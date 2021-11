Les Nations unies et les origines de la grande réinitialisation

Il y a environ deux mille quatre cents ans, le philosophe grec Platon a eu l’idée de construire l’État et la société selon un plan élaboré. Platon voulait des “sages” (philosophes) à la tête du gouvernement, mais il a également précisé que son type d’État nécessiterait une transformation des humains. À l’époque moderne, les promoteurs de l’État omnipotent veulent remplacer le philosophe Platon par l’expert et créer l’homme nouveau par l’eugénisme, que l’on appelle désormais le transhumanisme. Les Nations unies et leurs différentes sous-organisations jouent un rôle central dans ce projet qui a atteint son stade actuel dans le projet de l’Agenda 2030 et du Great Reset.

La lutte pour un gouvernement mondial

La grande réinitialisation ne vient pas de nulle part. Les premières tentatives modernes de création d’une institution mondiale ayant une fonction gouvernementale ont été lancées par le gouvernement de Woodrow Wilson, président des États-Unis de 1913 à 1921. Sous l’inspiration du colonel Mandell House, premier conseiller et meilleur ami du président, Wilson souhaitait créer un forum mondial pour la période suivant la Première Guerre mondiale. Cependant, le projet de participation des États-Unis à la Société des Nations a échoué et l’élan vers l’internationalisme et l’établissement d’un nouvel ordre mondial a reculé pendant les années folles.

Un nouveau pas vers la gestion d’une société comme une organisation a toutefois été franchi pendant la Grande Dépression. Franklin Delano Roosevelt ne laisse pas passer la crise sans faire avancer les choses avec son “New Deal“. FDR était particulièrement intéressé par les privilèges exécutifs spéciaux qui découlaient de la Seconde Guerre mondiale. La résistance est quasi nulle lorsqu’il entreprend de jeter les bases d’une nouvelle Société des Nations, qui s’appellera désormais les Nations unies.

Sous la direction de Staline, Churchill et Roosevelt, vingt-six nations ont accepté en janvier 1942 l’initiative de créer une Organisation des Nations Unies (ONU), qui a vu le jour le 24 octobre 1945. Depuis sa création, l’ONU et ses branches, telles que le Groupe de la Banque mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont préparé les pays du monde à se conformer aux objectifs annoncés lors de sa fondation.

Pourtant, les déclarations onctueuses sur la promotion de la “paix et de la sécurité internationales”, le “développement de relations amicales entre les nations” et l’action en faveur du “progrès social, de l’amélioration du niveau de vie et des droits de l’homme” cachent l’intention d’établir un gouvernement mondial doté de pouvoirs exécutifs dont la tâche ne consisterait pas à promouvoir la liberté et les marchés libres, mais à renforcer l’interventionnisme et le contrôle par le biais d’organisations culturelles et scientifiques. Cela est apparu clairement avec la création de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1945.

Eugénisme

Après la fondation de l’UNESCO en 1945, le biologiste évolutionniste anglais, eugéniste et mondialiste déclaré Julian Huxley (le frère d’Aldous Huxley, auteur de Brave New World – Le meilleur des mondes) est devenu son premier directeur.

Lors du lancement de l’organisation, Huxley appelle à un “humanisme scientifique mondial, de portée globale” (p. 8) et demande de manipuler l’évolution humaine à une fin “désirable”. Se référant au matérialisme dialectique comme “la première tentative radicale d’une philosophie évolutionniste” (p. 11), le directeur de l’UNESCO déplore que l’approche marxiste pour changer la société était vouée à l’échec en raison de son manque d’une indispensable “composante biologique.”

Avec ces idées, Julian Huxley était en respectable compagnie. Depuis la fin du XIXe siècle, l’appel à l’amélioration génétique de la race humaine par l’eugénisme a fait de nombreux adeptes de premier plan. John Maynard Keynes, par exemple, considérait la promotion de l’eugénisme et du contrôle de la population comme l’une des questions sociales les plus importantes et un domaine de recherche crucial.

