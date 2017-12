Le gouvernement britannique retarde la publication de la stratégie biométrique

Les ministres du gouvernement britannique ont de nouveau retardé la publication d’une stratégie d’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par la police, ce qui signifie que, selon un rapport de Sky News, la police continuera d’utiliser la technologie biométrique sans aucune assistance juridique.

Le président du comité des sciences et de la technologie, Norman Lamb, a déclaré que le délai de cinq ans était «intolérable», car les chiens de garde préviennent que la pratique pourrait être illégale.

Plus tôt cette année, un examen du Home Office a révélé que les services de police ont utilisé plus de 19 millions d’images et de vidéos, autrement dit des images de détention, d’individus qu’ils ont arrêtés ou interrogés dans la base de données nationale policière.

Malgré une décision judiciaire rendue en 2012 interdisant aux agences de conserver des images de personnes innocentes, les services de police ont continué de constituer une base de données massive sans mettre en œuvre aucun des contrôles ou mesures de protection de la vie privée.

En août, le commissaire britannique à la biométrie a reproché au ministère de l’Intérieur et à la police de ne pas avoir abordé les principaux problèmes de confidentialité liés à l’utilisation de la reconnaissance faciale.

