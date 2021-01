Virus de destruction massive

Dernière mise à jour le 30/01/2021

Il arrive un moment dans l’introduction de chaque nouveau récit officiel où les gens ne se rappellent plus comment il a commencé.

Ou plutôt, ils se souviennent de la façon dont cela a commencé, mais pas de la propagande qui l’a déclenché.

Ou plutôt, ils se souviennent de tout cela (ou en sont capables, si on leur met la pression), mais cela ne fait plus aucune différence, car le récit officiel a supplanté la réalité.

Vous vous souvenez de ce point de la guerre contre la terreur, et plus particulièrement de l’occupation de l’Irak. Au second semestre 2004, la plupart des Occidentaux avaient complètement oublié la propagande qui avait lancé l’invasion, et considéraient donc la résistance irakienne comme des « terroristes », malgré le fait que les États-Unis avaient envahi et occupaient leur pays sans aucune raison légitime.

À cette époque, il était tout à fait clair qu’il n’y avait pas d’ « armes de destruction massive » et que les États-Unis avaient envahi une nation qui ne l’avait pas attaquée et ne représentait aucune menace pour elle, et qu’ils menaient donc une guerre d’agression classique.

Ces faits n’avaient aucune importance, pas le moindre. À cette époque, les Occidentaux étaient totalement immergés dans le récit officiel de la guerre contre la terreur, qui avait supplanté la réalité objective. La mentalité de troupeau avait pris le dessus. Il est difficile de décrire comment cela fonctionne ; c’est un état de dissociation fonctionnelle. Ce n’est pas que les gens ne connaissaient pas les faits, ou qu’ils ne les comprenaient pas.

Ils savaient que les Irakiens n’étaient pas des « terroristes ». En même temps, ils savaient qu’ils étaient définitivement des « terroristes », même s’ils savaient qu’ils ne l’étaient pas.

Ils savaient qu’il n’y avait pas d’ADM (arme de destruction massive), qu’il n’y avait jamais eu d’ADM, et ils étaient tout de même certains qu’il y avait des ADM, qui seraient trouvées, bien qu’elles n’existent manifestement pas.

La même chose s’est produite dans l’Allemagne nazie.

La majorité des Allemands n’ont jamais été des antisémites fanatiques comme les membres purs et durs du N.S.D.A.P. S’ils l’avaient été, il n’y aurait pas eu besoin de Goebbels et de sa monstrueuse machine de propagande.

Non, les Allemands pendant la période nazie, comme les Américains pendant la guerre contre la terreur, savaient que leurs victimes ne représentaient aucune menace pour eux, et en même temps ils croyaient exactement le contraire, et ne protestaient donc pas, car leurs voisins étaient arrachés à leurs maisons et envoyés dans des camps de la mort, des camps qui, dans leur état dissociatif, existaient et n’existaient pas simultanément.

Ce que je décris ressemble probablement à une psychose, mais, techniquement parlant, ce n’en est pas une… pas tout à fait. Ce n’est pas une rupture absolue avec la réalité. Les gens qui fonctionnent dans cet état savent que ce qu’ils croient n’est pas réel.

Néanmoins, ils sont obligés d’y croire (et d’y croire, en fait, littéralement, aussi impossible que cela puisse paraître), car les conséquences de ne pas y croire sont encore plus effrayantes que la dissonance cognitive de croire un récit qu’ils savent être une fiction.

Ne pas croire le récit officiel signifie l’excommunication de la « normalité », la perte d’amis, de revenus, de statut et, dans de nombreux cas, des punitions bien pires.

Les animaux du troupeau, dans un état de panique, courent instinctivement vers le centre du troupeau. La séparation du troupeau en fait une proie facile pour la poursuite des prédateurs. C’est le même instinct primitif qui opère ici.

Le but de tout récit officiel est de générer ce type de mentalité de troupeau, non pas pour tromper ou duper le public, mais plutôt pour le confondre et le terroriser au point qu’il revienne à ses instincts primaires, et qu’il soit poussé par une peur purement existentielle, et que les faits et la vérité n’aient plus d’importance.

