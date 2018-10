Un monde meilleur – Et si l’IA humanisait notre avenir ?

Enfin un livre positif sur l’évolution future du monde. Et si en définitive, le développement de l’intelligence artificielle et la société digitale humanisaient notre univers ?

L’auteur dans ce livre défend l’idée que l’humain, loin d’être exclu de la société future, y jouera un rôle prépondérant à côté des machines. Son analyse s’appuie sur une expertise opérationnelle acquise dans un grand groupe énergétique qui investit massivement dans l’innovation digitale pour préparer le monde de demain.

Cet avis contraste avec la vision apocalyptique dominante qui développe une crainte généralisée de l’Intelligence Artificielle (AI), de la robotisation et de toutes les techniques d’automatisation qui menaceraient nos vies privées et professionnelles.

L’auteur explique clairement les enjeux et les dangers des nouvelles technologies digitales (Big Data, blockchain, machine learning, analyse prédictive, cyber sécurité…). Militant de la complémentarité inéluctable de l’homme et de la machine, il décrit comment l’intelligence artificielle et la robotisation peuvent conduire à une humanité moins conflictuelle, débarrassée de ses travaux les plus pénibles, recentrée sur l’humain et plus intégrante.

La machine, loin d’être l’ennemie de l’homme, sera notre partenaire pour optimiser les activités, les carrières et l’engagement de chacun en apportant une plus-value à la gestion des enjeux auxquels sont confrontés les hommes et les entreprises. A cet égard, la révolution digitale est déjà l’occasion de pratiquer une politique volontariste d’engagement des salariés sur des tâches redistribuées, d’intégration des travailleurs handicapés et des seniors, d’action pour la mixité ou la diversité.

Enfin, l’auteur défend que l’homme est indispensable à l’intelligence artificielle, par son imprévisibilité et son humanité. L’homme avenir de la machine ?

Chargé de Mission Digital dans un grand groupe énergétique, Hervé Cuillandre est un visionnaire reconnu. Auteur de très nombreux articles sur les nouvelles technologies et leur impact sur la société de demain, il milite pour replacer l’humain au cœur des organisations, et soutient l’engagement autour des valeurs humanistes. Titulaire d’un DEA à l’Université de Rennes, il est diplômé de l’Edhec, certifié data-scientist, CEH, ITIL et Executive MBA en management de la transformation digitale.

Table des matières

Introduction

1 # Intelligence artificielle :

l’homme augmenté ou l’homme substitué ?

Les prouesses prometteuses d’AlphaGO et de l’intelligence artificielle

« La guerre des intelligences »

En compétition avec la Chine sur des systèmes de valeur différents

L’intelligence artificielle au service de l’homme

Les données en masse, nécessaires à l’apprentissage de l’intelligence artificielle

Les craintes de la singularité

L’hypothèse d’une intelligence artificielle agressive : la crainte de l’inconnu

2 # Big-Data : la recherche du sens perdu

Voyage au cœur de la donnée

L’entreprise transformée par le traitement de ses données

Les principes du Big-Data expliqués simplement

Quel est globalement le principe utilisé par Google ?

