Facebook fait des progrès sur son casque de lecture de l’esprit

Facebook veut vraiment entrer dans votre tête

En 2017, Facebook a annoncé qu’il travaillait sur une interface cerveau-ordinateur conçue pour permettre aux utilisateurs de saisir du texte en pensant simplement aux mots. Et aujourd’hui, l’entreprise a révélé pour la première fois à quel point il était difficile de faire de cet appareil une réalité.

« Imaginez un monde où toutes les connaissances, le divertissement et l’utilité des smartphones d’aujourd’hui seraient instantanément accessibles et complètement mains libres », peut-on lire sur un blog Facebook. « Où vous pourriez vous connecter avec les autres d’une manière significative, indépendamment des distractions externes, des contraintes géographiques, et même des handicaps et limitations physiques. »

Facebook collabore avec des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco pour mettre au point un dispositif pouvant aider les patients atteints de lésions neurologiques à parler à nouveau en analysant leur activité cérébrale en temps réel.

Dans un article publié dans la revue Nature Communications, l’équipe de chercheurs a présenté ses dernières avancées sur un tel appareil.

Au cours des expériences, ils ont posé une question aux participants et leur ont demandé de dire la réponse à voix haute. En examinant les lectures des moniteurs d’électrocorticographie à haute densité – des électrodes implantées chirurgicalement directement à la surface du cerveau -, ils ont pu trouver la réponse avec des taux de précision « aussi élevés que 61% » en examinant uniquement les signaux du cerveau.

Les chercheurs affirment que leurs résultats « démontrent le décodage en temps réel de la parole dans un environnement interactif et conversationnel, ce qui a des implications importantes pour les patients qui sont incapables de communiquer ».

Toutefois, de nombreux domaines doivent encore être améliorés, en particulier compte tenu de l’objectif des chercheurs qui est « une vitesse de décodage en temps réel de 100 mots par minute avec un vocabulaire de 1 000 mots et un taux d’erreur de moins de 17% », selon Facebook.

Lors des premiers essais, le vocabulaire des réponses possibles était extrêmement limité et le taux de réussite laissait largement place à l’amélioration.

Et puis, il y a le caractère invasif de la pose chirurgicale d’électrodes directement sur la surface du cerveau – un modèle très différent d’un casque d’écoute élégant conçu pour les consommateurs grand public.

Mais le laboratoire de recherche de Facebook explore déjà une alternative prometteuse : l’infrarouge. En mesurant les niveaux d’oxygénation du sang, Facebook pense pouvoir créer une interface cerveau-ordinateur moins encombrante et beaucoup moins invasive.

En d’autres termes, Facebook ne va pas entrer dans vos pensées de sitôt. Un appareil qui peut nous permettre à tous de déplacer une souris, de saisir des commentaires sur Facebook et de jouer à des jeux avec nos seules pensées peut encore durer de nombreuses années, si ce n’est des décennies.

Et cela soulève aussi de nombreuses questions sur la protection de la vie privée. Nos pensées sont l’un des derniers refuges que les grandes entreprises de technologie n’ont pas encore exploité.

« Pour moi, le cerveau est le seul endroit sûr pour la liberté de pensée, les fantasmes et la dissidence », a déclaré Nita Farahany, professeure à la Duke University spécialisée en neuroéthique au MIT Technology Review. « Nous sommes sur le point de franchir la dernière frontière de la vie privée en l’absence de toute protection. »

MIT Technology Review