Keynes n’était pas le seul. La liste des partisans de la reproduction de la race humaine en vue de son propre perfectionnement est assez longue et impressionnante. Parmi ces “réformateurs illibéraux” figurent, parmi de nombreux autres noms connus, les écrivains H.G. Wells et G.B. Shaw, le président américain Theodore Roosevelt, le premier ministre britannique Winston Churchill, ainsi que l’économiste Irving Fisher et les pionniers du planning familial Margaret Sanger et Bill Gates Sr, le père de Bill Gates, cofondateur de Microsoft et directeur de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Dans le discours qu’il a prononcé lors de la fondation de l’UNESCO, Julian Huxley a été très précis quant aux objectifs et aux méthodes de cette institution. Pour réaliser le “progrès évolutif” souhaité de l’humanité, la première étape doit être de souligner “la nécessité ultime de l’unité politique mondiale et de familiariser tous les peuples avec les implications du transfert de la pleine souveraineté des nations séparées à une organisation mondiale.”

En outre, l’institution doit considérer le compromis entre “l’importance de la qualité par rapport à la quantité” (p. 14), ce qui signifie qu’elle doit tenir compte du fait qu’il existe “une gamme optimale de taille pour chaque organisation humaine comme pour chaque type d’organisme” (p. 15). L’organisation de l’ONU dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture doit accorder une attention particulière à “l’unité dans la variété de l’art et de la culture du monde, ainsi qu’à la promotion d’un pool unique de connaissances scientifiques” (p. 17).

Huxley précise que la diversité humaine ne convient pas à tous. La variété pour “les faibles, les fous et les déficients moraux… ne peut qu’être mauvaise”, et parce qu’un “pourcentage considérable de la population n’est pas capable de profiter d’une éducation supérieure” et aussi qu’un “pourcentage considérable de jeunes hommes” souffrent de “faiblesse physique ou d’instabilité mentale” et que “ces motifs sont souvent d’origine génétique” (p. 20), ces groupes doivent être exclus des efforts pour faire avancer le progrès humain.

Dans son discours, Huxley diagnostique qu’à l’époque où il écrit, “l’effet indirect de la civilisation” est plutôt “dysgénique au lieu d’eugénique” et que “de toute façon, il semble probable que le poids mort de la stupidité génétique, de la faiblesse physique, de l’instabilité mentale et de la prédisposition aux maladies, qui existe déjà dans l’espèce humaine, s’avérera un fardeau trop lourd pour que de réels progrès soient réalisés” (p. 21).

Après tout, il est “essentiel que l’eugénisme soit ramené entièrement dans les limites de la science, car, comme nous l’avons déjà indiqué, dans un avenir pas très lointain, le problème de l’amélioration de la qualité moyenne des êtres humains deviendra probablement urgent ; et cela ne peut être accompli qu’en appliquant les résultats d’un eugénisme véritablement scientifique” (pp. 37-38).

Utilisation de la menace climatique

La prochaine étape décisive vers la transformation économique mondiale a été franchie avec le premier rapport du Club de Rome. En 1968, le Club de Rome a été créé au domaine Rockefeller de Bellagio en Italie. Son premier rapport a été publié en 1972 sous le titre “Les limites de la croissance“.

Le président émérite du Club de Rome, Alexander King, et le secrétaire du club, le général Bertrand Schneider, indiquent dans leur rapport du Conseil du Club de Rome que, lorsque les membres du club ont cherché à identifier un nouvel ennemi, ils ont énuméré la pollution, le réchauffement de la planète, les pénuries d’eau et les famines comme les éléments les plus opportuns à imputer à l’humanité, ce qui implique que l’humanité elle-même doit être réduite pour tenir ces menaces en échec.

Depuis les années 1990, plusieurs initiatives globales vers un système mondial de contrôle ont été entreprises par les Nations unies avec l’Agenda 2021 et l’Agenda 2030. L’Agenda 2030 a été adopté par tous les États membres des Nations unies en 2015. Il a lancé son plan directeur pour le changement mondial avec l’appel à atteindre dix-sept objectifs de développement durable (ODD). Le concept clé est le “développement durable” qui inclut le contrôle de la population comme un instrument crucial.

