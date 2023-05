Etude sur l’utilisation des Chatbots et autres IA pour l’apprentissage

Chatbots et autres IA pour l’apprentissage : Une enquête sur l’utilisation et les opinions des étudiants universitaires en Suède

Les étudiants de l’enseignement supérieur mènent leur vie académique, et une grande partie de leur vie ordinaire, dans un environnement de plus en plus influencé par l’intelligence artificielle. À cet égard, tant Zawacki-Richter et al. (2019) que Holmes et Tuomi (2022) notent, par exemple, comment les étudiants s’engagent avec des plateformes d’apprentissage adaptatif basées sur l’IA leur permettant de personnaliser leur expérience d’apprentissage en fonction de leurs besoins, de leurs préférences et de leur style d’apprentissage.

Les étudiants ont également accès à des outils d’écriture alimentés par l’IA qui fournissent un retour d’information en temps réel sur la grammaire, l’orthographe, la ponctuation et le style, ou qui suggèrent des améliorations à la structure des phrases, au choix des mots et au ton, aidant ainsi les étudiants à améliorer la qualité globale de leur travail écrit. Des chatbots d’IA sont également disponibles pour les étudiants en tant qu’outils d’auto-apprentissage, leur permettant d’accéder rapidement à des informations, de recevoir des réponses à des questions et de résoudre des problèmes en temps réel.

À première vue, l’utilisation de l’IA dans l’enseignement supérieur semble donc présenter un potentiel important pour améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants, les aider à apprendre efficacement, leur fournir un soutien personnalisé et améliorer leurs performances académiques. Dans leurs interactions avec les étudiants, les universités dépendent également de la technologie d’IA, qu’elles utilisent, par exemple, pour des évaluations personnalisées et/ou automatisées, la détection du plagiat, l’analyse des programmes d’études et de l’apprentissage par l’IA.

Toutefois, les parties prenantes de l’enseignement supérieur et les spécialistes de l’enseignement et de l’apprentissage ont également fait part de leurs préoccupations concernant l’avancement et l’influence de l’IA sur l’enseignement et l’apprentissage – plus récemment en ce qui concerne les chatbots tels que ChatGPT -, notamment en ce qui concerne les questions d’évaluation et d’examen et l’intégrité et l’éthique académiques (par exemple, Eke, 2023 ; Rudolph et al., 2023 ; Vincent-Lancrin & Van der Vlies, 2020 ; Yeadon et al., 2023). Les sources publiées dans la littérature soulignent que l’on en sait beaucoup trop peu sur la manière dont l’IA influe et continuera d’influer sur l’enseignement supérieur – de manière positive ou négative – dans les années à venir (par exemple, Adiguzel et al., 2023 ; Holmes, 2021 ; Zawacki-Richter et al., 2019).

De nombreuses recherches récentes sur l’IA dans l’enseignement supérieur (p. ex., García-Peñalvo, 2023 ; Rudolph et al., 2023) déplorent le manque de recherches empiriques pour étayer les affirmations sur les avantages – et les défis – de l’IA dans l’éducation du point de vue des parties prenantes (cela est particulièrement vrai en ce qui concerne l’IA générative, Bates et al., 2020).

La présente étude vise à remédier à cette pénurie de recherches empiriques avec les parties prenantes de l’éducation et à fournir une base pour un débat plus éclairé sur l’IA dans l’enseignement supérieur.

« Je pense que nous devrons apprendre à vivre avec l’IA et à tirer parti de ses avantages au lieu de l’interdire complètement. »

Objectif

Basé sur une enquête menée auprès d’étudiants de l’enseignement supérieur dans des universités suédoises, ce rapport présente les principales conclusions d’une vaste étude sur l’utilisation des chatbots et d’autres types d’outils d’IA par les étudiants à des fins d’apprentissage, ainsi que sur leurs attitudes à l’égard de ces outils dans l’éducation.

La recherche par enquête est une méthode importante pour collecter des données empiriques sur les perceptions des parties prenantes de l’enseignement supérieur, et des étudiants, sont, selon nous, particulièrement importants à étudier à cet égard.

Les étudiants sont les principaux bénéficiaires de l’IA dans l’enseignement supérieur et leurs perceptions peuvent fournir des informations importantes sur la manière dont la technologie affecte leur apprentissage (résultats, engagement et expérience globale).

Par extension, les enseignements tirés des études sur la perception des étudiants peuvent être utilisés pour façonner les décisions politiques et les pratiques éducatives concernant l’intégration de l’IA dans l’enseignement supérieur.

Le rapport est délibérément bref, descriptif et dépourvu d’interprétation détaillée des résultats ; notre objectif à cet égard est de fournir une base opportune pour des discussions et des enquêtes plus approfondies sur les chatbots et autres IA, du point de vue des étudiants de l’enseignement supérieur. Nous nous appuyons principalement sur la visualisation – plutôt que sur un texte détaillé – pour présenter les résultats, dans l’espoir que les chiffres transmettront les principaux points de l’enquête d’une manière accessible.

« Les résultats présentés ici fournissent des indications précieuses sur l’engagement des étudiants vis-à-vis de l’IA dans l’enseignement supérieur et contribuent à l’augmentation rapide du nombre de recherches dans ce domaine. »

Les points importants

– 5 894 étudiants d’universités suédoises ont été interrogés sur leur utilisation de l’IA à des fins d’apprentissage et sur leur attitude à l’égard de cette technologie, qu’il s’agisse de chatbots (tels que ChatGPT) ou d’autres outils linguistiques d’IA (tels que Grammarly).

– 1 707 répondants à l’enquête ont fait part de leurs commentaires individuels, ajoutant des pensées et des réflexions sur l’utilisation efficace et éthique de l’IA dans l’enseignement supérieur.

– Dans l’ensemble, la plupart des étudiants sont favorables à l’utilisation de chatbots et d’autres outils linguistiques d’IA dans l’enseignement ; beaucoup affirment que l’IA les rend plus efficaces en tant qu’apprenants.

– Presque toutes les personnes interrogées connaissent ChatGPT (mais généralement pas les autres chatbots) ; plus d’un tiers d’entre elles l’utilisent régulièrement. La connaissance et l’utilisation par les étudiants d’autres outils linguistiques d’IA, en particulier les outils de traduction linguistique, sont largement répandues.

– Plus de la moitié des personnes interrogées s’inquiètent de l’impact des chatbots sur l’enseignement futur ; les inquiétudes concernant d’autres types d’outils linguistiques basés sur l’IA sont beaucoup moins prononcées.

– Plus de 60 % d’entre eux estiment que l’utilisation de chatbots pendant les examens constitue une tricherie, ce qui n’est pas le cas pour d’autres outils linguistiques d’IA. Cependant, une majorité d’étudiants est opposée à l’interdiction de l’IA dans le cadre de l’éducation.

– La plupart des étudiants ne savent pas si leur établissement d’enseignement dispose de règles ou de lignes directrices concernant l’utilisation responsable de l’IA ; un étudiant sur quatre déclare explicitement que son établissement ne dispose pas de telles règles ou lignes directrices.