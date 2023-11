Elon Musk lance Grok pour défier ChatGPT

Elon Musk a dévoilé son propre chatbot d’intelligence artificielle pour défier ChatGPT, affirmant que le prototype est déjà supérieur à ChatGPT 3.5 sur plusieurs points de référence.

Baptisé Grok, il s’agit du premier produit de la société xAI de Musk et il est actuellement testé auprès d’un groupe limité d’utilisateurs américains.

Grok est développé à partir de données provenant de X anciennement Twitter, et est donc mieux informé des derniers développements que les robots alternatifs disposant d’ensembles de données statiques, selon le site web de l’entreprise. Il est également conçu pour répondre « avec un peu d’esprit et un côté rebelle », selon le communiqué.

Grok est le fruit de deux mois de développement, selon l’annonce de xAI, et sera mis à la disposition de tous les utilisateurs de X Premium+ une fois qu’il sera sorti de la phase de test.

The @xAI Grok AI assistant will be provided as part of 𝕏 Premium+, so I recommend signing up for that.

Just $16/month via web. https://t.co/wEEIZNjEkp

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023