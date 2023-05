L’IA peut maintenant lire vos pensées

L’IA rend possible la lecture non invasive des pensées en les transformant en texte

Une équipe de scientifiques de l’université du Texas à Austin a mis au point un modèle d’IA capable de lire dans vos pensées. Le système d’IA non invasif connu sous le nom de décodeur sémantique met l’accent sur la traduction de l’activité cérébrale en un flux de textes, selon l’étude évaluée par les pairs et publiée dans la revue Nature Neuroscience.

La recherche a été menée par Jerry Tang, doctorant en informatique, et Alex Huth, professeur adjoint de neurosciences et d’informatique à l’UT Austin. L’étude menée par Tang et Huth repose en partie sur un modèle de type transformateur, similaire à celui qui alimente Google Bard et ChatGPT d’OpenAI.

Avec leur dernière innovation, les scientifiques espèrent qu’elle pourra aider les personnes atteintes de paralysie ou d’une autre forme de handicap. La nouvelle technologie mise au point est essentiellement un décodeur basé sur l’IA qui peut traduire les activités cérébrales en un flux de texte. Cela signifie que l’IA actuelle permettra de lire les pensées d’une personne de manière non invasive, ce qui n’a jamais été tenté dans l’histoire des neurosciences ou de la science médicale en général.

Dans le cadre de l’étude, trois personnes ont été placées dans des appareils d’IRM et on leur a demandé d’écouter des histoires. Dans ce que l’on peut appeler une avancée majeure, les scientifiques affirment avoir produit le texte des pensées des participants sans l’aide d’aucun implant cérébral. Il convient de noter que la technologie de lecture des pensées a capturé les points principaux de leurs pensées et n’a pas reproduit exactement leurs pensées dans leur intégralité.

« Pour une méthode non invasive, il s’agit d’un véritable bond en avant par rapport à ce qui a été fait jusqu’à présent, à savoir des mots isolés ou des phrases courtes. Nous obtenons un modèle qui permet de décoder un langage continu pendant de longues périodes avec des idées compliquées », a déclaré Huth.

Selon les scientifiques, le système d’IA peut générer un flux de texte lorsqu’un participant écoute ou imagine une histoire. D’après les chercheurs, cela sera possible une fois que le système d’IA aura été entièrement formé. Les chercheurs ont essentiellement déployé une technologie telle que ChatGPT pour interpréter les pensées des personnes lorsqu’elles regardent des films muets ou lorsqu’elles s’imaginent en train de raconter une histoire. La nouvelle étude a également suscité des inquiétudes quant à la protection de la vie privée des personnes atteintes de troubles mentaux.