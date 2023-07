Gnosis Card : une CB blockchain pour dépenser vos cryptos en Europe

Le monde des cryptomonnaies a souvent été critiqué pour son caractère exclusif, s’adressant principalement aux spéculateurs et aux individus familiers avec la crypto. Cependant, de nombreux défenseurs estiment que la technologie décentralisée sous-jacente a le potentiel de bénéficier à l’ensemble de la société.

Dans cette optique, Gnosis, un projet blockchain bien considéré dans la communauté des développeurs, travaille à démontrer l’applicabilité plus large de la technologie web3 en comblant le fossé entre les portefeuilles de cryptomonnaies en self-custody et les méthodes de paiement traditionnelles telles que Visa. Son dernier produit, Gnosis Card, est une carte Visa qui permet aux utilisateurs de dépenser leurs fonds provenant de portefeuilles en self-custody partout où ce mode de paiement est accepté.

Gnosis Card : une solution pour dépenser ses cryptomonnaies dans le monde réel

Gnosis Pay, la plateforme de paiement qui accompagne le lancement de la carte, vise à toucher un public plus large que la seule communauté crypto, selon Friederike Ernst, co-fondatrice de Gnosis.

Depuis l’implosion de FTX qui a révélé la mauvaise utilisation des fonds des clients, un changement sismique est en cours dans l’industrie de la crypto, où les utilisateurs déplacent leurs actifs des plateformes centralisées vers des portefeuilles en self-custody tels que MetaMask et Ledger.

Cependant, pendant longtemps, il n’y a pas eu de moyen pratique de dépenser ces actifs en self-custody dans le monde réel. Comme l’admet Ernst, l’industrie de la crypto est actuellement dominée par « tous ces tokens qui ne fonctionnent pas vraiment ailleurs ».

« Nous avons toujours eu cette frontière très marquée entre la crypto et le monde réel. Nous essayons de l’effacer petit à petit pour que les gens puissent utiliser leur argent du monde réel dans la crypto et utiliser leur crypto pour payer des choses dans le monde réel », explique-t-elle.

Payments are d̶u̶e̶ ̶ ̶̶̶f̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶c̶̶̶h̶̶̶a̶̶̶n̶̶̶g̶̶̶e̶̶̶ here for web3! 🦉 💳 We are extremely excited to announce Gnosis Pay and Gnosis Card, the World’s First Decentralized Payment Network and Self-Custodial Debit Card! 🧵 ⬇️ pic.twitter.com/mBeMAmwsEl — Gnosis Pay 🦉💳 (@gnosispay) July 17, 2023

Le lancement de la Gnosis Card en Europe

Gnosis Card sera initialement lancée au Royaume-Uni et dans l’Union européenne, avec des projets d’expansion au Brésil, au Mexique, à Singapour et à Hong Kong. Gnosis Pay vise à être lancé aux États-Unis d’ici la fin du troisième trimestre et travaillera avec MakerDAO pour proposer sa stablecoin libellée en dollars américains, le Dai, comme option pour la carte de crédit.

Gnosis a déjà étudié l’économie de la carte. Gnosis Card sera vendue 30 euros, tandis que le coût de production et de distribution de la carte physique s’élève à 10 euros, l’excédent étant consacré à l’ingénierie et à l’infrastructure de conformité. Les frais de transaction généreront des revenus, et l’adoption de la carte stimulera la demande pour le jeton GNO de Gnosis, ce qui renforcera finalement son écosystème blockchain.

Utiliser la technologie blockchain pour des paiements peer-to-peer

Lorsqu’on lui demande pourquoi le système financier a besoin de l’apport de la technologie blockchain, Ernst plaide en faveur d’un avenir plus favorable où la crypto permettra des transferts vraiment peer-to-peer. Cependant, elle admet que la technologie a besoin de temps pour mûrir.

« Vous devez nous laisser un peu de temps parce que nous essayons réellement de construire ces choses. En principe, l’expérience utilisateur offerte par une confiance réellement peer-to-peer est supérieure à tous points de vue à ce que nous avons actuellement, et je pense que nous devons parvenir à un point où cela est réellement ressenti par l’utilisateur. »

Sans surprise, un projet comme Gnosis Card nécessite un développement technologique important, une intégration avec le système financier existant et une conformité aux réglementations en vigueur.

« Du côté hérité, lorsque vous effectuez un paiement quelque part, cela semble si simple, mais votre paiement passe en réalité entre de nombreuses mains. Vous devez conclure des contrats avec tous ces acteurs pour que la transaction se réalise. Vous devez devenir membre de Visa, ce que nous sommes ; nous allons également devenir membre de MasterCard », explique Ernst.

Un partenariat clé avec Monerium pour Gnosis Card

L’un des partenaires clés de la Gnosis Card est Monerium, une société qui propose EURe, une stablecoin libellée en euros et réglementée dans l’Union européenne. Monerium permet aux utilisateurs de connecter leurs portefeuilles à un International Bank Account Number (IBAN), un système standardisé d’identification des comptes bancaires à travers les frontières largement utilisé en Europe.

