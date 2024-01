Top 50 des outils d’IA les plus visités

L’IA a été un thème omniprésent au cours de l’année écoulée, repoussant les limites et redéfinissant plusieurs industries en peu de temps. Un nombre stupéfiant de plus de 24 milliards de visites a été généré de septembre 2022 à août 2023 par les 50 principaux outils d’IA, avec une croissance mensuelle moyenne de 236,3 millions de visites. Sur ce nombre considérable, ChatGPT a représenté à lui seul 14 milliards de visites, soit 60 % du trafic analysé, selon le rapport Writerbudddy. Cette statistique révélatrice donne le ton de ce qui nous attend alors que nous explorons les couches complexes du comportement numérique de l’industrie de l’IA.

Principales conclusions

Les 50 premiers outils d’IA ont attiré plus de 24 milliards de visites entre septembre 2022 et août 2023. ChatGPT arrive en tête avec 14 milliards de visites, soit plus de 60 % du trafic analysé.

L’industrie de l’IA a connu une moyenne de 2 milliards de visites mensuelles au cours de l’année écoulée, avec une poussée à 3,3 milliards au cours des 6 derniers mois.

Les 50 outils d’IA analysés ont connu un taux de croissance de près de 10,7 fois, avec une augmentation mensuelle moyenne de 236,3 millions de visites.

ChatGPT, Character AI et Google Bard ont connu une croissance nette du trafic de 1,8 milliard, 463,4 millions et 68 millions de visites respectivement. Craiyon, MidJourney et Quillbot ont connu les plus fortes baisses de trafic au cours de la période.

Les États-Unis ont contribué à hauteur de 5,5 milliards de visites, soit 22,62 % du trafic total, tandis que les pays européens ont représenté ensemble 3,9 milliards de visites.

Les outils de chatbot ont été les plus populaires, recueillant 19,1 milliards de visites. Plus de 63 % des utilisateurs d’outils d’IA ont accédé à ces outils via des appareils mobiles. Les données relatives au genre révèlent une disparité : 69,5 % d’utilisateurs masculins contre 30,5 % d’utilisateurs féminins.

Les 50 outils d’IA les plus visités au cours des 12 derniers mois

Au cours des 12 derniers mois, l’industrie de l’IA a connu l’un des développements technologiques les plus importants que nous ayons vus depuis longtemps. Au cours du premier mois de l’étude, septembre 2022, les outils analysés ont généré 241,8 millions de visites.

Comme vous pouvez le voir dans le graphique, le trafic total des 50 outils a été multiplié par 10,7 au cours de la période étudiée. Mais au cours du dernier mois, août 2023, ces outils ont généré un nombre impressionnant de 2,8 milliards de visites.

Pour mettre ce chiffre en perspective, il s’agit d’une augmentation de 2,6 milliards de visites entre le premier et le dernier mois de l’étude. Cela équivaut à une augmentation moyenne de 236,3 millions de visites par mois au cours des 12 mois étudiés.

Le coup d’envoi a été donné en novembre dernier, lorsque ChatGPT est devenue la plateforme la plus rapide à atteindre 1 million d’utilisateurs (en seulement 5 jours). Après le boom initial, le battage médiatique a continué à grimper jusqu’en mai 2023, date à laquelle le nombre de visites mensuelles a atteint un pic d’environ 4,1 milliards. C’est la première fois que l’on observe un recul de 1,2 milliard du trafic dans ce secteur.

Le trafic moyen sur l’ensemble de la période a été de 2 milliards par mois. Mais il est intéressant de noter que si l’on ne considère que les six derniers mois, le trafic moyen a été de 3,3 milliards par mois. Il est très rare qu’une tendance technologique émergente comme l’IA suscite autant d’intérêt.

Et même après le recul et la baisse de 1,2 milliard de visites, l’intérêt reste énorme – l’intérêt total de l’industrie s’élevant à environ 10,7 fois la croissance de l’année précédente.

Pour mettre cela en perspective, les investisseurs en capital-risque et les investisseurs auraient pu choisir presque n’importe quel grand cheval de course de l’IA et réaliser en toute sécurité une croissance de 3 à 10 fois en une seule année (en supposant que l’intérêt se reflète dans les finances et la base d’utilisateurs).

Top 10 des gains de trafic liés à l’IA : croissance nette

1. ChatGPT (1,8 milliard de visites)

2. Character AI (463,4 millions de visites)

3. Google Bard (68 millions de visites)

4. Janitor AI (48.8 millions de visites)

5. Perplexity AI (25.3 millions de visites)

6. Civitai (23.3 millions de visites)

7. Leonardo AI (17.5 millions de visites)

8. ElevenLabs (15.9 millions de visites)

9. Capcut (14.6 millions de visites)

10. Cutout.pro (14 millions de visites)

Les 5 principaux perdants du trafic d’IA : Perte nette

1. Craiyon (15 millions de visites)

2. MidJourney (8,66 millions de visites)

3. Quillbot (5 millions de de visites)

4. Jasper (1.27 millions de Visites)

5. Zyro (1.09 millions de Visites)

Les 20 pays qui comptent le plus d’utilisateurs d’IA

Les États-Unis occupent la première place. Au cours des 12 derniers mois, les États-Unis ont généré 5,5 milliards de visites dans le secteur de l’IA, soit 22,62 % du trafic total.

Les 50 meilleurs outils d’IA par catégorie

Le graphique est une représentation des outils d’IA dans l’industrie. Cette répartition donne un aperçu des domaines de l’IA qui gagnent actuellement du terrain.

Parmi les 50 outils d’IA les plus visités, la catégorie « Générateur d’images » est la plus importante avec 14 outils.

Viennent ensuite la catégorie « AI Chatbot », avec 8 outils, et la catégorie « AI Writing Generator » (Générateur d’écriture avec l’IA), avec 7 outils.

Les catégories « Générateur de vidéo » et « Voix et musique » comptent chacune 5 outils.

La catégorie « Design » compte 4 outils, et 7 outils sont classés dans la catégorie « Autres ».

Outils d’IA les plus visités par catégorie

L’une des observations les plus intéressantes issues de cette étude se trouve dans la mesure des catégories les plus visitées.

Bien qu’ils soient largement dépassés en nombre d’outils, les chatbots d’IA génèrent la plus grande part de trafic, avec un nombre stupéfiant de 19,1 milliards de visites. Et ce n’est même pas une surprise, puisque l’écriture artificielle est à la traîne avec 1,7 milliard de visites au cours de la période.

Cela peut s’expliquer par la popularité et les cas d’utilisation d’outils tels que ChatGPT et Google’s Bard qui peuvent être utilisés pour :

– Rédaction et création de contenu

– Éducation et culture générale

– Traduction et translittération

– Brainstorming et aide à la planification

– Recommandations de produits

– Saisie et traitement des données

– Différents types d’analyse

Presque tous les secteurs et toutes les fonctions peuvent trouver une utilisation fréquente des chatbots d’IA pour améliorer la productivité. C’est pourquoi cette catégorie génère plus de trafic.

Outils de chatbot les plus visités