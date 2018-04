Les plus grandes acquisitions de Google

Alors que Google s’approche de 200 opérations de fusions et acquisitions (voir tableau en bas de page) depuis son acquisition de YouTube en 2006, voici les principales acquisitions du géant de la technologie.

Il y a onze ans, le géant de la technologie Google annonçait sa plus grande acquisition, payant 1,7 milliard de dollars pour YouTube, une plate-forme vidéo qui comptait à l’époque moins de 100 employés. Depuis lors, le carnet de chèques de Google a ouvert ses portes avec près de 200 opérations de fusions et acquisitions annoncées au cours de la dernière décennie.

Cela comprend six acquisitions de 1 milliard de dollars et plus, comme le fournisseur de solutions de marketing DoubleClick (3,1 milliards de dollars en 2007) et l’application de navigation Waze (1,15 milliard de dollars en 2013). Plus récemment, la société a fait une grande poussée dans l’IA, en acquérant DeepMind basé au Royaume-Uni (650M $, 2014).

Certaines des transactions de Google ont rencontré des résultats mitigés, en particulier ses paris sur le matériel, y compris les deux plus grandes acquisitions de la société : Motorola Mobility (12,5 milliards de dollars en 2012) et le démarrage de l’Internet des objets Nest Labs (3,2 milliards de dollars en 2014). Ce dernier pourrait bénéficier d’une intégration plus étroite avec Google Home, tandis que le premier a été vendu à Lenovo en octobre 2014 pour moins d’un quart de son prix d’acquisition (environ 2,9 milliards de dollars).

Malgré des succès variables, la dernière annonce de Google a confirmé son intérêt accru pour le matériel en faisant une autre affaire importante dans l’espace, achetant une partie de la division Pixel Smartphone de HTC pour 1,1 milliard de dollars le mois dernier. Ce fut la plus grande des 11 acquisitions réalisées par Google cette année.

Google a dépensé plus de 26 milliards de dollars pour ses 11 meilleures affaires. L’acquisition de Motorola Mobility en 2012, d’une valeur de 12,5 milliards de dollars, était de loin la transaction la plus importante. Postini et Apigee, les deux plus petites transactions, à égalité au 10e rang, ont toutes deux été évaluées à 625 M $. 6 des meilleures offres illustrées avaient des évaluations supérieures à 1 milliard de dollars. YouTube (1,7 milliard de dollars, 2006) a été la première acquisition de 1 milliard de dollars de Google et demeure sa quatrième plus importante transaction. Ces transactions reflètent l’évolution de la stratégie de Google, de AdTech (AdMob, DoubleClick) à la fin des années 2000 à mobile (Motorola Mobility, Apigee) et AI (DeepMind) dans les années 2010.

Les principales acquisitions



Motorola Mobility (12,5 milliards de dollars, 2012) est la plus grande acquisition de Google à ce jour. En plus d’avoir accès à des milliers de brevets, les principaux avantages attendus de cette transaction comprenaient la sécurisation de l’avenir de l’écosystème Android en tirant parti des capacités de production de smartphones de Motorola.

Nest Labs (3,2 milliards de dollars, 2014) a marqué l’entrée de Google dans l’espace Internet of Things (IoT). L’acquisition du producteur de thermostats connectés et de détecteurs de fumée a permis à Google d’augmenter son empreinte domestique, tout en offrant des opportunités d’expansion pour son écosystème Android.

DoubleClick (3,1 G $, 2007), une société de diffusion d’annonces, était la plus importante acquisition de Google à l’époque et devait compléter les activités publicitaires existantes de Google. L’accord a permis à Google de s’implanter dans la lucrative industrie de la publicité display, permettant à l’entreprise de faciliter l’achat de publicités par le biais de son propre échange publicitaire.

YouTube (1,7 milliard de dollars, 2006), la principale plate-forme de partage de vidéos, a été la première acquisition de 1 milliard de dollars de Google. Grâce à cet achat, Google a anticipé le passage des médias traditionnels comme la télévision à la visualisation en ligne, tout en augmentant son trafic et en augmentant son activité publicitaire.

Waze (1,15 milliard de dollars, 2013), une start-up de services de cartographie basée en Israël, a apporté des données de trafic social qui ont aidé Google à améliorer les fonctions de Google Maps telles que la prévision précise du temps de trajet et la suggestion de routes de navigation.

La division HTC – Pixel Smartphone (1,1 G $, 2017) est la dernière innovation de Google en matière de matériel. Alors que l’acquisition n’incluait pas d’installations de production, Google a laissé une partie importante de l’équipe de smartphones de HTC, ce qui souligne la volonté du fabricant d’Android de rivaliser avec le fabricant d’iPhone Apple.

