L’IA va supprimer 300 millions d’emplois, prédit Goldman Sachs

Selon un nouveau rapport de recherche des économistes de Goldman Sachs, intitulé « The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth » (Les effets potentiellement importants de l’intelligence artificielle sur la croissance économique), 18 % du travail dans le monde pourrait être automatisé par l’IA, avec des effets plus importants dans les marchés développés que dans les marchés émergents.

Les récentes avancées en matière d’intelligence artificielle peuvent amener certaines personnes à s’inquiéter pour leur sécurité d’emploi, et ce à juste titre. Selon le rapport de Goldman Sachs, l’IA générative pourrait supprimer jusqu’à 300 millions d’emplois.

« Si l’IA générative tient ses promesses, le marché du travail pourrait subir d’importantes perturbations », a déclaré le banquier d’affaires. Environ deux tiers des emplois américains sont exposés à l’automatisation par l’IA, a indiqué Goldman, ajoutant que parmi les postes concernés, jusqu’à 50 % de leur charge de travail pourrait être remplacée.

« Bien que l’impact de l’IA sur le marché du travail soit susceptible d’être significatif, la plupart des emplois et des industries ne sont que partiellement exposés à l’automatisation et sont donc plus susceptibles d’être complétés que remplacés par l’IA », indique le rapport. Goldman estime qu’environ 7 % des emplois américains pourraient être remplacés par l’IA, 63 % étant complétés par l’IA et 30 % n’étant pas affectés par elle.

Cette technologie, qui peut créer elle-même de nouveaux matériaux, représente « une avancée majeure dont les effets macroéconomiques pourraient être considérables », a déclaré Goldman. L’adoption généralisée de l’IA pourrait augmenter de 7 % la valeur totale des biens et services créés dans le monde au cours des dix prochaines années, selon le rapport.

L’IA générative a attiré l’attention du public avec le lancement, en novembre, de ChatGPT d’OpenAI, un chatbot construit sur un puissant moteur d’IA capable d’écrire des logiciels, de tenir des conversations et de composer des poèmes. Microsoft utilise la base technologique de ChatGPT, GPT-4, pour améliorer les résultats de recherche de Bing, offrir des conseils de rédaction de courriels et aider à construire des présentations.

Citant une étude selon laquelle 60 % de la main-d’œuvre exerce des professions qui n’existaient pas en 1940, Goldman a prédit qu’un quart de toutes les tâches effectuées aux États-Unis et en Europe pourraient être automatisées par l’IA. Aux États-Unis, les postes de bureau et de soutien administratif sont les plus exposés au risque de remplacement des tâches (46 %), suivis par les postes juridiques (44 %) et les emplois d’architecture et d’ingénierie (37 %).

Les emplois les moins exposés à l’IA sont les emplois de nettoyage et d’entretien, d’installation et de réparation, ainsi que les emplois dans le secteur de la construction, a indiqué Goldman.

« Malgré l’incertitude qui entoure le potentiel de l’IA générative, poursuit le rapport, sa capacité à générer des contenus impossibles à distinguer des productions humaines et à supprimer les barrières de communication entre les humains et les machines constitue une avancée majeure susceptible d’avoir des effets macroéconomiques considérables.

Ce qui veut dire : Si l’avenir de l’IA générative est encore incertain, à l’heure actuelle, son rendement est déjà comparable, aux yeux de la banque, à celui d’un travail humain extrêmement coûteux. Remplacez les humains par des machines, et vous n’aurez plus à payer pour des moyens de subsistance – seulement des frais d’abonnement.

En d’autres termes, il s’agit bel et bien d’une perturbation importante qui, à son tour, causera beaucoup de souffrance aux masses. Nous nous dirigeons tous vers un nouvel inconnu technologique, et nous ne pouvons pas attendre des innovateurs en matière d’IA qu’ils aient toutes les réponses.

L’IA générative progresse à une vitesse fulgurante, avec une quantité incroyable d’argent pour la soutenir. Seul l’avenir nous dira si les « bonnes nouvelles » promises par Goldman Sachs et d’autres suivront rapidement.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur l’impact de l’IA sur l’emploi, on ne sait pas exactement quel en sera l’impact réel. Nous avons tout vu, des prévisions d’un abattage désastreux de 47 % des emplois aux États-Unis aux affirmations selon lesquelles, en fait, l’IA créera autant d’emplois qu’elle en détruit, sinon plus.

Par conséquent, il est judicieux de considérer cette dernière analyse comme une contribution dans un domaine brûlant plutôt que comme le dernier mot sur le sujet. Car personne ne semble être sur la même longueur d’onde. Il n’y a vraiment qu’une seule conclusion significative : nous n’avons aucune idée du nombre d’emplois qui seront réellement supprimés par l’automatisation, les robots et l’intelligence artificielle.