L’armée américaine fabrique des lasers pour créer des voix aiguës, fulgurer ou brûler des vêtements

Pour le département de la Défense des États-Unis (DoD), tuer des gens n’est pas très compliqué. Un budget de plus de 600 milliards de dollars par année permet d’acheter beaucoup de chars, d’armes et de bombes. Mais ne pas tuer quelqu’un s’avère un peu plus compliqué. Pourquoi ne pas seulement les étourdir un peu à distance ? Ou mettre leurs vêtements en feu sans avoir à les regarder en face ?

Pour cela, il existe le Programme conjoint de développement des armes non létales (JNLWD). Le but du programme : développer des armes et d’autres dispositifs que le personnel militaire peut utiliser pour neutraliser des cibles sans les tuer. Comme expliqué dans la FAQ du programme, l’objectif du JNLWD est de combler le fossé entre «neutraliser et tuer».

La dernière percée du JNLWD est le système NL-LIPE (Non-Lethal Laser-Induced Plasma Effect). Ils ont récemment donné à Defence One un aperçu de l’appareil en cours de développement.

L’arme expérimentale des effets du plasma

Le Programme conjoint des armes non létales de l’armée américaine, ou JNLWD, se rapproche d’une arme qui modifie les atomes pour littéralement créer des mots à partir de l’air mince. C’est ce qu’on appelle l’effet de plasma induit par laser et ils espèrent être en mesure de dire des mots intelligibles au cours des trois prochaines années. L’arme est composée de deux parties : d’abord, un laser femtoseconde, qui projette une lumière concentrée pendant 10-15 secondes, juste assez longtemps pour déchirer les électrons des molécules d’air et créer une boule de plasma. (Parfois appelé le quatrième état de la matière, le plasma est un champ de gaz électrisé, très sensible aux effets électromagnétiques.) Les scientifiques frappent alors ce champ de plasma avec un second nanolaser, accordé à une gamme extrêmement étroite de longueurs d’onde. Ils utilisent cela pour manipuler le champ de plasma d’une manière qui peut produire de la lumière et du son, voir même brûler des vêtements. Obtenez l’interaction assez précise et vous obtenez quelque chose qui ressemble à un talkie-walkie hanté. Cette vidéo a été prise en février 2018.

vidéo montrant des démonstrations récentes utilisant de l’énergie dirigée. La démonstration finale montre les efforts récents pour créer et manipuler le plasma, le cinquième état de la matière, afin de créer un effet audible.

Defense One, JNLWP, DailyMail