De nouveaux métiers

De nouveaux outils

Les nombreuses applications prédictives deviennent incontournables

Au-delà de l’efficacité commerciale

L’intelligence artificielle en concurrence avec l’intelligence humaine

Le sens perdu

La banalisation des risques

Le contrôle globalement illusoire des données

La crainte de Minority report et d’une surveillance massive

Les données d’entreprises âprement convoitées

Il ne sert à rien de craindre l’inévitable

Nous devons agir et refuser que le monde de demain nous soit imposé

3 # La blockchain : un nouvel outil d’automatisation

L’automatisation, une menace pour l’emploi

Un mouvement général de centralisation des données

La Blockchain automatise les process en décentralisant la donnée

Le Bitcoin, meilleur exemple de la Blockchain

Les nombreuses applications de la Blockchain

L’exemple du VTC autonome

Les emplois du secteur banque-assurance très impactés

La résilience du Bitcoin et de la blockchain signe une évolution incontournable

L’automatisation inévitable de toutes les tâches administratives

Recentrer les salariés sur des tâches plus humaines, plus valorisantes

4 # Sécurité informatique et émergence de la cyberguerre

L’importance de la cyberguerre témoigne de la mutation de notre civilisation

Du codage à la cyberguerre

Les piratages dévoilent des problèmes fondamentaux d’organisation

Les infrastructures cibles de choix des organisations malveillantes

Le sens devient un enjeu géopolitique

Guerre de la donnée, guerre de l’information

5 # La post-vérité s’organise

Reprendre possession du sens

Plusieurs visions de l’avenir s’affrontent

De la nécessité de partager la connaissance

Le reste du monde s’organise avec des moyens colossaux

Vulnérabilité des systèmes occidentaux

Informatique quantique

Les systèmes de paiement chinois en avance

Des systèmes de valeurs concurrents

6 # Digitalisation des organisations privées et publiques

L’accélération généralisée de nos vies

La nécessaire agilité des entreprises

Le défi de la digitalisation des entreprises : la transformation ou la mort

Digitaliser pour rester rentable : un premier pas

La leçon de la révolution Web

La destruction créatrice de Schumpeter : une justification économique

L’entrepreneur, principal acteur de la disruption

L’urgence de la digitalisation : le saut vers l’inconnu

Tasser la pyramide et donner du sens

Pas de révolution sans l’engagement de tous

Matérialiser le changement pour tous

Les anciennes générations menacées ?

Le digital est un outil pour porter des valeurs

La nécessaire évolution du Service Public : l’exemple d’un système clos

Reconversion de masse et développement de métiers humains

Le recrutement, outil au service de la parité, du handicap et de la diversité

Pour une mise à disposition des compétences du privé

7 # Sociologie du numérique : Générations X, Y, Z et Alpha

La théorie de Schumpeter appliquée aux humains

La génération X en résistance

Le renouveau de la génération Y

Les révolutionnaires de la génération Z

La génération alpha proposera l’alternative humaine

8 # La place de l’humain dans un futur automatisé

La prise de pouvoir rapide de la machine

Nous assistons à la singularité

L’intelligence artificielle et la robotisation menaceraient le salariat

Redéfinir notre place, nécessairement complémentaire

La connaissance et la réflexion en danger ?

L’émotion, nouveau champ du développement humain ?

La place de l’homme existe mais reste totalement à imaginer

Les spécificités et les richesses de l’être humain

Une nouvelle sociologie s’organise

Le contre-pouvoir humain

Un excès de connexions ?

Pour l’organisation de l’influence humaine

9 # Préparons-nous à la société de demain

La machine de guerre de l’intelligence artificielle

Une redéfinition de notre univers qui ne nous attend pas

La place de l’homme se redéfinit en conséquence, et doit être repensée activement

La guerre des intelligences artificielles

L’effet « boîte noire » n’est pas nouveau

L’urgence d’un travail en commun sur la société humaine de demain

10 # Quelles valeurs pour la société numérique de demain ?

Nous devons garder confiance en l’avenir

L’entreprise doit intégrer cette instabilité

Le digital, vecteur de valeurs humanistes

Pour la généralisation des entreprises humanistes et bienveillantes

L’expression de tous pour le bien-être de tous

La RH connaît en temps réel les potentiels de chacun

Travailler sur les valeurs humaines et sur l’engagement

11 # Le retour des valeurs humaines : pour une nouvelle sociologie de l’engagement

Le devoir d’alerte des visionnaires

La place de l’homme dans l’organisation

future du travail

L’humanisation des services de l’entreprise

Cesser de penser la mutation digitale

comme un outil de rentabilité

Des frontières concurrentielles liées au sens : redéfinition des territoires

Le salarié motivé par son propre développement

Nos sociétés sont mûres pour atteindre de nouvelles frontières

12 # Des valeurs et des machines

Bientôt gouvernés par les machines ?

Nous sommes l’avenir de l’intelligence artificielle

Mutation irréversible de notre société

L’intelligence artificielle peut gérer nos carrières

L’entrepreneur acteur de l’innovation organisationnelle

L’expérimentation nécessaire

Des entreprises ouvertes et des parcours certifiés

Quelles compétences pour demain ?

Refonder les collectifs

La mutation digitale n’est pas achevée

Expérimenter des ressources humaines agiles

Un projet humaniste