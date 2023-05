Un financement pour la recherche sur l’IA se concentre sur 6 domaines

La NSF annonce un investissement de 140 millions de dollars dans sept instituts de recherche sur l’intelligence artificielle

L’administration Biden ouvre sept nouveaux laboratoires d’intelligence artificielle, grâce à un financement fédéral de 140 millions de dollars, a annoncé la Maison Blanche. La National Science Foundation (NSF) dirigera les opérations, avec le soutien d’autres agences gouvernementales.

Les instituts se concentreront sur six thèmes de recherche :

– L’IA digne de confiance, sous l’égide de la University of Maryland Institute for Trustworthy AI in Law & Society.

– Agents intelligents pour la cybersécurité, sous l’égide de l’AI Institute for Agent-based Cyber Threat Intelligence and Operation, dirigé par l’université de Californie à Santa Barbara.

– Agriculture et sylviculture intelligentes face au climat, sous l’égide de l’AI Institute for Climate-Land Interactions, Mitigation, Adaptation, Tradeoffs and Economy, dirigé par l’université du Minnesota Twin Cities.

– Fondements neuronaux et cognitifs de l’IA, sous l’égide de la Columbia University AI Institute for Artificial and Natural Intelligence.

– L’IA pour la prise de décision, sous l’égide de l’Institut de l’IA pour la prise de décision sociétale, dirigé par l’université Carnegie Mellon.

– L’apprentissage augmenté par l’IA pour élargir les possibilités d’éducation et améliorer les résultats des élèves, sous l’égide de l’AI Institute for Inclusive Intelligent Technologies for Education de l’Université de l’Illinois, Urbana-Champaign, et de l’AI Institute for Exceptional Education de l’Université de Buffalo.

Les objectifs généraux de ces initiatives de recherche sont d’exploiter les technologies de l’IA pour soutenir la santé humaine et la recherche sur le développement, soutenir les cyberdéfenses et favoriser les pratiques agricoles résistantes au climat.

La recherche financée par le secteur public et le renforcement de la coopération avec le secteur privé sont deux des nouveaux engagements que l’administration Biden intégrera dans sa politique technologique évolutive concernant les systèmes technologiques émergents et critiques.

L’afflux important de nouveaux fonds signale l’intention du gouvernement fédéral de poursuivre l’innovation dans les technologies d’IA et de machine learning, tout en s’efforçant d’atténuer les risques posés par des technologies plus génératives.

« Les National AI Research Institutes sont une composante essentielle de l’écosystème de l’innovation, de l’infrastructure, de la technologie, de l’éducation et des partenariats en matière d’IA de notre pays », a déclaré le directeur de la NSF, Sethuraman Panchanathan. « Ces instituts sont à l’origine de découvertes qui permettront à notre pays d’être à l’avant-garde de la révolution mondiale de l’IA. »

Parmi les autres agences de soutien qui participeront aux sept nouveaux laboratoires de recherche de la NSF, citons : le National Institute of Standards and Technology, le Department of Homeland Security’s Science and Technology Directorate, le Department of Agriculture’s National Institute of Food and Agriculture, le Department of Education’s Institute of Education Science et le Department of Defense’s Office of the Undersecretary of Defense for Research and Engineering, parmi d’autres.

Alors que le gouvernement fédéral consacre davantage de fonds aux efforts de recherche multi-agences, le secteur privé s’attaque aux menaces posées par les systèmes d’IA les plus génératifs et perturbateurs qui ont fait la une des journaux pour avoir produit des contenus semblables à ceux des humains.

Les PDG de certaines entreprises technologiques à la pointe de l’innovation en matière d’IA – notamment Sam Altman d’Open AI, Sundar Pichai de Google, Satya Nadella de Microsoft, et Dario Amodei d’Anthropic – ont rencontré la vice-présidente Kamala Harris et une équipe de hauts fonctionnaires de l’administration Biden-Harris pour discuter de la responsabilité partagée entre les secteurs public et privé dans la création de systèmes d’IA conçus avec la sécurité comme caractéristique fondamentale.

« Étant donné le rôle que ces PDG et leurs entreprises jouent dans l’écosystème américain de l’innovation en matière d’IA, les représentants de l’administration ont également souligné l’importance de leur leadership, les ont invités à adopter un comportement responsable et à prendre des mesures pour garantir une innovation responsable et des garanties appropriées, et pour protéger les droits et la sécurité des personnes », peut-on lire dans le communiqué de presse. « Il s’agit notamment de prendre des mesures conformes au projet de charte des droits de l’IA de l’administration Biden-Harris et au cadre de gestion des risques de l’IA.

Le président Biden s’est brièvement joint à la réunion pour souligner la nécessité de disposer de systèmes d’IA « sûrs et sécurisés ». Les trois domaines dont les dirigeants du secteur privé ont discuté avec l’administration sont une plus grande transparence avec les décideurs politiques sur l’utilisation et la conception de l’IA, la validation de la sécurité des systèmes et la résilience des systèmes face aux cyberattaques.

« Les représentants de l’administration et les chefs d’entreprise ont convenu que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour développer et assurer des garanties et des protections appropriées, et les chefs d’entreprise se sont engagés à continuer à collaborer avec l’administration pour s’assurer que le peuple américain puisse bénéficier de l’innovation en matière d’IA », indique le communiqué.