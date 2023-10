LinkedIn dévoile de puissants outils d’IA pour l’apprentissage, le recrutement, le marketing et les ventes

LinkedIn, le réseau social largement utilisé pour le réseautage professionnel et le recrutement, a récemment fait un bond en avant dans le domaine de l’intelligence artificielle. LinkedIn qui a maintenant 21 ans, reconnaît l’importance de rester à la pointe de la technologie pour répondre aux besoins de sa vaste base d’utilisateurs, qui approche le milliard d’individus. Dans le but d’améliorer la recherche d’emploi, le marketing et les expériences de vente, la plateforme a introduit une série de nouveaux outils alimentés par l’IA.

Ces outils comprennent une mise à niveau significative de sa plateforme de recherche de talents Recruiter, intégrant une assistance basée sur l’IA ; un coach d’apprentissage LinkedIn alimenté par l’IA pour améliorer le développement professionnel ; et un nouvel outil alimenté par l’IA conçu pour des campagnes marketing plus efficaces.

L’intégration de l’IA dans LinkedIn

L’année dernière, LinkedIn a généré un impressionnant chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars, témoignant de sa position de leader dans l’espace du réseautage professionnel. La société a progressivement intégré des fonctionnalités basées sur l’IA dans ses offres de produits, telles que des suggestions d’écriture alimentées par l’IA pour les messages des utilisateurs, introduites en mars. Les recruteurs ont également été témoins d’expérimentations avec des descriptions de poste générées par l’IA et d’autres fonctionnalités tout au long de l’année.

Cette annonce récente s’appuie sur ces avancées, démontrant l’engagement de LinkedIn à exploiter l’IA pour une expérience utilisateur améliorée.

Malgré son expérience dans le domaine de l’IA, l’utilisation de l’intelligence artificielle par LinkedIn a principalement opéré en coulisses. Vous êtes-vous déjà demandé comment LinkedIn suggère des connexions qui semblent spécialement adaptées à vos intérêts ? C’est la magie de l’IA. Même les données perspicaces sur les comportements des utilisateurs et l’évolution de la plateforme sont toutes alimentées par l’IA.

Comme l’a déclaré l’ancien ingénieur principal en IA, Deepak Agarwal : « D’une manière ou d’une autre, l’IA alimente tout chez LinkedIn. » Bien qu’il ait quitté l’entreprise depuis sa déclaration en 2018, la résonance de l’IA au sein de l’écosystème de LinkedIn n’a fait que se renforcer, promettant une expérience plus intuitive et personnalisée pour ses utilisateurs.

Le paysage de l’IA dans le monde

Le monde connaît une transformation significative, avec l’intelligence artificielle occupant une place centrale dans notre vie quotidienne. Cette évolution est largement motivée par les efforts pionniers d’organisations telles qu’OpenAI et l’évolution des services tels que ChatGPT. Ces avancées permettent aux individus ordinaires de tirer parti des capacités de l’IA pour accomplir des tâches de manière plus efficace que jamais auparavant.

LinkedIn, une plateforme de médias sociaux connue pour son investissement substantiel dans les outils d’IA pour les opérations de backend, adopte maintenant une approche différente. L’entreprise, acquise par Microsoft il y a quelques années, se concentre désormais sur l’utilisation de la technologie d’OpenAI et de Microsoft pour améliorer divers aspects de sa plateforme. Cette démarche stratégique souligne l’influence croissante de l’IA dans le façonnement de l’avenir de LinkedIn.

Le lien entre OpenAI et Microsoft est essentiel dans cette transformation. Microsoft détient une participation de 49% dans OpenAI, suite à un investissement substantiel de 13 milliards de dollars plus tôt cette année. Ce partenariat a ouvert la voie à l’intégration de la technologie de pointe d’OpenAI dans sa propre gamme de produits. Bien que le vice-président de l’ingénierie de LinkedIn, Erran Berger, reconnaisse que l’entreprise évaluera continuellement ses choix technologiques, pour le moment, LinkedIn exploite l’expertise de sa société mère et son investissement significatif dans l’IA.

Les nouveautés de LinkedIn

LinkedIn introduit quelques fonctionnalités dans Recruiter 2024, conçues pour rendre le processus de recrutement plus fluide et plus efficace. Cette expérience de recrutement repensée exploite la puissance de l’IA, en particulier l’IA générative, pour aider les professionnels du recrutement à créer des requêtes de recherche plus précises. Imaginez utiliser un langage aussi naturel qu’une conversation pour trouver les candidats parfaits pour vos offres d’emploi. Cela signifie que les recruteurs peuvent désormais communiquer leurs besoins de manière plus naturelle, ce qui entraîne une amélioration des suggestions de candidats.

De plus, les résultats de recherche vous surprendront avec des suggestions au-delà de vos attentes initiales. L’IA de LinkedIn est intelligente et peut identifier des correspondances potentielles que vous auriez pu négliger. C’est comme avoir un assistant expert qui comprend non seulement vos besoins, mais propose également des solutions innovantes. Mais ce n’est pas tout ce que LinkedIn a en réserve.

LinkedIn Learning intensifie son jeu avec l’introduction d’un « coach d’apprentissage ». Pensez-y comme à votre mentor personnel en matière de développement de compétences. Dans un premier temps, le coach se concentrera sur les compétences douces, en offrant des conseils sur des questions telles que « Comment puis-je déléguer efficacement les tâches et les responsabilités ? » C’est votre source privilégiée pour améliorer vos compétences interpersonnelles, votre communication et votre travail d’équipe.

L’intérêt de ce coach d’apprentissage est qu’il ne s’arrête pas seulement aux conseils. Il peut recommander des cours adaptés à vos besoins. LinkedIn dispose d’une vaste bibliothèque de vidéos d’apprentissage, couvrant non seulement les compétences générales, mais aussi les compétences techniques et les connaissances spécifiques à l’industrie. Que vous souhaitiez améliorer vos capacités de leadership ou acquérir une expertise technique, le coach d’apprentissage est là pour vous soutenir.

LinkedIn intensifie son jeu dans le domaine du marketing avec un nouveau produit alimenté par l’IA appelé « Accelerate ». Ce changement est remarquable car il vise à simplifier la gestion des campagnes sur LinkedIn, en les rendant plus accessibles aux utilisateurs.

Cependant, il y a un hic : « Accelerate » opère dans les limites du jardin clos de LinkedIn, limitant ainsi sa portée aux campagnes et aux données uniquement sur la plateforme. Cette limitation suscite des inquiétudes, surtout lorsque l’on considère que les efforts de marketing s’étendent généralement à plusieurs plates-formes et ciblent des publics diversifiés.

Passons maintenant aux ventes internes et aux interactions B2B. LinkedIn introduit une fonctionnalité d’IA pour répondre à ce domaine émergent sur la plateforme. Les professionnels de la vente axés sur les transactions B2B utilisent souvent LinkedIn pour l’acquisition de clients et le renforcement des connexions existantes. La nouvelle fonctionnalité d’IA introduit une fonction de recherche, aidant à identifier les connexions potentielles et facilitant les interactions avec les leads.

Bien que les ventes basées sur l’IA ne soient pas nouvelles à l’échelle mondiale, certains investisseurs expriment leur inquiétude quant à la prolifération de telles startups. L’entrée de LinkedIn dans cet espace semble quelque peu tardive.