs pour s’interfacer avec de larges pans de la surface du cerveau. La structure fine permet à Neuralace de se conformer aux fissures et aux sillons du cerveau. Cela augmente la surface à partir de laquelle le système recueille des données.

Selon Blackrock Neurotech, la structure adaptable de Neuralace permet également d’améliorer la biocompatibilité. Son facteur de forme poreux pourrait permettre une intégration plus naturelle avec le tissu neural. Cela favorise la circulation des fluides cellulaires et la diffusion des biomolécules qui, autrement, pourraient déclencher des réponses immunitaires et/ou des inflammations.

« Diminuer le caractère invasif des approches neurotechnologiques sans sacrifier les performances du dispositif est l’un des principaux défis de l’ingénierie neuronale », a déclaré Solzbacher. « Le Saint-Graal, c’est un dispositif qui minimise le caractère invasif tout en permettant les interfaces cerveau-ordinateur les plus puissantes. Avec Neuralace, nous faisons un pas de plus vers le rêve de la « poussière de neurones » en établissant une interface directe avec des parties de plus en plus grandes du cerveau tout en minimisant l’irritation des tissus. Il s’agit de la prochaine étape révolutionnaire qui permettra un changement de paradigme dans la conception et l’architecture des interfaces cerveau-ordinateur implantables de haute performance. »

Blackrock Neurotech prévoit que Neuralace sera disponible en tant qu’outil pour la communauté des chercheurs d’ici 2024.

L’entreprise prévoit ensuite d’explorer les applications de la plateforme pour les prothèses visuelles chez l’homme. Elle vise les premières démonstrations chez l’homme d’une prothèse visuelle Neuralace d’ici 2028.

Introducing Neuralace™: The next generation of BCI and whole-brain data capture. More: https://t.co/bTrjozZCDz pic.twitter.com/5TEUsARZNX — Blackrock Neurotech (@BlackrockNeuro_) November 16, 2022