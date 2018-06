Trois percées de l’IA qui transformeront l’IoT

Tout est connecté partout, des voitures aux robots industriels en passant par les hôtels. Les entreprises leaders utilisent les données issues des objets connectés pour réduire les coûts opérationnels, commercialiser les produits plus rapidement et augmenter la différenciation et la fidélité à la marque. Écoutez Kareem Yusuf, directeur général, IBM Watson IoT, pour en savoir plus sur les opportunités qui se présentent lorsque vous profitez des percées récentes dans le domaine de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle.

Comment les nouvelles technologies aident à ouvrir des perspectives et une plus grande valeur à partir d’objets connectés ?