AdMob (750 millions de dollars, 2009), une société de publicité mobile fondée en 2006, a été achetée par Google en prévision de la prolifération massive d’annonces mobiles.

ITA Software (700 millions de dollars US, 2011), un fournisseur de services informatiques et de services de transport aérien basé aux États-Unis, a été racheté par Google pour étendre les capacités de recherche du géant technologique et propulser Google Flight Search.

DeepMind (650 millions de dollars, 2014) est l’acquisition la plus importante de Google dans l’espace d’apprentissage en profondeur (deep learning). Cette société en début de carrière basée à Londres a été fondée en 2010 et comptait moins de 100 employés au moment de l’acquisition.

Postini (625 M $, 2007), une entreprise de sécurité et de conformité en matière de communications, a été acquise par Google afin d’accroître la sécurité de ses applications. Avant la transaction, Google utilisait déjà les solutions Postini pour son produit de filtrage de spam inclus dans Gmail.

Apigee (625 M $, 2016), un fournisseur de plateforme API basé en Californie, a été acquis par Google pour l’aider à étendre ses services d’entreprise et à améliorer ses offres de cloud.

Comprendre les acquisitions d’Alphabet : Une analyse sectorielle par secteur

Lorsque la société s’est réorganisée en une nouvelle entité appelée Alphabet fin 2015, la nouvelle structure a recentré son attention sur les activités non publicitaires de Google, notamment Calico (soins de santé), Google X (voitures autonomes, robots). , etc.) et Nest (maison intelligente), qui fonctionnent maintenant comme leurs propres divisions.

Ci-dessous, les secteurs en dehors de la recherche et de la publicité digitale où Alphabet a réalisé des acquisitions récentes :

Media et divertissement

Après l’acquisition de YouTube en 2006, Google a acquis plus de sociétés liées à la vidéo dont les technologies ont été intégrées à YouTube, notamment un outil de création vidéo facile à utiliser (Directr), une technologie de rendu vidéo (Zync) et un logiciel de vidéo sociale (Omnisio). Plus récemment, YouTube a signalé son intérêt pour le contenu, en rachetant Next New Networks en 2011 (Next Lab pour YouTube) et Vidmaker (une sorte de Google Docs pour le montage vidéo, utilisé par les créateurs de vidéos semi-professionnels et professionnels). Le déploiement de YouTube Red, une version sans abonnement de YouTube, sans publicité, pourrait indiquer davantage d’acquisitions liées au contenu si le modèle réussit.

VR est un autre domaine d’intérêt pour Google. La société a acquis Skillman & Hackett, qui fabrique des logiciels permettant aux utilisateurs de «peindre» dans des environnements de réalité virtuelle, et a également acquis l’équipe de Thrive Audio spécialisée dans l’audio positionnel qui sera la clé pour ajouter une bande son aux expériences de réalité virtuelle. Digisfera, une société spécialisée dans l’imagerie à 360 degrés, a des cas d’utilisation dans les projets de cartographie de Google, mais pourrait également être utile puisque les images à 360 degrés sont également utilisées dans le contenu VR (YouTube a déjà un support vidéo à 360 degrés pour les passionnés de réalité virtuelle).

Auto tech et navigation

Les deux domaines sont interdépendants, les cartes leaders de Google donnant au géant un bon pied dans la course à la construction de véhicules autonomes. Plusieurs acquisitions de Google ont permis de renforcer la robustesse de Google Maps et de ses données sous-jacentes, notamment les sociétés axées sur les satellites (Skybox Imaging) et les données de trafic participatif (Waze). Google a également acquis Lumedyne, une société qui crée des microcapteurs, qui pourraient être utilisés dans diverses pièces de voiture qui pourraient aider à alimenter et affiner les voitures autonomes.

Robotique

Alphabet a fait plus de 7 acquisitions de robotique en 2013, notamment des brevets déposés récemment pour contrôler de grands groupes de robots et créer des personnalités téléchargeables. Les sociétés de robotique acquises développent des machines pour un large éventail de cas d’utilisation. Boston Dynamics a développé un guépard robotisé, les robots d’Industrial Perception sont conçus pour localiser des objets et les déplacer dans des environnements d’entrepôt, et Bot & Dolly développe des robots pour aider à la réalisation de films.

