Principes mondiaux d’interopérabilité de la CBDC

Le document du WEF est un livre blanc qui traite de l’importance de l’interopérabilité dans les monnaies numériques des banques centrales (CBDC) et fournit les principes pour parvenir à l’interopérabilité.

Il souligne la nécessité de la confiance, de l’innovation, de l’inclusion financière, de l’efficacité et de la sécurité des paiements, de la conformité réglementaire, de la protection de la vie privée et des données, de la cybersécurité et de la résilience, de l’expérience utilisateur et de l’accessibilité, ainsi que de la coopération interrégionale.

Le rapport fournit également des recommandations pour les banques centrales, les décideurs politiques, le secteur privé et les acteurs de l’infrastructure des marchés financiers.

Il commence par mettre en évidence les domaines d’alignement des priorités des CBDC dans les différentes régions. Il souligne la nécessité d’une interopérabilité et de normes entre les systèmes CBDC afin de garantir la fluidité des transactions nationales et transfrontalières. Le document souligne également l’importance des capacités hors ligne, de la coopération interrégionale et de la coopération public-privé dans l’adoption des CBDC.

Le document fournit des exemples de projets de CBDC dans différentes régions.

En Amérique latine et dans les Caraïbes, il mentionne le Digital Real au Brésil et le Sand Dollar aux Bahamas. Le document aborde les défis et les considérations spécifiques à la région, tels que l’utilisation importante d’argent liquide, les économies informelles et le besoin d’inclusion financière.

En Afrique subsaharienne, le document mentionne des projets de CBDC en Afrique du Sud et au Nigeria et aborde des considérations telles que la connectivité limitée, l’intégration avec les services d’argent mobile et la lutte contre la volatilité des devises. Les motivations pour la mise en œuvre des CBDC en Afrique comprennent l’inclusion financière, une politique monétaire plus efficace et la réduction des coûts de distribution d’argent.

Le rapport examine ensuite les avantages et les aspects des CBDC dans les régions du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) et de l’Asie-Pacifique (APAC).

Dans la région MENA, les aspects liés aux CBDC comprennent l’infrastructure technologique, la conformité réglementaire, la cybersécurité et la confidentialité des données, les considérations culturelles et religieuses, la transformation numérique et l’innovation, la stimulation de la croissance économique et l’encouragement de l’intégration économique régionale.

Dans la région APAC, les critères des CBDC comprennent le commerce électronique et l’économie numérique, l’inclusion financière, le commerce mondial et les paiements transfrontaliers, ainsi que les envois de fonds. Le document présente une étude de cas sur l’e-CNY de la Chine, en discutant de ses caractéristiques, de son calendrier de développement et des leçons tirées de l’expérience.

Le document aborde également les enjeux globaux des CBDC. Il souligne l’importance d’équilibrer les préférences régionales et l’alignement mondial dans la conception et la mise en œuvre des CBDC. Il aborde deux considérations essentielles : la souveraineté monétaire et la stabilité financière.

Les CBDC peuvent renforcer la souveraineté monétaire en donnant aux banques centrales plus de contrôle sur le système monétaire et de meilleurs outils pour mettre en œuvre la politique monétaire. Toutefois, il existe un risque que des monnaies numériques privées ou étrangères remplacent les monnaies nationales, ce qui nécessite une coopération internationale pour établir des lignes directrices et des règles de conduite.

Le rapport fournit une vue d’ensemble de l’importance de l’interopérabilité des CBDC et propose des principes et des recommandations pour y parvenir.

Principes et recommandations

1. Normalisation : Les CBDC doivent respecter des normes et des protocoles techniques communs afin de permettre une intégration et une interopérabilité sans faille. Il s’agit notamment de définir des formats de données uniformes, des protocoles de communication, des normes de messagerie, des mécanismes de cryptage et des interfaces transactionnelles.

