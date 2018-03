Google travaille sur sa propre technologie liée à la blockchain

Google, le hipster du monde de la technologie, est dans la blockchain depuis un moment. Entre 2012 et 2017, alors que certaines personnes apprenaient seulement la blockchain et ce qu’elles pouvaient en faire, Google faisait l’acquisition de startups blockchain et injectait des millions de dollars dans d’autres entreprises. En 2016, Google a ouvert son serveur cloud aux développeurs blockchain. Maintenant, Google peut être proche de récolter les bénéfices de ces années de recherche et de financement. Les initiés de l’industrie ont déclaré à Bloomberg que Google envisage d’adopter un système de grand livre de type blockchain pour soutenir ses activités dans le Cloud.

Utiliser le cloud, c’est comme louer une unité de stockage. Vous payez une certaine somme d’argent en échange d’une certaine quantité d’espace, seulement l’espace est sur les serveurs d’une entreprise et non dans une installation fermée. Au lieu de meubles inutilisés, vous stockez des données, et au lieu d’un cadenas, vous utilisez un mot de passe pour protéger vos objets de valeur.

Cependant, un voleur déterminé pourrait casser le cadenas sur l’unité de stockage, de même qu’un pirate astucieux pourrait pénétrer dans les serveurs de votre compagnie de stockage en nuage pour accéder à vos données. La Blockchain rendrait ce genre de cambriolage impossible. Les entreprises ont pris un certain nombre de solutions différentes pour le stockage cloud basé sur les blockchains, mais l’idée est que vos données soient « décentralisées« . Au lieu de stocker votre collection de fichiers dans votre espace de stockage, vous pouvez stocker chaque fichier dans un casier différent. Vous pouvez même dupliquer les fichiers juste pour être sûr, puis les stocker dans des casiers différents.

Dans un système cloud pris en charge par blockchain, les données sont divisées en morceaux, stockées sur un tas de serveurs, et vous êtes la seule personne avec la clé nécessaire pour remettre les pièces en place.

Avec les dommages causés par les principaux hacks de données encore dans la conscience publique (Equifax), Google pourrait utiliser la promesse de la sécurité quasi-impénétrable de la blockchain pour attirer les clients des entreprises offrant un stockage cloud moins sécurisé et traditionnel.

Google a même trouvé un moyen de gagner de l’argent sur d’autres concurrents potentiels. Un initié anonyme a déclaré à Bloomberg que Google prévoit également de publier une version en marque blanche de son système. Cela signifie que des tiers pourraient offrir aux clients le même système que Google, mais sur leurs propres serveurs et avec leur propre image de marque, et qu’ils devraient payer Google pour le faire. Après tout, pourquoi développer votre propre système de stockage en nuage basé sur blockchain quand vous pouvez simplement acheter celui de Google ?

Google n’est pas la seule entreprise à explorer la chaîne de blocs pour le stockage en nuage et la société n’a pas communiqué de date de sortie pour son système, de sorte qu’un concurrent pourrait mettre son produit sur le marché en premier. Mais il est difficile d’imaginer que Google ne devienne pas immédiatement l’acteur dominant dans ce domaine lors du lancement de son service.

Le marché des produits et services blockchain pourrait passer de 706 millions de dollars à plus de 60 milliards de dollars en 2024, selon WinterGreen Research.

Bloomberg