Maison intelligente

la plus grande acquisition de Google a été pour Nest en 2014, pour 3,2 milliards de dollars, et fonctionne maintenant comme l’une des divisions d’alphabet sous Tony Fadell. La société a fait d’autres acquisitions pour renforcer ses offres à domicile, y compris Dropcam pour la sécurité à domicile et Revolv, un hub de maison intelligente. Alors que le produit Revolv a été abandonné, l’équipe a aidé à développer OnHub de Google, un appareil Wi-Fi et Smart Home centralisé. Alphabet a également acquis Flutter, une société de reconnaissance de gestes, qui permettrait aux consommateurs de contrôler les appareils intelligents (le projet Soli utilise déjà la reconnaissance gestuelle de manière très intéressante).

Commerce

Depuis 2011, Alphabet a acheté plus de 15 entreprises impliquées dans le développement du commerce et des petites entreprises. De nombreuses acquisitions ont permis de construire « Google Shopping », qui constitue l’incursion de l’entreprise dans le commerce électronique, et « Google Express », un effort logistique gigantesque pour la livraison de produits. Google a également acheté Rangespan et Channel Intelligence, tous deux conçus pour utiliser les données afin d’aider les entreprises à vendre leurs produits en ligne. Dans le passé, la société a également acheté des sites de transactions quotidiennes (DailyDeal, The Dealmap), des coupons ciblés (Incentive Targeting, Zave Networks) et des programmes de fidélisation (Punchd).

Google pour l’entreprise / la productivité

Alphabet propose plusieurs produits de productivité destinés au moins en partie aux entreprises, notamment Drive, Hangouts et Docs. Bon nombre des acquisitions ont été précoces (avant 2011) et ont contribué à la création de ces produits, notamment Urchin Software (acquis en 2005), devenu Google Analytics, et Writely (acquis en 2006), qui ont alimenté les documents. Les assistants virtuels comme Google Now pourraient être améliorés grâce aux récentes acquisitions de technologies Timeful (intelligence artificielle) et Emu (traitement du langage naturel), qui pourraient aider à créer des fonctionnalités de programmation intelligentes. Alphabet pourrait également essayer d’entrer sur le marché de l’entreprise mobile avec l’acquisition de Divide, une entreprise qui permet aux employés de transporter un seul téléphone avec un mode «travail» et un mode «personnel».

Cloud

Google a également réalisé des acquisitions pour renforcer sa plate-forme Google Cloud et l’aider à être plus concurrentiel pour les utilisateurs et les déploiements d’applications avec Azure d’Amazon AWS Microsoft et d’autres fournisseurs. En 2014, Google a réalisé 4 acquisitions sur ce front sous la forme de Stackdriver, Appurify, Zync Render et Firebase.

Santé

Les trois filiales axées sur les soins de santé sont Verily, DeepMind et Calico.

Verily, c‘est vraiment là où Alphabet fait la majeure partie de son travail de santé. La filiale se concentre sur l’utilisation de données pour améliorer les soins de santé via des outils analytiques, des interventions, des recherches, et plus encore. Verily est dirigée par Andrew Conrad, qui a co-fondé l’Institut national de génétique. La filiale s’est en grande partie concentrée sur le partenariat avec les établissements de santé existants pour trouver des zones d’application de l’IA, en particulier via Study Watch, un wearable (dispositif portable) qui capture des données biométriques. Study Watch, qui attend actuellement l’approbation de la FDA, est devenue une pièce maîtresse d’un certain nombre d’initiatives de recherche.



La société a récemment augmenté son exposition aux startups en mettant en place un espace de laboratoire pour travailler à côté de startups comme Freenome et Culture Robotics. Il a également déclaré qu’il envisageait une expansion internationale via un investissement de 800 millions de dollars du fonds souverain de Singapour Temasek Holdings et un investissement en tant que partenaire limité de Medixci Ventures basé en Europe.

DeepMind – DeepMind est dédié à la recherche sur l’intelligence artificielle. L’une de ses principales initiatives consiste à trouver des moyens d’appliquer l’IA aux soins de santé. DeepMind a été acquis par Google pour 500 millions de dollars et est géré par Demis Hassabis. La société est basée à Londres et travaille en étroite collaboration avec les institutions du National Health Service.

Calico se concentre sur l’apprentissage et la lutte contre le vieillissement et les maladies liées à l’âge. La filiale utilise l’IA pour donner un sens aux grands ensembles de données et pour automatiser certains processus de laboratoire. Calico est dirigé par Arthur Levinson, ancien PDG de Genentech.

Google a également investi massivement dans l’espace des soins de santé à travers GV.