2. Transparence et inclusivité : Les CBDC devraient être conçus pour être agnostiques sur le plan technologique et permettre l’interopérabilité avec des solutions basées sur la technologie du grand livre distribué (DLT) ou non. La conception devrait permettre la portabilité des paiements afin d’éviter que les utilisateurs ne soient enfermés dans un seul intermédiaire.

3. Évolutivité : Les CBDC doivent être évolutives afin de pouvoir gérer des volumes de transactions élevés et de s’adapter à la croissance future. Il s’agit de concevoir des systèmes capables de répondre à une demande accrue sans compromettre les performances ou la sécurité.

4. Résilience et continuité des activités : Les CBDC doivent être conçus de manière à garantir la résilience et la continuité des activités, même en cas de perturbations ou de défaillances. Il s’agit notamment de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes, des systèmes de sauvegarde et des plans de reprise en cas de problème.

5. Collaboration entre les parties prenantes : La collaboration entre les banques centrales, les régulateurs financiers, les acteurs de l’infrastructure des marchés financiers et le secteur privé est essentielle pour créer un écosystème interopérable de CBDC. Les partenariats, les efforts de normalisation et les projets pilotes peuvent stimuler l’innovation et le développement de cadres d’interopérabilité.

6. Intégration transfrontalière : L’interopérabilité des CBDC doit porter sur les transactions transfrontalières, permettant des transferts et des échanges transparents entre différentes CBDC. Les cadres d’interopérabilité doivent tenir compte de la réglementation des changes, des procédures de règlement et des mécanismes visant à faciliter l’efficacité des transactions transfrontalières tout en préservant la conformité.

7. Cohérence juridique et réglementaire : Les cadres juridiques et réglementaires des CBDC doivent être conformes aux lois et réglementations en vigueur dans le pays d’émission. Les décideurs politiques doivent promouvoir la cohérence et la clarté des réglementations dans les différentes juridictions afin de minimiser les obstacles juridiques et de conformité à l’interopérabilité des CBDC.

8. Protection de la vie privée et des données : Les CBDC doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes pour protéger l’intégrité du système et garantir la protection de la vie privée des utilisateurs. Il s’agit notamment d’utiliser des algorithmes de cryptage puissants, des pratiques de gestion des clés sécurisées et des technologies de protection de la vie privée.

9. Expérience de l’utilisateur et accessibilité : Les CBDC devraient offrir une expérience intuitive et conviviale pour encourager l’adoption. L’accessibilité à un large éventail de personnes, y compris celles qui n’ont pas accès aux services bancaires traditionnels, devrait être une priorité pour atteindre les objectifs d’inclusion financière.

10. Collaboration public-privé : La collaboration public-privé est un aspect crucial du développement et de la mise en œuvre des monnaies numériques des banques centrales. Elle implique des partenariats et une coopération entre les banques centrales et les entités du secteur privé afin de tirer parti de l’expertise, des ressources et des infrastructures de paiement existantes. Cette collaboration permet d’accélérer le développement des CBDC et de créer des solutions interopérables. Elle garantit également que la conception et la mise en œuvre des CBDC tiennent compte des perspectives et des besoins des secteurs public et privé.

Les avantages de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé dans le cadre des initiatives de CBDC sont notamment l’amélioration de la réussite des projets, l’innovation, le partage des connaissances et la mise à profit de compétences et de ressources diverses. Elle favorise également la mise en place de normes et de protocoles techniques cohérents qui facilitent l’interopérabilité. En encourageant une collaboration continue, les banques centrales peuvent atténuer les difficultés et promouvoir le développement des CBDC à l’échelle mondiale.

Dans l’ensemble, la collaboration entre le secteur public et le secteur privé est essentielle à la réussite du développement, de la mise en œuvre et de l’interopérabilité des CBDC. Elle permet l’intégration des infrastructures existantes, favorise l’innovation et garantit la prise en compte des besoins des différentes parties prenantes.