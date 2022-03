Le conflit ukrainien accélère l’essor des monnaies numériques CBDC

Monnaies numériques des banques centrales (CBDC)

Un projet conjoint entre la Banque centrale du Canada et le Massachusetts Institute of Technology (MIT) va étudier la possibilité d’un dollar canadien entièrement numérique, peut-on lire dans un communiqué publié cette semaine. Le dollar numérique serait une crypto-monnaie émise par l’État, ou « monnaie numérique de la banque centrale » (CBDC).

Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, les « monnaies numériques des banques centrales » (CBDC) sont exactement ce qu’elles semblent être, des versions numérisées de la livre, du dollar, de l’euro, etc. émises par les banques centrales.

Comme le bitcoin (et d’autres crypto-monnaies), la CBDC serait entièrement numérique, ce qui accentuerait la guerre actuelle contre l’argent liquide. Cependant, contrairement aux crypto-monnaies, elle ne comporterait aucun cryptage préservant l’anonymat. En fait, ce serait totalement l’inverse, ce qui pourrait mettre fin à l’idée même de confidentialité financière.

Ce n’est pas seulement le Canada – des pays du monde entier semblent accélérer la recherche et la mise en œuvre des CBDC. Même pendant la pandémie, Reuters et le Financial Times ont publié des articles à ce sujet.

Le pays où l’idée a le plus progressé est la Chine. Le yuan numérique chinois est en cours de développement depuis 2014 et fait l’objet de tests continus et généralisés. D’autres pays, dont la Nouvelle-Zélande, l’Australie, Singapour, l’Afrique du Sud et la Malaisie, ne sont pas très en retard.

Des projets pilotes de CBDC étaient déjà actifs aux Bahamas et au Nigeria avant la fin de l’année 2021, et la Jamaïque déploie le sien dans le courant de l’année après un projet pilote l’année dernière.

Des dizaines d’autres pays ne sont pas loin derrière, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l’ensemble de la zone euro. La « e-Krona » suédoise est actuellement en phase de test. Joe Biden a déclaré que la recherche sur les CBDC était une question de « la plus haute urgence« .

L’Ukraine est à la pointe de la recherche sur la CBDC et s’y prépare depuis 2016. Il était prévu de la mettre en œuvre plus tard cette année.

La banque centrale russe était en train de mettre au point un « rouble numérique » avant l’invasion de l’Ukraine, et ce système est maintenant suggéré comme un moyen de contourner les sanctions occidentales.

La Chine était déjà en tête de la course à la numérisation totale de sa monnaie, et a utilisé la « vulnérabilité aux sanctions occidentales » comme excuse pour aller encore plus loin.

« Les sanctions imposées à la Russie pourraient inciter d’autres pays, comme la Chine, à considérer les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) comme un outil permettant de contrer la domination du dollar dans le système financier mondial », a déclaré mercredi Hiromi Yamaoka, ancien cadre de la Banque du Japon.

Les banques centrales vont contrôler la façon dont vous dépensez votre argent

Pourquoi cela devrait-il vous inquiéter ?

Eh bien, parce qu’une monnaie numérique signifie que chaque transaction que vous effectuez peut être surveillée et enregistrée par l’État, ainsi que par votre banque. Les implications pour le droit à la vie privée sont évidentes.

L’idée de loin la plus dangereuse est que toute future monnaie numérique puisse être « programmable ». Cela signifie que l’État qui émet l’argent, ou l’entreprise qui le verse comme salaire, pourrait contrôler comment et où il est dépensé.

Nous avons trouvé une web archive de l’article du journal The Telegraph :

« La monnaie numérique pourrait être programmée de manière à ce qu’elle ne soit dépensée que pour des produits de première nécessité ou des biens qu’un employeur ou un gouvernement considère comme raisonnables. »

Écoutez Agustin Carstens, directeur général de la Banque des règlements internationaux, s’exprimant en 2021 : Les banques centrales vont contrôler la façon dont vous dépensez votre argent.

“We don’t know who’s using a $100 bill today and we don’t know who’s using a 1,000 peso bill today. The key difference with the CBDC is the central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability, and also we will have the technology to enforce that.”

L’article The Telegraph poursuit en citant Tom Mutton, directeur à la Banque d’Angleterre :

« La programmation pourrait devenir une caractéristique essentielle de toute future monnaie numérique de la banque centrale, dans laquelle l’argent serait programmé pour n’être libéré que lorsque quelque chose se produit ». « Vous pourriez introduire la programmabilité – que se passe-t-il si l’un des participants à une transaction impose une restriction sur [l’utilisation future de l’argent] ? « Cela pourrait avoir des effets bénéfiques sur le plan social, en empêchant une activité considérée comme socialement nuisible d’une certaine manière. Mais en même temps, cela pourrait être une restriction des libertés des gens. »

Les gouvernements veillent à ce que l’argent qu’ils émettent ne puisse être utilisé que pour des choses « raisonnables », et non pour des activités « socialement nuisibles » ? Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir comment ce système pourrait évoluer et transformer la société en un véritable cauchemar dystopique.

En Chine, le processus a déjà commencé. Alors qu’ils progressent vers la mise en circulation de leur monnaie numérique, ils interdisent toutes les crypto-monnaies pour éliminer la concurrence et on sait déjà que le yuan numérique sera programmable.

L’approche de l’Occident sera probablement moins directe, quoique…, mais pas moins contrôlante pour autant.

Il y a un mois à peine, le gouvernement du Canada surveillait les manifestants du Freedom Convoy – et même ceux qui avaient simplement donné de l’argent aux manifestants – et ordonnait aux banques de geler leurs comptes.

Imaginez à quel point une monnaie entièrement numérique faciliterait ce processus. Non seulement il serait plus facile de saisir les biens des gens, mais vous pourriez empêcher les gens de faire des dons aux « mauvaises » causes en modifiant la « programmation » de votre monnaie numérique.

Les gouvernements occidentaux déclarent actuellement la guerre financière aux oligarques russes et aux citoyens de nationalité Russe. Ils le font sous le prétexte de « punir les Russes ». Il y a un an, se sont les comptes bancaires de Donald Trump et des sympathisants Trump qui étaient bloqués.

Ce qui peut être fait à un oligarque, à un ancien Président des États-Unis peut être fait à n’importe qui. Essentiellement, quiconque ne soutient pas la tendance actuelle vivrait sous la menace de la ruine financière.

Les possibilités sont aussi infinies qu’elles sont terribles. Les monnaies numériques des banques centrales sonnent le glas de l’idée même de liberté individuelle. Il est presque impossible de sous-estimer l’importance de ceci. Si une seule chose doit vous préoccuper cette année, c’est bien ça.