Alors que Google est fortement impliqué dans les soins de santé par le biais de Google X, Calico, et sa division Life Sciences, la société a fait peu d’acquisitions de soins de santé divulgués. Le plus récent était Lift Labs, une entreprise qui a développé une cuillère auto-stabilisatrice (connectée anti-tremblements) pour les personnes atteintes de troubles neurodégénératifs comme Parkinson. La santé est également un domaine d’investissement majeur pour l’entreprise de Google Ventures. Ils ont investi dans plusieurs domaines de la santé, notamment l’assurance (Oscar), le big data (Flatiron Health) et la génomique (23andMe).

Paiements

Google a annoncé Android Pay presque directement après qu’Apple a annoncé Apple Pay. L’acquisition de paiements la plus notable de Google a été Softcard, une solution de paiement mobile basée sur NFC sans contact, à l’origine une fusion entre AT & T, Verizon et T-Mobile. En échange, les opérateurs ont accepté de préinstaller les applications de paiement Google sur leurs téléphones. Cependant, on ne sait pas si la plate-forme a gagné de la traction. Google a également investi dans d’autres domaines de la technologie financière, notamment la monnaie numérique, le financement participatif et, plus récemment, l’assurance.

Télécommunications

Alphabet est devenu directement impliqué dans les services cellulaires et internet à travers des projets tels que Project Fi, Google Fiber et Project Loon. Google a également acheté la société satellitaire Skybox Imaging et la société de drones de haute altitude Titan Aerospace. Les deux sont des acquisitions qui pourraient avoir des ramifications possibles pour fournir une connectivité aux pays en développement, sans avoir besoin d’infrastructures sous-marines ou terrestres coûteuses et logistiquement complexes.

La stratégie d’acquisition, d’investissement et de recherche des unités du Googleplex

