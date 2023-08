Le selfie via Au10tix pour la vérification d’identité arrive sur X

X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, aurait introduit un nouveau processus de vérification biométrique et de documents d’identité par selfie, selon Nima Owji (@nima_owji), un chercheur spécialisé dans les applications.

Owji indique via des captures d’écran que le nouveau processus de vérification de l’identité exigera des utilisateurs qu’ils prennent un selfie et qu’ils photographient une pièce d’identité délivrée par le gouvernement. Ces images seront envoyées au service tiers Au10tix, qui se chargera de la comparaison biométrique des visages. X conservera ces images pendant 30 jours au maximum.

Cette nouvelle fonctionnalité est particulièrement intéressante pour les abonnés Blue/Premium, car la vérification deviendra obligatoire pour accéder aux fonctionnalités premium. Pour les autres utilisateurs, la vérification biométrique de l’identité semble être facultative, selon le compte d’information de la plateforme X News Daily.

Selon la capture d’écran, le processus de vérification de l’identité devrait durer environ 5 minutes.

Cette décision fait suite aux récents efforts de la plateforme pour accroître la responsabilité des utilisateurs et favoriser un environnement en ligne plus fiable et plus sûr ; elle est inévitable, compte tenu des ambitions de la plateforme en tant que « super-application« . Les critiques s’inquiètent des problèmes potentiels de confidentialité liés au stockage d’informations personnelles sensibles.

Au10tix est une société israélienne de vérification et de gestion d’identité fondée par d’anciens responsables des services de renseignement israéliens. Sur son site web, Au10tix se targue d’utiliser « une technologie de pointe en matière d’IA et d’apprentissage automatique » pour vérifier les utilisateurs en 4 à 8 secondes, et revendique comme clients un certain nombre de grandes plateformes technologiques, dont Google, Uber, Microsoft et PayPal.

Le site de l’entreprise indique également qu’elle utilise la technologie de reconnaissance faciale pour « vérifier l’identité des clients et des nouveaux commerçants ».

Ce partenariat suscite des inquiétudes en matière de protection de la vie privée, notamment en raison des problèmes de cybersécurité historiquement liés à la technologie israélienne. Certains craignent que le système ne mette à l’écart les utilisateurs qui n’ont pas d’identité officielle et que la fonction « facultative » ne devienne obligatoire. Et les faux pas en matière de cybersécurité historiquement associés à la technologie israélienne, illustrés par le logiciel espion Pegasus de NSO Group, amplifient les appréhensions.