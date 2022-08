Transhumanisme : l’idéologie dominante de la 4ème révolution industrielle

Cet article examine le transhumanisme sous l’angle de la science politique. Il démontre, de manière détaillée, qu’il peut être considéré comme une véritable idéologie politique qui vise à faire émerger un « nouvel être humain ».

En adoptant une stratégie « solutionniste », le transhumanisme se fracture en de nombreux champs discursifs, un pour chaque contexte spécifique, afin d’atteindre ses objectifs. Une analyse du discours transhumaniste montre qu’il soutient et justifie une marchandisation accrue de la vie humaine, alors que la quatrième révolution industrielle conduit à l’adoption massive de la convergence technologique NBIC, donnant lieu à une rupture significative dans l’évolution du capitalisme. Ainsi, le transhumanisme, devenu un « grand récit » politique, sert les intérêts des multinationales technologiques, qui soutiennent à leur tour sa diffusion à grande échelle.

À cet égard, le transhumanisme est déjà une idéologie dominante, car il écrase toutes les autres positions idéologiques concernant les changements technologiques – en particulier celles des humanistes de tous bords et des adeptes de l' »écologie profonde » – sous le seul poids de l’argent. Le transhumanisme a désormais atteint le stade où il est devenu un projet politique majeur impliquant une diffusion idéologique de masse. Il n’est plus un intérêt marginal confiné aux débats académiques sur les questions éthiques et juridiques.

Compte tenu de la manière dont les « solutionnistes » divisent habilement le débat sociétal en de nombreux fragments discrets, rendant plus difficile la vision d’ensemble, et des ressources combinées de la science et des multinationales (en particulier américaines mais aussi de plus en plus chinoises), il y a tout lieu de craindre que le monde se lance dans la quatrième révolution industrielle sans trop de débat sur ce qui nous attend en coulisses : le projet politique mondial qu’est le transhumanisme.

Aujourd’hui, tout se passe comme si la métamorphose, via la « Grande Convergence NBIC », en un être posthumain, technologiquement amélioré et totalement intégré à la machine, était déjà inscrite dans la pierre. Le projet idéologique transhumaniste incarne donc parfaitement une vieille ambition antihumaniste, analysée et dénoncée en son temps par le philosophe Günther Anders : provoquer « l’obsolescence de l’homme » et l’extinction de l’humanité en tant qu’espèce.