Compagnie Date Géographie Catégorie Select Investors Tenor 3/27/2018 United States Mobile Software & Services Cowboy Ventures, Menlo Ventures, Redpoint Ventures Lytro 3/21/2018 United States Consumer Electronics Andreessen Horowitz, Greylock Partners Redux 1/11/2018 United Kingdom Scientific & Engineering Erie Capital Just Dial 11/10/2017 India Internet Software & Services Sapphire Ventures, Sequoia Capital India Banter 11/1/2017 California Mobile Software & Services Mistral Venture Partners 60 dB 10/11/2017 California Internet Software & Services Bloomberg Beta, Khosla Ventures and Rivet Ventures Relay Media 10/9/2017 California Internet Software & Services N/A Bitium 9/26/2017 California Internet Software & Services Double M Partners, Polaris Partners HTC – Pixel Smartphone Division 9/21/2017 Taiwan Consumer electronics N/A AIMatter 8/16/2017 Europe Software/AI Haxus Ventures Senosis Health 8/13/2017 United States Healthcare N/A Halli Labs 7/12/2017 India Software/AI N/A Owlchemy Labs 5/10/2017 Texas Software/Gaming Qualcomm Ventures, Capital Factory, Vive X AppBridge 3/9/2017 Canada Dev Tools/Cloud Platform N/A Kaggle 3/8/2017 California Business Intelligence, Analytics & Performance Mgmt Index Ventures, Khosla Ventures, Voyager Capital Fabric 1/18/2017 California Dev Tools/Cloud Platform N/A Crashlytics 1/18/2017 Massachusetts Dev Tools/Cloud Platform Baseline Ventures, Flybridge Capital Partners Limes Audio 1/5/2017 Sweden Media and Entertainment Fort Knox Förvaring, Inlandsinnovation, Partnerinvest Norr Cronologics 12/12/2016 California Consumer Electronics N/A Qwiklabs 11/21/2016 Massachusetts Dev Tools/Cloud Platform N/A Undecidable Labs 11/14/2016 California Search/Commerce N/A LeapDroid 11/8/2016 California Internet Software & Services N/A Eyefluence 10/24/2016 California Media & Entertainment Intel Capital, Jazz Venture Partners FameBit 10/11/2016 California Advertising 500 Startups, DeNA, Science Media Api.ai 9/19/2016 California Dev Tools/Cloud Platform SAIC Capital, Intel Capital, Plug and Play Ventures Urban Engines 9/15/2016 California Internet Software & Services Andreessen Horowitz, Google Ventures, SV Angel Apigee 9/8/2016 California Dev Tools/Cloud Platform Norwest Venture Partners, Sapphire Ventures, Wellington Management Apportable 8/18/2016 California Mobile Salesforce Ventures, Google Ventures, Y Combinator Orbitera 8/8/2016 California Dev Tools/Cloud Platform Double M Partners, Resolute.vc LaunchKit 7/27/2016 California Mobile N/A Kifi 7/12/2016 California Enterprise Tools/Productivity SG VC, Wicklow Capital Anvato 7/8/2016 California Media & Entertainment Oxantium Ventures, New York Angels, Jeff Ballowe Moodstocks 7/6/2016 France Dev Tools/Cloud Platform N/A Webpass 6/23/2016 California Telecommunications N/A Synergyse 5/2/2016 Canada Enterprise Tools/Productivity N/A Pie 2/18/2016 Singapore Enterprise Tools/Productivity GREE Ventures, Wavemaker Partners, Publicis Group BandPage 2/12/2016 California Media and Entertainment GGV Capital, Mohr Davidow Ventures, Northgate Capital bebop 11/20/2015 California Dev Tools/Cloud Platform N/A Fly Labs 11/6/2015 New York Media and Entertainment Slow Ventures Digisfera 10/18/2015 Portugal Maps/Automobiles N/A Divshot 10/13/2015 California Dev Tools/Cloud Platform 500 Startups, Floodlight Ventures, Drummond Road Capital Jibe Mobile 9/30/2015 California Telecommunications Vodafone Ventures, MTI Group Oyster 9/22/2015 New York Media and Entertainment BoxGroup, Founders Fund, Founder Collective Pixate 7/21/2015 California Dev Tools/Cloud Platform Accel Partners Pulse.io 5/29/2015 California Dev Tools/Cloud Platform Plug and Play Ventures, Camp One Ventures Timeful 5/4/2015 California Enterprise Tools/Productivity Data Collective, Greylock Partners, Khosla Ventures Thrive Audio 4/16/2015 Ireland Media and Entertainment N/A Skillman & Hacket 4/16/2015 California Media and Entertainment N/A Red Hot Labs 2/24/2015 California Advertising Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, SV Angel Softcard 2/23/2015 New York Mobile & Telecommunications AT&T, Verizon, Deutsche Telekom Odysee 2/8/2015 California Social/Photos N/A Launchpad Toys 2/4/2015 California Media and Entertainment Y Combinator, TEEC Angel Fund Granata Decision Systems 1/23/2015 Canada Enterprise Tools/Productivity N/A Vidmaker 12/18/2014 Wisconsin Media and