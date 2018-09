Utérus artificiel : l’avenir de la procréation humaine ?

Utérus artificiel : Pourquoi ne pouvons-nous pas encore faire développer des fœtus en dehors du corps ?

Un avenir dans lequel n’importe qui peut avoir un bébé, quelle que soit sa croyance ou ses besoins, chaque fois qu’il le souhaite. Ceci n’est pas tiré par les cheveux compte tenu de la vitesse à laquelle les techniques de reproduction ont progressé au cours des dernières décennies. En effet, il est déjà possible d’acheter ou vendre des œufs et du sperme ; nous pouvons faire des tests génétiques sur les embryons pour nous assurer que les enfants qu’ils produisent n’ont pas de maladies héréditaires mettant leur vie en danger ; et les bébés peuvent même naître, maintenant, avec le patrimoine génétique de trois parents différents.

Il s’ensuit que nous devrions bientôt pouvoir avoir une grossesse en dehors du corps – des utérus artificiels.

Les scientifiques ont déjà compris comment imiter de nombreux processus du corps pour des techniques telles que la fécondation in vitro et même le contrôle des naissances hormonales. Mais la manière dont les corps des mères soutiennent les fœtus est incroyablement compliquée – et la science n’est pas encore arrivée à un point où nous pouvons simuler ces processus. Et aussi parce qu’il est interdit aux scientifiques d’étudier les embryons 14 jours après leur fécondation, c’est une vision de science-fiction qui ne se concrétisera probablement pas. Tout du moins, pas dans un avenir proche.

Pour le moment, il a été imaginé dans « The Stork », le deuxième épisode de Glimpse, une nouvelle série de science-fiction originale de Futurism Studios et de DUST.

Cela ne veut pas dire que les utérus artificiels ne sont pas utiles. Ils pourraient avoir une utilisation légèrement différente de celle envisagée par les œuvres de science-fiction qui les ont employées. Par exemple, ils pourraient résoudre le problème croissant des naissances prématurées.

Lorsque l’on parle de naissances «prématurées», on parle généralement de bébés nés avant 37 semaines de gestation. Mais la plus grande préoccupation concerne les bébés nés entre 22 et 24 semaines, qu’on appelle la «frontière de la viabilité» du fœtus.

Au cours des dernières années, les médecins ont trouvé des interventions qui rendent plus probable la survie des bébés nés dans cette fenêtre de temps. Mais même dans ce cas, ils sont beaucoup plus susceptibles d’avoir des problèmes neurologiques, des problèmes pulmonaires ou d’autres effets à long terme sur leur esprit et leur corps. Le taux de survie des bébés nés à 23 semaines n’est que de 30%. Une semaine de plus fait une énorme différence ; à 24 semaines, les chances de survie doublent.

C’est important car, aux États-Unis, le taux de naissances prématurées a augmenté ces dernières années. Personne ne sait très bien pourquoi, mais certains facteurs qui augmentent le risque de naissance prématurée incluent l’âge de la mère et si la mère souffre d’autres problèmes de santé pendant la grossesse.

Les utérus artificiels pourraient aider. Et pour cette utilisation, au moins, ils pourraient se situer dans une perspective pas trop éloignée.

En 2017, des chercheurs du CHOP (Children’s Hospital of Philadelphia) ont dévoilé un prototype fonctionnel d’un utérus artificiel. Au cours des expériences, le système a permis de mener à terme huit bébés agneaux extrêmement prématurés. Les chercheurs ont déplacé les fœtus dans des «environnements semblables à l’utérus» à 110 jours de gestation, soit l’équivalent de la limite humaine de la viabilité.

Dans leur étude publiée l’an dernier dans Nature Communications, les chercheurs ne se réfèrent jamais à leurs systèmes comme des «utérus artificiels», probablement parce que ce terme pèse trop lourd et suscite une controverse. «Notre objectif n’est pas d’étendre les limites actuelles de la viabilité, mais plutôt d’offrir un potentiel d’amélioration des résultats pour les nourrissons qui sont déjà systématiquement réanimés et soignés dans des unités de soins intensifs néonatals», écrivent les chercheurs.