Lorsque les utilisateurs envoient de l’argent depuis un compte bancaire vers un IBAN lié à un portefeuille, les paiements sont émis sous forme d’EURe sur les blockchains, telles que Ethereum et Gnosis, et apparaissent dans leurs portefeuilles. De même, lorsque les utilisateurs signent des paiements à partir de leurs portefeuilles, les EURe sont brûlés et envoyés en tant qu’euros sur leurs comptes bancaires.

Gnosis Pay : faciliter le lancement de fintechs

Gnosis lance également Gnosis Pay, un ensemble d’outils de développement qui permet aux portefeuilles de cryptomonnaies de créer leur propre version de la Gnosis Card pour les utilisateurs sans avoir à surmonter tous les obstacles liés à la construction d’un système de paiement en ligne. Par exemple, MetaMask pourrait proposer une carte MetaMask en utilisant simplement les API et les outils de Gnosis Pay.

Cette offre constitue une autre source de revenus pour Gnosis. Lorsqu’elle permet à d’autres portefeuilles d’émettre leurs propres cartes internes, elle prélève également une part des recettes générées.

Selon Julian Leitloff, co-fondateur et PDG de Fractal, une start-up spécialisée dans l’identité décentralisée et partenaire technique de Gnosis Pay, le lancement d’une entreprise fintech est devenu très coûteux. Cependant, une solution telle que Gnosis Pay finira par contribuer à abaisser le seuil d’entrée dans le domaine.

« Les fintechs sont censées être internationales, mais toutes ces entreprises font ceci : nous lançons en Allemagne, puis nous lançons en France, puis nous lançons au Portugal, donc c’est un peu morcelé jusqu’à ce qu’elles deviennent internationales », explique-t-il. « Et vous devez utiliser ce que la banque agréée vous accorde, ce qui est principalement leurs propres produits. »

« Mais en utilisant les comptes de Monerium, les cartes de crédit de Gnosis, la vérification d’identité de Fractal et les comptes d’épargne d’Aave, vous disposez d’un produit fintech complet à une fraction du coût et vous permettez aux autres de s’y connecter, car il est open source et sans permission », poursuit-il. « Imaginez combien moins cela coûtera et combien plus de sociétés fintech pourront exister. »

Assurer la conformité dans le monde de la finance décentralisée

Fractal aide Gnosis Pay dans son processus de connaître son client (KYC). Lorsqu’un utilisateur ouvre un compte bancaire Monerium et souhaite demander une Gnosis Card, Fractal dispose d’un système qui permet aux utilisateurs de signer un message en chaîne et de partager leur identité vérifiée avec Gnosis.

Le défi, selon Leitloff, réside dans le respect des réglementations sur la protection des données, c’est pourquoi Fractal travaille sur une solution qui répartit les données entre une fédération de nœuds privés mais sans permission, c’est-à-dire qu’aucune entité ne contrôle la blockchain. Contrairement à IPFS, un protocole populaire de stockage de fichiers distribué, cela permet à Fractal de « garantir l’invalidation des données et de se conformer ainsi au droit à l’oubli ».

En d’autres termes, la solution permet aux utilisateurs de contrôler leurs propres données tout en donnant un accès verrouillé dans le temps à l’entité concernée, conformément à la loi. Une entité concernée est sous le contrôle de l’autorité de régulation financière, qui peut demander des informations sur la partie derrière un numéro IBAN.

Avec ses partenaires, Gnosis Pay est également capable de détecter les activités frauduleuses. La solution de paiement repose sur Safe, une infrastructure populaire de portefeuille de contrats intelligents qui a levé 100 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont Tiger Global, après sa séparation de Gnosis l’année dernière. Chaque utilisateur dispose d’un compte Safe sur la chaîne Layer 1 de Gnosis, ainsi que sur zkEVM, la solution de mise à l’échelle Layer 2 d’Ethereum développée par Polygon, ce qui équivaut à avoir un compte d’épargne et un compte de dépenses, explique Ernst.

Lorsque les fonds sont transférés vers le compte L2, ils sont examinés pour détecter le blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme grâce à des partenaires de conformité. Cela signifie que tout ce qui atteint le L2 est approuvé et peut être dépensé instantanément via le réseau Visa. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les deux Safes et peuvent transférer à tout moment du L2 au L1. En d’autres termes, le L2 travaille à la fois pour garantir la conformité et permettre au réseau de traiter un volume élevé de paiements, ce qui est essentiellement le rôle des solutions L2.

Bien sûr, toutes ces complexités techniques sont « abstraites pour l’utilisateur », affirme Ernst, car l’objectif est de fournir une expérience fluide qui ressemble à celle d’une carte de crédit traditionnelle.

En conclusion, avec le lancement de la Gnosis Card, Gnosis vise à éliminer les barrières entre le monde de la crypto et le monde réel en permettant aux utilisateurs de dépenser leurs cryptomonnaies en self-custody partout où Visa est accepté. Grâce à des partenariats clés et à une approche innovante, Gnosis Pay offre une solution pratique et conforme pour rendre les paiements avec les cryptomonnaies plus accessibles. Le futur de la finance décentralisée est en marche, et Gnosis est en première ligne pour le rendre possible.

Note : Cet article a été rédigé à des fins éducatives et informatives. Les informations fournies ne constituent pas un conseil financier et les lecteurs sont invités à faire leurs propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.