Entertainment Techstars RelativeWave 11/19/2014 California Dev Tools/Cloud Platform N/A Lumedyne Technologies 11/2/2014 California Maps/Automobiles Space Angels Network Revolv 10/25/2014 Colorado Smart Home Foundry Group, SK Ventures, American Family Ventures Firebase 10/21/2014 California Dev Tools/Cloud Platform Union Square Ventures, New Enterprise Associates, Greylock Partners Agawi 10/1/2014 California Mobile N/A Input Factory 9/11/2014 California Social/Photos Battery Ventures Lift Labs 9/10/2014 California Healthcare Rock Health Zync 8/26/2014 Massachusetts Dev Tools/Cloud Platform N/A Gecko Design 8/22/2014 California Wearables N/A Jetpac 8/16/2014 California Social/Photos Khosla Ventures, Morado Venture Partners Directr 8/7/2014 Massachusetts Media and Entertainment NextView Ventures, Boston Seed Capital, Advancit Capital Emu 8/6/2014 California Enterprise Tools/Productivity Draper Fisher Jurvetson, Menlo Ventures, KPCB drawElements 7/23/2014 Finland Mobile N/A Songza 7/1/2014 New York Music Lerer Hippeau Ventures, Deep Fork Capital, Metamorphic Ventures Appurify 6/25/2014 California Dev Tools/Cloud Platform Data Collective, Felicis Ventures, Foundation Capital Baarzo 6/24/2014 California Search Plug and Play Ventures Dropcam 6/20/2014 California Smart Home Menlo Ventures, Accel Partners, Kapor Capital mDialog 6/20/2014 Canada Advertising Relay Ventures Alpental Technologies 6/19/2014 Washington Telecommunications N/A Terra Bella 6/10/2014 California Aerospace & Defenses Khosla Ventures, Norwest Venture Partners, Bessemer Venture Partners Divide 5/19/2014 New York Mobile Comcast Ventures, Qualcomm Ventures, Genacast Ventures Quest Visual 5/16/2014 California Mobile N/A Stackdriver 5/7/2014 Massachusetts Dev Tools/Cloud Platform Bain Capital Ventures, Flybridge Capital Partners Appetas 5/7/2014 California Commerce N/A Adometry (fka Click Forensics) 5/6/2014 Texas Business Intelligence, Analytics & Performance Mgmt Austin Ventures, Shasta Ventures, Sierra Ventures Gridcentric 5/6/2014 California Computer Software & Services Rogers Venture Partners, Citrix Startup Accelerator Rangespan 5/2/2014 United Kingdom Commerce Octopus Ventures Titan Aerospace 4/14/2014 New Mexico Telecommunications N/A Green Throttle Games 3/11/2014 California Media and Entertainment DCM Ventures, Trinity Ventures Spider.io 2/21/2014 United Kingdom Cybersecurity N/A SlickLogin 2/17/2014 Israel Cybersecurity N/A Nest Labs 2/12/2014 California Smart Home Venrock, Shasta Ventures, Lightspeed Venture Partners DeepMind Technologies 1/27/2014 United Kingdom Dev Tools/Cloud Platform Founders Fund, Horizons Ventures Impermium 1/16/2014 California Cybersecurity Social Capital, Accel Partners, Highland Capital Partners BitSpin 1/5/2014 Switzerland Mobile N/A Boston Dynamics 12/13/2013 Massachusetts Robotics Department of Defense FlexyCore 10/22/2013 France Mobile N/A Flutter 10/3/2013 California Wearables New Enterprise Associates, Andreessen Horowitz, Y Combinator Calico Life Sciences 9/19/2013 California Consumer Products & Services Arthur Levinson Hattery 9/19/2013 California Other N/A Bump Technologies 9/16/2013 California Mobile Felicis Ventures, Sequoia Capital, Sherpalo Ventures Waze 6/11/2013 California Maps/Automobiles Horizons Ventures, Qualcomm Ventures, Magma Venture Partners Makani Power 5/22/2013 California Energy Google.org Wavii 4/23/2013 Washington Social/Photos SV Angel, Battery Ventures, CrunchFund Behavio 4/17/2013 Pennsylvania Mobile Knight Foundation Talaria Technologies 3/15/2013 California Dev Tools/Cloud Platform N/A DNNresearch 3/13/2013 Canada Social/Photos N/A Channel Intelligence 3/11/2013 Florida Commerce Actua Corporation, Aweida Venture Partners Holomni 1/1/2013 California Robotics N/A Autofuss 1/1/2013 California Advertising N/A Bot & Dolly 1/1/2013 California Robotics N/A Redwood Robotics 1/1/2013 California Robotics N/A Meka Robotics 1/1/2013 California Robotics N/A Industrial Perception 1/1/2013 California Robotics N/A SCHAFT 1/1/2013 Japan Robotics N/A WIMM Labs 12/1/2012 California Wearables N/A BufferBox 11/30/2012 Canada Commerce Y Combinator, Google Ventures, iNovia Capital Incentive Targeting 11/28/2012 Massachusetts Advertising LaunchCapital, MassVentures, Northeast Angels Nik Software 9/17/2012 California Social/Photos N/A VirusTotal 9/9/2012 Ireland Cybersecurity N/A Frommer’s 8/13/2012 