Bien sûr, comme beaucoup d’autres techniques de reproduction (sinon toutes), un environnement semblable à celui de l’utérus suscite la controverse. Dans les jours qui ont suivi la publication de l’étude du CHOP, une vague de préoccupations exprimées par les médias a été soulevée, la plupart d’entre elles demandant une certaine variation des mêmes questions. Est-ce la fin de la grossesse naturelle ? Est-ce qu’une usine de fabrication semblable à Matrix sera ouverte dans votre quartier ?

Bien sûr, il y a des questions éthiques absolument légitimes à régler sur les utérus artificiels. La technologie pourrait éventuellement réduire l’âge auquel les fœtus sont considérés comme «viables», ce qui pourrait compliquer les droits à l’avortement. Et il y a aussi la question de savoir de qui décide de qui obtient l’accès à la technologie de reproduction avancée ?

Il est compréhensible que les parents d’un bébé prématuré peuvent être mal à l’aise de voir leur nouveau-né dans une sorte de sac en plastique (c’est-à-dire si la technologie CHOP évolue pour être utilisée sur des humains). Mais cela pourrait sauver la vie du bébé. Cependant, cette technologie ne progressera pas s’il n’y a pas de débats sur la question. Mais cela ne devrait pas non plus empêcher la recherche d’avancer.

C’est pourquoi il est contre-productif de s’intéresser à la question de savoir si ce type de technologie est ou non dangereux ou «non naturel». Il y a encore beaucoup de travail à faire avant que les utérus artificiels ne soient disponibles pour les humains. Il faut augmenter la portée et la qualité de la couverture des soins de santé. Et réorganiser les lois et règlements régissant la santé génésique.

Mais l’éducation – sur la façon dont ces appareils fonctionnent, sur les raisons pour lesquelles ils sont nécessaires – et le storytelling, à propos de personnes dont la vie pourrait être améliorée grâce à de tels dispositifs, peuvent contribuer à équilibrer ces conversations. Cela pourrait réduire l’alarmisme et les réactions excessives. Cela pourrait commencer à faciliter la manifestation de cette science-fiction dans une histoire réelle.

Après tout, les utérus artificiels ne sont pas si différents des autres technologies transformatrices qui ont fait leur apparition dans l’histoire. Comme avec ceux-là, les scientifiques créeront les outils – et nous ne déterminerons pas seulement comment nous les utiliserons, mais pas avant que nous décidions combien de temps il faut avant que nous cessions de les craindre et d’explorer les possibilités d’un monde qui les utilise.

Futurism

L’utérus artificiel

Des bébés qui viendraient au monde sans passer un seul instant dans le ventre de leur mère : fable futuriste ou réalité scientifique ? Parce qu’ils parviennent à sauver des prématurés de plus en plus jeunes, des chercheurs envisagent la possibilité de combler toujours plus les besoins des bébés en dehors du ventre de leur mère, jusqu’à pratiquer l’ectogenèse. Ce procédé, déjà pratiqué sur certaines espèces animales (par exemple les chèvres), consiste à faire se développer un bébé, depuis sa conception jusqu’à sa naissance, dans un utérus artificiel ressemblant à une sorte d’incubateur. Fécondation in vitro, liquide amniotique de synthèse, placenta artificiel et, neuf mois plus tard, un enfant naîtrait… Mais comment anticiper les répercussions sur son évolution ? Comment reproduire les connections entre l’enfant et sa mère ?

En tentant de mesurer les enjeux scientifiques, éthiques et psychologiques de cette (r)évolution, Marie Mandy revient sur les fondements de la maternité, ses mythes et ses phantasmes et part à la rencontre des médecins et biologistes en France, en Belgique, au Japon et aux États-Unis, qui expérimentent de nouvelles techniques de gestation extra utero. S’il s’agit d’avancées considérables en matière de procréation (sauver les prématurés, aider les femmes sans utérus…), cela soulève beaucoup de questions d’ordre bioéthique : qui seront les parents ? Qui pourrait y avoir recours ? Une histoire qui interroge la valeur de la vie et le pouvoir de la science.

