Paradromics est proche de l’approbation de la FDA pour son implant cérébral

Paradromics, une startup neurotech fondée en 2015, développe un implant cérébral qui pourrait aider les patients atteints de paralysie sévère à retrouver leur capacité à communiquer.

Jeudi, la société basée à Austin, au Texas, a annoncé qu’elle avait reçu la désignation Breakthrough Device de la Food and Drug Administration pour son système phare, appelé Connexus Direct Data Interface.

Matt Angle, CEO, a déclaré que cette désignation, qui s’ajoute à un financement de 33 millions de dollars, aidera Paradromics à mettre son dispositif sur le marché.

Paradromics fait partie du secteur émergent des interfaces cerveau-ordinateur (BCI), un système qui déchiffre les signaux cérébraux et les traduit en commandes pour des technologies externes.

Au mois de mai, aucune société spécialisée dans les BCI n’avait encore réussi à obtenir le sceau d’approbation final de la FDA.

L’interface cerveau-ordinateur (BCI) de Paradromics, le Connexus Direct Data Interface, est un dispositif d’assistance à la communication qui traduit les signaux neuronaux en texte ou en parole synthétisée. Un réseau de minuscules électrodes est implanté directement dans le tissu cérébral, où il mesure et déchiffre les signaux cérébraux qui sont ensuite transmis à des dispositifs externes par l’intermédiaire d’un émetteur-récepteur.

Paradromics développe une interface cerveau-ordinateur (BCI) pour aider les patients qui ont perdu leur capacité à communiquer physiquement.

Le dispositif nécessitera une chirurgie cérébrale invasive, mais la qualité des signaux neuronaux qu’il peut mesurer permettra aux patients de communiquer plus rapidement et plus naturellement qu’ils ne pourraient le faire avec un BCI moins invasif.

La FDA a accordé 32 désignations « Breakthrough Device » pour l’exercice 2023, créant ainsi une « voie rapide » pour la communication entre la FDA et Paradromics.

Paradromics mène actuellement des essais de sécurité sur les animaux, dont les résultats aideront la FDA à déterminer s’il convient d’approuver une étude sur l’homme. Paradromics espère lancer son premier essai clinique sur des patients humains au cours du premier semestre 2024.

Le nouveau cycle de financement de 33 millions de dollars a été mené par Prime Movers Lab. Dakin Sloss, fondateur et partenaire général de Prime Movers Lab, estime que les interfaces cerveau-ordinateur (BCI) sont une technologie réelle qui fonctionne aujourd’hui.

Angle est convaincu que les BCI peuvent transformer les problèmes difficiles liés à la santé du cerveau et que les capacités futures des BCI créeront une valeur de plusieurs milliards de dollars.