Monnaie numérique Le système financier mondial est sur le point de changer

Le World Government Summit s’est déroulé cette semaine à Abou Dhabi. Selon une économiste présente au World Government Summit, le nouvel ordre mondial financier est sur le point de prendre une direction inédite et spectaculaire.

Pippa Malmgrem, une économiste américaine de premier plan qui a été conseillère spéciale de l’ancien président George W. Bush, a fait une déclaration qui confirme ce que nous-mêmes et d’autres personnes rapportons depuis un certain temps, à savoir qu’une société sans espèces est sur le point de voir le jour.

« Nous sommes à l’aube d’un changement spectaculaire où nous sommes sur le point, et je vais le dire avec audace, nous sommes sur le point d’abandonner le système traditionnel de monnaie et de comptabilité et d’en introduire un nouveau. Et le nouveau ; la nouvelle comptabilité est ce que nous appelons blockchain… Cela signifie numérique, cela signifie avoir un enregistrement presque parfait de chaque transaction qui se produit dans l’économie, ce qui nous donnera beaucoup plus de clarté sur ce qui se passe.«

Pippa Malmgren, Economist At The World Government Summit 2022

Qui est Pippa Malmgren ? C’est une mondialiste et une élitiste. Son père, Harald Malmgren, a été conseiller principal des présidents John F. Kennedy, Richard Nixon, Lyndon Johnson et Gerald Ford. Pippa a également conseillé des présidents et des premiers ministres dans le monde entier. L’un de ses sujets favoris au cours des deux dernières années a été « The Upside of COVID ». Comme Klaus Schwab au Forum économique mondial, elle considère le COVID comme une « opportunité » de transformer le monde.

Selon son site Web, le Dr Malmgren apporte un sens simple aux complexités de l’économie mondiale, de la géopolitique et de la technologie. Elle a conseillé des présidents et des premiers ministres, a cofondé une entreprise technologique primée, a travaillé dans la finance et la gestion d’actifs et a été juge dans le cadre du concours The Queen’s Enterprise Awards et régulatrice des normes technologiques. Elle a donné des conférences à Sandhurst, Duke Fuqua GEMBA, INSEAD, UT Austin et à l’université Tsinghua de Pékin.

Ce nouveau système monétaire dont Malmgren parle avec tant d’enthousiasme ne sera pas seulement numérique, il sera centralisé et il sera programmable. Les banques centrales auront un contrôle total sur votre argent. Ne le confondez pas avec le bitcoin ou d’autres crypto-monnaies. La seule chose qu’il aura en commun avec les autres crypto est qu’il sera basé sur la technologie blockchain.

La monnaie numérique pourrait être programmée de manière à ce qu’elle ne soit dépensée que pour des produits de première nécessité ou des biens qu’un employeur ou un gouvernement considère comme raisonnables. Les possibilités sont infinies. En Chine, le processus a déjà commencé.

Quel est l’enjeu ? Une fois que nous aurons de l’argent numérique, où et comment vous serez « autorisés » à dépenser votre argent dépendra de votre score de crédit social. Cet argent sera lié à l’identité numérique personnelle de chacun. L’identité numérique constitue l’autre pilier de la nouvelle économie numérique dont les dirigeants ne vous ont pas encore vraiment parlé.

Le Grand Reset repose donc sur deux choses : la mise en place du système de monnaie numérique et la création d’une identité numérique pour chaque homme, femme et enfant.

« Le titre de cette session, sommes-nous prêts pour un nouvel ordre mondial ? »