New Jersey Media and Entertainment N/A Sparrow 7/21/2012 France Enterprise Tools/Productivity Kima Ventures WildFire 7/17/2012 California Advertising Felicis Ventures, SoftTech VC, Summit Partners Cuban Council 7/17/2012 California Advertising N/A Quickoffice 6/5/2012 Texas Enterprise Tools/Productivity Mayfield Fund, Sheperd Ventures, Advantage Capital Partners Meebo 6/5/2012 California Social/Photos Khosla Ventures, Sequoia Capital, Draper Fisher Jurvetson Interactive Security Group 6/3/2012 DC Commerce N/A Motorola Mobility 5/7/2012 Illinois Mobile N/A TxVia 4/2/2012 New York Payments Bain Capital Ventures, Oak Investment Partners, Village Ventures Milk 3/16/2012 California Social/Photos Lowercase Capital, Slow Ventures, SV Angel Flowing Media 2/13/2012 Massachusetts Enterprise Tools/Productivity N/A CleverSense 12/14/2011 California Search Signatures Capital RightsFlow 12/9/2011 New York Media and Entertainment Originate Ventures Katango 11/10/2011 California Social/Photos KPCB Apture 11/10/2011 California Media and Entertainment Clearstone Venture Partners SocialGrapple 10/11/2011 California Social/Photos N/A DailyDeal 9/19/2011 Germany Commerce Stefan Glaenzer Zagat 9/9/2011 New York Media and Entertainment KPCB, General Atlantic Zave Networks 9/3/2011 Kansas Commerce Razorback Capital, Stark Investments Sparkbuy 8/8/2011 Washington Commerce Benaroya Capital, Founder Co-op The Dealmap 8/1/2011 California Commerce Keynote Ventures, Norwest Venture Partners, PittPatt 7/22/2011 Pennsylvania Social/Photos N/A Fridge 7/21/2011 New York Social/Photos Y Combinator Punchd 7/8/2011 California Commerce 500 Startups Scoopler 7/1/2011 California Search Y Combinator, Avalon Ventures, XG Ventures SageTV 6/18/2011 California Media and Entertainment N/A Admeld 6/9/2011 New York Advertising Spark Capital, Norwest Venture Partners, Foundry Group PostRank 6/3/2011 Canada Social/Photos Tech Capital Partners 510 Systems 5/10/2011 California Software N/A TalkBin 4/26/2011 California Commerce Y Combinator PushLife 4/9/2011 Canada Media and Entertainment Mantella Venture Partners ITA Software 4/5/2011 Massachusetts Other Battery Ventures, General Catalyst Partners, Sequoia Capital Green Parrot Pictures 3/15/2011 Ireland Media and Entertainment N/A Beatthatquote.com 3/7/2011 United Kingdom Search N/A Next New Networks 3/7/2011 New York Media and Entertainment Spark Capital, Balderton Capital, Goldman Sachs Zynamics 3/2/2011 Germany Cybersecurity N/A fflick 1/25/2011 California Social/Photos N/A Say Now 1/25/2011 California Social/Photos Shasta Venture, Felicis Ventures, Tugboat Ventures eBook Technologies 1/13/2011 California Media and Entertainment N/A Zetawire 12/13/2010 Canada Payments N/A Phonetic Arts 12/4/2010 United Kingdom Other N/A Widevine Technologies 12/3/2010 Washington Cybersecurity Samsung Ventures, Cisco Systems, Phoenix Partners BlindType 10/15/2010 California Mobile N/A MentorWave Technologies 9/13/2010 Israel Multimedia & Graphics Ofer Hi Tech, Docor International Management Quiksee 9/10/2010 Israel Social/Photos N/A Plannr 9/8/2010 Washington Social/Photos N/A Slide 8/30/2010 California Media and Entertainment BlueRun Ventures, Fidelity Investments, Khosla Ventures SocialDeck 8/30/2010 Canada Media and Entertainment Relay Ventures Angstro 8/27/2010 California Social/Photos TechCrunch50, CommerceNet Like.com 8/21/2010 California Search Crosslink Capital, Menlo Ventures, LeapFrog Ventures Jambool 8/9/2010 California Payments CRV, Madrona Venture Group, Bay Partners MetaWeb 7/8/2010 California Search Benchmark Capital, DAG Ventures, Goldman Sachs Instantiations 6/14/2010 Oregon Dev Tools/Cloud Platform N/A Invite Media 6/7/2010 Pennsylvania Advertising First Round Capital, Genacast Ventures, Grape Arbor VC Simplify Media 5/24/2010 California Media and Entertainment Sierra Ventures Ruba 5/14/2010 California Search Benchmark Capital, Draper Fisher Jurvetson PlinkArt 4/22/2010 United Kingdom Search N/A LabPixies 4/16/2010 Israel Media and Entertainment Fabrice Grinda, Auren Hoffman, Christopher Michel Agnilux 4/15/2010 California Other N/A BumpTop 4/14/2010 Canada Mobile Extreme Venture Partners, GrowthWorks Crystal Voice 4/13/2010 California Dev Tools/Cloud Platform Band of Angels, Kistefos Venture Capital AS Episodic 3/12/2010 California Advertising Granite Ventures Picnik 3/8/2010 Washington