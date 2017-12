Le Japon choisit la technologie de reconnaissance faciale de Panasonic

Panasonic Corporation a annoncé le 15 décembre que son portail de reconnaissance faciale a été choisi par le Bureau de l’immigration du ministère de la Justice pour rationaliser les procédures d’immigration dans un grand aéroport japonais de manière simple et sûre.

Dans le cadre des mesures à mettre en œuvre pour le nombre croissant de visiteurs étrangers, le ministère de la Justice a envisagé d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour rationaliser les processus de départ et de retour pour les voyageurs japonais. Depuis le 18 octobre 2017, trois portails de reconnaissance faciale de Panasonic ont été mis en service au contrôle de l’immigration de l’aéroport international de Tokyo. Le système contribue à l’examen d’immigration en douceur des voyageurs japonais rentrant chez eux. Sans avoir besoin d’un enregistrement préalable des données biométriques, le système compare les données photographiques du visage du voyageur dans la puce IC incorporée dans le passeport de la personne avec une photo prise au portail de reconnaissance faciale pour vérifier l’identité.

Le portail de reconnaissance faciale de Panasonic a été récemment conçue pour rationaliser les processus de départ et d’arrivée des ressortissants japonais, en se basant sur le concept d’une solution simple, sûre et sécurisée où les voyageurs peuvent franchir la barrière sans retard, frustration ou confusion. Ce système ne sera disponible qu’au Japon pour le moment.

Le portail présente les caractéristiques suivantes : (1) une facilité d’utilisation intuitive grâce au design ergonomique et à la technologie sophistiquée que la société a développée pour les lecteurs de passeport; (2) Haute performance du moteur de reconnaissance faciale grâce à une technologie de pointe capable de gérer les variations d’apparence telles que le vieillissement, le maquillage, l’expression faciale et la qualité d’image; et (3) la conception spatiale et la conception globale du service qui permettent l’aménagement optimal dans un espace limité basé sur des essais sur le terrain.

Panasonic continuera d’aider les autorités à mettre en œuvre des procédures de contrôle de l’immigration rigoureuses et strictes dans les aéroports et les ports maritimes du Japon, alors que le pays vise à devenir une nation touristique vers 2020 et au-delà. L’entreprise vise également à fournir diverses solutions aux consommateurs en combinant ses technologies de passeport et de reconnaissance faciale.

Panasonic Newsroom