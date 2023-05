OpenAI prévient qu’il pourrait quitter l’UE en raison de la loi sur l’IA

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman à l’origine de ChatGPT a déclaré qu’il pourrait envisager de quitter l’Europe s’il n’était pas en mesure de se conformer aux prochaines réglementations de l’Union européenne en matière d’intelligence artificielle.

La législation prévue par l’UE pourrait être la première à réglementer spécifiquement l’IA et pourrait exiger des entreprises d’IA générative qu’elles révèlent quels documents protégés par le droit d’auteur ont été utilisés pour entraîner leurs systèmes à créer du texte et des images.

Sam Altman craint qu’il soit techniquement impossible pour OpenAI de se conformer à certaines des exigences de sécurité et de transparence de la loi sur l’IA.

« Le projet de loi européen sur l’IA est trop réglementé », a déclaré Sam Altman sur Reuters. « Mais nous avons entendu dire qu’il allait être revu à la baisse.

Outre les discussions sur la réglementation, l’UE veut inciter les entreprises à s’engager volontairement. Pour ce faire, la Commission prévoit de conclure un contrat-cadre avec Google et d’autres entreprises.

Lors d’un événement organisé à l’University College London, Altman a ajouté qu’il était optimiste quant à la capacité de l’IA à créer davantage d’emplois et à réduire les inégalités. Car, comme le souligne Altman, trop de réglementation pourrait nuire à la diversité dans ce domaine – et notamment aux petites entreprises et au mouvement open source.

OpenAI n’est pas la seule entreprise à faire preuve d’une prudence particulière dans ce domaine au sein de l’UE. Par exemple, Google a déjà publié son propre équivalent de ChatGPT, Bard, dans 180 pays, mais pas dans l’UE. Aucune raison n’a été donnée, mais en coulisses, il a été question de prudence face aux prochains travaux de réglementation de l’UE sur l’IA.