Social/Photos N/A DocVerse 3/6/2010 California Enterprise Tools/Productivity Baseline Ventures, Harrison Metal ReMail 2/9/2010 California Enterprise Tools/Productivity Sanjeev Singh, Y Combinator Aardvark 2/5/2010 California Search August Capital, Baseline Ventures, Harrison Metal Appjet 11/23/2009 California Enterprise Tools/Productivity Y Combinator, Felicis Ventures, Paul Graham Teracent Corporation 11/18/2009 California Advertising New Enterprise Associates, KPG Ventures gizmo5 11/5/2009 California Mobile Dawntreader Ventures AdMob 11/5/2009 California Advertising Accel Partners, Northgate Capital, Sequoia Capital reCAPTCHA 8/6/2009 Pennsylvania Cybersecurity N/A Eluceon Research 4/27/2009 California Dev Tools/Cloud Platform N/A Anteros 11/2/2008 California Enterprise Tools/Productivity N/A On2.com 8/18/2008 New York Media and Entertainment Edelson Technology Partners Omnisio 7/21/2008 California Media and Entertainment Y Combinator, Lowercase Capital TNC (Tatter and Company) 7/14/2008 South Korea Media and Entertainment Softbank Capital Postini 9/10/2007 California Cybersecurity August Capital, Bessemer Venture Partners, Sigma Partners Jaiku 9/5/2007 Finland Social/Photos N/A Image America 7/24/2007 Missouri Maps/Automobiles N/A GrandCentral Communications 7/19/2007 California Mobile Benchmark Capital, Cargill Ventures, Court Square Ventures Zingku 7/19/2007 Massachusetts Mobile Flagship Ventures Feedburner 6/20/2007 Illinois Media and Entertainment Union Square Ventures, Portage Venture Partners, Sutter Hill Ventures Zenter 6/8/2007 Georgia Enterprise Tools/Productivity Y Combinator PeakStream 6/5/2007 California Dev Tools/Cloud Platform Sequoia Capital, KPCB, Foundation Capital Panoramio 5/10/2007 Spain Social/Photos N/A GreenBorder Technologies 5/10/2007 California Cybersecurity Labrador Ventures, Sevin Rosen Funds, TPG Growth DoubleClick 4/23/2007 New York Advertising Bain Capital Ventures, Venrock, Lightspeed Venture Partners Marratech 4/23/2007 Sweden Enterprise Tools/Productivity Slottsbacken Venture Capital, Sixth AP Fund Tonic Systems 3/23/2007 California Enterprise Tools/Productivity N/A Adscape Media 3/19/2007 California Advertising H.I.G Ventures Trendalyzer 2/5/2007 Sweden Enterprise Tools/Productivity The Gapminder Foundation Endoxon 10/11/2006 Switzerland Maps/Automobiles N/a JotSpot 10/9/2006 California Enterprise Tools/Productivity Redpoint Ventures, Mayfield Fund Youtube 8/10/2006 California Media and Entertainment Sequoia Capital, Artis Capital Management Neven Vision 6/12/2006 California Social/Photos Zone Ventures, Kuwait National Technology Enterprises Corporation 2Web Technologies 4/17/2006 New York Enterprise Tools/Productivity N/A @Last Software 3/10/2006 Colorado Enterprise Tools/Productivity In-Q-Tel, Village Ventures, Borealis Ventures Orion 3/8/2006 Israel Search N/A Measure Map 2/17/2006 Australia Enterprise Tools/Productivity N/A Writely 2/17/2006 California Enterprise Tools/Productivity N/A bruNET 12/21/2005 Germany Mobile N/A dMarc Broadcasting 12/19/2005 California Advertising N/A Phatbits 12/12/2005 California Media and Entertainment N/A allPAY 12/9/2005 Germany Mobile N/A Akwan 11/24/2005 Brazil Search Fir Capital Skia 11/15/2005 North Carolina Dev Tools/Cloud Platform N/A Android 8/11/2005 California Mobile N/A Reqwireless 7/22/2005 Canada Mobile N/A Dodgeball 5/13/2005 New York Social/Photos N/A Urchin Software 3/15/2005 California Enterprise Tools/Productivity Green Thumb Venture, JMI Ventures, InnoCal Venture Capital Keyhole 10/18/2004 California Maps/Automobiles N/A Where2 10/13/2004 Australia Maps/Automobiles N/A ZipDash 9/17/2004 California Maps/Automobiles N/A Picasa 7/16/2004 California Social/Photos N/A Ignite Logic 5/11/2004 California Commerce N/A Sprinks 10/20/2003 Canada Advertising N/A Kaltix 9/22/2003 California Search N/A Applied Semantics 4/17/2003 California Advertising Zero Gravity Partners, Ridgestone Corporation Neotonic Software 4/15/2003 California Enterprise Tools/Productivity N/A Pyra Labs 2/18/2003 California Social/Photos N/A Outride 9/21/2001 California Search Dawntreader Ventures, Ridgewood Capital Deja.com 2/8/2001 New York Social/Photos Austin Ventures, Comcast Interactive Capital, Actua Corporation

*Les entreprises avec N / A n’avaient pas eu d’investissement avec des investisseurs rendus publics avant l’acquisition