Sauver la terre est devenu le slogan des guerriers de la politique verte. Depuis les années 1970, le scénario d’horreur du réchauffement climatique a été un outil utile entre leurs mains pour gagner en influence politique et finalement dominer le discours public. Entre-temps, ces groupes anticapitalistes ont obtenu une influence dominante dans les médias, les systèmes éducatif et judiciaire, et sont devenus des acteurs majeurs de l’arène politique.

Dans de nombreux pays, notamment en Europe, les partis dits “verts” sont devenus un élément central du système politique. Nombre de leurs représentants revendiquent ouvertement de rendre la société et l’économie compatibles avec des normes écologiques élevées qui nécessitent une profonde remise en question du système actuel.

En 1945, Huxley (p. 21) note qu’il est trop tôt pour proposer carrément un programme de dépopulation eugénique, mais conseille qu’il sera important pour l’organisation “de veiller à ce que le problème eugénique soit examiné avec le plus grand soin, et que l’esprit public soit informé des questions en jeu, de sorte que beaucoup de choses qui sont aujourd’hui impensables puissent au moins devenir pensables”.

La mise en garde de Huxley n’est plus nécessaire. Entre-temps, les branches des Nations unies ont acquis un tel niveau de pouvoir que même des sous-organisations de l’ONU, à l’origine mineures, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ont été en mesure d’ordonner aux différents gouvernements du monde d’obéir à leurs ordres. L’OMS et le Fonds monétaire international (FMI) – dont la conditionnalité des prêts est passée de la restriction budgétaire à la mesure dans laquelle un pays suit les règles fixées par l’OMS – sont devenus le tandem suprême pour œuvrer à l’établissement du nouvel ordre mondial.

Comme le soulignait Julian Huxley dans son discours de 1945, il appartient aux Nations Unies de supprimer la liberté économique, car “le laisser-faire et les systèmes économiques capitalistes” ont “créé beaucoup de laideur” (p. 38). Le moment est venu de travailler à l’émergence “d’une culture mondiale unique” (p. 61). Cela doit se faire avec l’aide explicite des médias et des systèmes éducatifs.

Conclusion

Avec la fondation des Nations Unies et de ses sous-organisations, la volonté de faire avancer les programmes d’eugénisme et du transhumanisme ont fait un grand pas en avant. Conjointement avec les activités du Club de Rome, elles ont permis d’initier la grande remise à zéro qui a lieu actuellement. Avec l’annonce d’une pandémie, l’objectif d’un contrôle gouvernemental complet de l’économie et de la société a fait un nouveau bond vers la transformation de l’économie et de la société. La liberté fait face à un nouvel ennemi.

La tyrannie se présente sous le déguisement d’un gouvernement d’experts et d’une dictature bienveillante. Les nouveaux dirigeants ne justifient pas leur droit à la domination par la providence divine, mais revendiquent désormais le droit de gouverner le peuple au nom de la santé et de la sécurité universelles, sur la base de preuves scientifiques présumées.

Antony P. Mueller

Le Dr. Antony P. Mueller est un professeur d’économie allemand qui enseigne actuellement au Brésil.

🔖 L’UNESCO: ses buts et sa philosophie, par Julian Huxley, 1946

🔖 UNESCO: its purpose and its philosophy, by Julian Huxley, 1946

Nous publions, à titre de document historique, la traduction de ce qui a été appelé à l’époque le Manifeste des généticiens (1939), produit du septième Congrès International de Génétique qui s’est clôturé à Edinburgh trois jours avant la déclaration de la Seconde Guerre Mondiale. Les personnalités à l’origine de ce texte, notamment J. Huxley, J. B. S. Haldane et H. Müller, sont toutes progressistes.

Voir également Le Transhumanisme (1957) selon Julian Huxley.

