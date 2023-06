Cartographier l’ensemble du cerveau humain grâce à l’IA

Des scientifiques utilisent l’IA pour réaliser une cartographie du cerveau humain

Allen Institute for Brain Science s’associe à Amazon Web Services (AWS) pour créer une plateforme de connaissances sur le cerveau afin de faire progresser le traitement des maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

La plateforme créera une cartographie du cerveau unique en son genre, la plus grande base de données ouverte au monde sur les cellules cérébrales, basée sur des technologies de génomique unicellulaire.

Cette carte des cellules cérébrales aidera les chercheurs à comprendre les origines des maladies et les cliniciens à déterminer les causes de maladies telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson. La base de connaissances fournie par la plateforme permettra aux chercheurs d’intégrer des informations dans tous les systèmes biologiques des mammifères.

Le cerveau compte environ 200 milliards de cellules, ce qui complique le stockage et l’analyse de ces données. Le cloud computing d’AWS permet de stocker, d’analyser et d’accéder à ces données, les rendant ainsi accessibles aux médecins à la recherche de traitements et de remèdes pour les maladies du cerveau.

L’apprentissage automatique d’AWS permet aux organisations de recherche de découvrir de nouvelles connexions et de nouvelles découvertes grâce à des services d’IA spécialement conçus à cet effet.

La collaboration vise à obtenir de meilleurs diagnostics et options de traitement pour les maladies neurodégénératives, qui touchent plus d’un cinquième de la population américaine et coûtent à l’économie 1,5 trillion de dollars par an.

Dans des projets similaires, nous avons déjà la cartographie des neurones du cerveau par Google. La carte génétique d’une cellule. Le Human Brain Project ou HBP qui vise d’ici à environ 2024 à simuler le fonctionnement du cerveau humain grâce à un superordinateur. Et plus récemment, le NIH BRAIN Initiative qui a lancé des projets visant à développer des cartographies cellulaires et des outils moléculaires pour l’accès aux cellules.

Tous ces projets à grande échelle promettent de transformer la recherche en neurosciences.