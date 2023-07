Mobilité aérienne avancée – Taxis aériens

Les taxis volants arrivent aux États-Unis

La mobilité aérienne avancée (AAM Advanced Air Mobility) est un terme générique désignant les aéronefs qui sont hautement automatisés et électriques. Ces aéronefs sont souvent appelés taxis aériens ou aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL pour electric vertical take-off and landing).

La mobilité aérienne avancée peut permettre à l’administration Biden-Harris de concrétiser sa vision d’un transport plus efficace, plus durable et plus équitable, tout en créant des milliers d’emplois de qualité.

Les avions de mobilité aérienne avancée pourraient également être utilisés pour le transport de marchandises et de passagers, la lutte contre les incendies et les opérations de recherche et de sauvetage. Il a également le potentiel de relier les communautés rurales et mal desservies.

Plan de mise en œuvre de la mobilité aérienne avancée

Le plan de mise en œuvre de la mobilité aérienne avancée (AAM), version 1.0, publié en juillet 2023, fournit une vue d’ensemble de l’AAM et de son intégration dans le système d’espace aérien national (NAS). Le plan présente l’initiative Innovate28, qui vise à permettre des opérations AAM intégrées sur des sites clés d’ici à 2028.

Il décrit les opérations clés du site, les axes de travail et un calendrier intégré pour la mise en œuvre de l’AAM. Le document souligne l’importance de la collaboration entre les parties prenantes et de l’élaboration d’une méthodologie reproductible pour l’extension des opérations d’AAM.

Le plan part du principe que les aéronefs AAM seront autorisés à être pilotés, qu’ils seront de différentes tailles et qu’ils utiliseront de nouveaux moyens de propulsion. Les opérations d’AAM respecteront les réglementations existantes en matière d’espace aérien et emprunteront des itinéraires cartographiés. Les services de contrôle du trafic aérien seront fournis selon les besoins, et des modifications de l’infrastructure pourront être nécessaires pour accueillir les opérations d’AAM.

La FAA réalisera des études environnementales pour les nouvelles installations de vertiport qui requièrent son approbation ou son financement. Les installations qui ne nécessitent pas l’approbation ou le financement de la FAA feront l’objet d’un engagement communautaire conformément aux règles locales.

Les parties prenantes n’appartenant pas à la FAA conviendront de critères pour l’infrastructure au sol. Il est recommandé de décoller et d’atterrir à partir de la zone d’atterrissage et de décollage (Touchdown and Liftoff Area – TLOF). Un groupe de travail a été créé pour se concentrer sur les questions de sécurité liées à l’AAM.

La FAA a établi des axes de travail pour la mise en œuvre de l’AAM, notamment la certification, la gestion de l’espace aérien et du trafic aérien, l’infrastructure, l’environnement, la sécurité des matières dangereuses et l’engagement communautaire. La FAA s’est engagée dans l’élaboration de règles pour permettre les opérations d’AAM et travaille sur les processus de certification et les examens d’aptitude opérationnelle. Les Normes de vol adaptent leur structure organisationnelle aux opérations d’AAM et améliorent leurs outils de coordination et de traitement des certifications.

La FAA est chargée de certifier les aéronefs aux États-Unis afin de s’assurer qu’ils respectent les normes de sécurité et d’environnement. Elle travaille actuellement avec les constructeurs pour développer de nouvelles technologies aéronautiques. La FAA propose également des mises à jour des systèmes de gestion de la sécurité et des normes de bruit.

La gestion de l’espace aérien et du trafic aérien pour les opérations d’AAM sera intégrée aux systèmes existants. L’infrastructure pour les opérations AAM peut utiliser les aéroports et héliports existants, mais de nouveaux vertiports peuvent également être créés. La FAA mène actuellement des recherches en vue d’élaborer des normes pour les vertiports.

Ce document fournit des orientations provisoires pour la conception des vertiports pour les opérations VTOL jusqu’à ce qu’un AC basé sur la performance soit publié en 2025. Il comprend des informations sur les phases de recherche, les efforts de collaboration, les normes et la surveillance des vertiports, les considérations environnementales, la sécurité des matières dangereuses et l’engagement de la communauté.