Microsoft et Amazon sous le feu de la technologie de reconnaissance faciale

La critique des sociétés technologiques basée sur les applications pour lesquelles leurs produits de reconnaissance faciale sont utilisés est de plus en plus répandue, Amazon et Microsoft attisant chacun leur travail avec les forces de l’ordre américaines et les agences de protection des frontières.

Microsoft a publié une déclaration en réponse à des questions soulevées en ligne sur son rôle dans la séparation des enfants migrants de leurs parents par l’US Immigration and Customs Enforcement (ICE), rapporte The Verge. Des questions et des critiques ont été adressées à l’entreprise sur les médias sociaux après un article de janvier décrivant l’utilisation d’Azure Government par ICE pour traiter les données sur les appareils périphériques ou utiliser les capacités de deep learning (apprentissage en profondeur) pour accélérer la reconnaissance faciale et l’identification.

Suite au tollé général suscité par ce message, dans lequel Microsoft se dit «fier» de soutenir la modernisation informatique d’ICE, une partie de l’article a été supprimée puis restaurée. Microsoft a publié une déclaration exprimant sa consternation devant la séparation des familles à la frontière sud des États-Unis, et plus tard dans la journée, il l’a révisé pour traiter directement de sa relation avec l’ICE.

« En réponse à des questions, nous voulons être clairs : Microsoft ne travaille pas avec l’US Immigration and Customs Enforcement ou l’US Customs and Border Protection sur des projets visant à séparer les enfants de leurs familles à la frontière, et contrairement à certaines spéculations, nous ne sommes pas au courant d’Azure ou des services Azure utilisés à cette fin », a déclaré la société dans sa déclaration actualisée. « En tant qu’entreprise, Microsoft est consterné par la séparation forcée des enfants de leurs familles à la frontière. L’unification de la famille a été un principe fondamental de la politique et du droit américains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant qu’entreprise, Microsoft a travaillé pendant plus de 20 ans pour combiner la technologie et la primauté du droit afin que les enfants réfugiés et immigrants puissent rester avec leurs parents. Nous devons continuer à bâtir sur cette noble tradition plutôt que de changer de cap maintenant. Nous exhortons l’administration à changer sa politique et le Congrès pour adopter une législation garantissant que les enfants ne sont plus séparés de leurs familles. »

Les actionnaires d’Amazon demandent l’arrêt de la commercialisation de son outil de reconnaissance faciale Rekognition aux forces de l’ordre américaines.

Une lettre a été remise au PDG d’Amazon Jeff Bezos cosigné par près de 20 groupes d’actionnaires de la société, exprimant des inquiétudes sur la menace à la vie privée posée par sa technologie de reconnaissance faciale, rapporte CNN. Plusieurs groupes, dont Social Equity Group et Northwest Coalition for Responsible Investment, sont des entreprises ou des avocats qui investissent socialement.

« Nous sommes préoccupés par le fait que la technologie serait utilisée pour cibler et surveiller de manière injuste et disproportionnée les personnes de couleur, les immigrés et les organisations de la société civile », écrivent les groupes. « Nous craignons que les ventes ne s’étendent aux gouvernements étrangers, y compris aux régimes autoritaires. »

Bezos a également reçu une lettre de l’ACLU (American Civil Liberties Union) et près de 70 autres groupes, ainsi qu’une pétition de plus de 150 000 signatures, rapporte CNET, réitérant son appel précédent à Amazon d’arrêter de commercialiser Rekognition auprès des forces de l’ordre.

Amazon a répondu à l’appel précédent avec un article de blog, soulignant qu’aucun abus de Rekognition n’a été signalé.