OpenAI : un projet d’IA appelé Q* (Q-Star) – En route vers l’AGI ?

Avant les quatre jours d’exil du PDG d’OpenAI, Sam Altman, plusieurs chercheurs ont envoyé au conseil d’administration une lettre mettant en garde contre une puissante découverte en matière d’intelligence artificielle qui, selon eux, pourrait menacer l’humanité, ont déclaré à Reuters deux personnes au courant de l’affaire.

La lettre et l’algorithme d’IA, dont il n’a pas été fait état auparavant, ont été le catalyseur qui a poussé le conseil d’administration à évincer Altman, la tête d’affiche de l’IA générative, ont déclaré les deux sources.

Avant son retour triomphal mardi dernier, plus de 700 employés avaient menacé de démissionner et de rejoindre Microsoft en solidarité avec leur chef licencié. Les sources ont cité la lettre comme l’un des facteurs d’une longue liste de griefs du conseil d’administration qui ont conduit au licenciement d’Altman. Reuters n’a pas été en mesure d’examiner une copie de la lettre. Les chercheurs qui ont écrit la lettre n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

OpenAI n’a pas souhaité faire de commentaire.

