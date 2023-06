Des embryons humains synthétiques créés à partir de cellules souches

Des scientifiques ont créé des embryons humains synthétiques à partir de cellules souches, dans le cadre d’une avancée révolutionnaire qui évite d’avoir recours à des ovules ou à des spermatozoïdes. Les structures n’ont pas de cœur battant ni de début de cerveau, mais comprennent des cellules qui formeraient normalement le placenta, le sac vitellin et l’embryon lui-même.

La motivation de ce travail est de comprendre la période de développement dite « boîte noire », ainsi nommée parce que les scientifiques ne sont autorisés à cultiver des embryons en laboratoire que jusqu’à la limite légale de 14 jours.

Les structures modèles, toutes cultivées à partir d’une seule cellule souche embryonnaire, ont atteint le début d’une étape du développement connue sous le nom de gastrulation, lorsque l’embryon se transforme, passant d’une couche continue de cellules à la formation de lignées cellulaires distinctes et à la mise en place des axes de base du corps.

Le modèle humain est le premier modèle d’embryon humain à trois lignées qui comprend des cellules amniotiques et germinales, les cellules précurseurs de l’ovule et du spermatozoïde, et qui est entièrement créé à partir de cellules souches embryonnaires.

Au Royaume-Uni et ailleurs, les scientifiques s’efforcent déjà d’élaborer des lignes directrices volontaires pour régir les travaux sur les embryons synthétiques. Toutefois, une question importante reste sans réponse : ces structures ont-elles le potentiel de se transformer en créatures vivantes ?