Une fois qu’un récit officiel atteint ce point, il est inattaquable par les faits et la raison. Il n’a plus besoin de faits pour le justifier. Il se justifie par sa propre existence. La raison ne peut pas la pénétrer. Il est inutile de se disputer avec ses adeptes. Ils savent qu’elle est irrationnelle. Ils ne s’en soucient tout simplement pas.

Nous arrivons à ce point avec le récit du coronavirus. Il est possible que nous l’ayons déjà atteint. Malgré le fait que nous ayons affaire à un virus qui, oui, est clairement mortel pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies, mais qui n’est pas non plus une menace mortelle pour la majorité de l’espèce humaine, les gens se cachent dans leurs maisons comme si l’apocalypse des zombies avait enfin commencé.

Beaucoup semblent croire que ce virus est une sorte de grippe Alien-Terroriste mortelle (ou virus de destruction massive militarisé) qui vous tuera à la seconde où vous l’inhalez.

Cela n’est pas du tout surprenant, car, selon le récit officiel, ses pouvoirs destructeurs sont presque illimités. Non seulement il va détruire vos poumons et liquider tous vos autres organes principaux, et vous tuer avec des caillots de sang et des dommages intestinaux, mais il provoque maintenant des « accidents vasculaires cérébraux soudains chez les jeunes adultes », et peut-être un cancer de la prostate spontané, et Dieu sait quelles autres horreurs médicales !

Selon tous les « scientifiques » et « experts médicaux » (c’est-à-dire ceux qui se conforment au récit officiel, pas tous les autres scientifiques et experts médicaux), il ne ressemble à aucun autre virus qui ait jamais existé dans l’histoire des virus.

Elle ne suit certainement pas le schéma typique qui consiste à se propager largement pendant une période limitée, puis à s’éteindre rapidement d’elle-même, quelles que soient les mesures prises pour la contrecarrer, comme cette étude israélienne semble l’indiquer.

De plus, « nous n’avons aucune immunité contre elle« , c’est pourquoi nous devons tous rester « enfermés » comme des détenus indisciplinés dans un pénitencier jusqu’à ce qu’un vaccin puisse être concocté et imposé à chaque personne vivante sur terre.

Apparemment, ce vaccin miracle nous rendra magiquement immunisés contre ce virus contre lequel nous n’avons aucune immunité (et sommes totalement incapables de développer une immunité), immunité qui sera certifiée sur nos « papiers d’immunité » obligatoires, dont nous aurons besoin pour voyager, trouver un emploi, envoyer nos enfants à l’école et, vous savez, pour les montrer à la police lorsqu’elle nous arrêtera dans la rue parce que nous aurons l’air d’être peut-être « infectés ».

L’Allemagne est bien en avance sur ce point. Selon le Süddeutsche Zeitung, le gouvernement fédéral prévoit d’introduire une « carte d’immunité » contre le coronavirus dans le cadre de sa « loi sur la protection contre les infections », qui donnera aux autorités le pouvoir d’arrêter toute personne « soupçonnée d’être contagieuse » et de la mettre en « quarantaine », et de lui interdire l’accès à certains lieux publics.

German quarantine breakers to be held in refugee camps, detention centers https://t.co/UY1FwG2oMA pic.twitter.com/sPuOL5QxXZ — New York Post (@nypost) January 18, 2021

Les autorités malaisiennes ont renoncé à de telles subtilités et arrêtent les travailleurs migrants et les réfugiés dans les « zones rouges de Covid-19 » et les emmènent Dieu sait où.

Oh, oui, et j’allais oublier… les chercheurs de la DARPA spécialisés dans la guerre bactériologique et chimique ont mis au point un nouveau type de test sanguin sophistiqué qui permettra d’identifier les « porteurs asymptomatiques* » (c’est-à-dire les personnes qui ne présentent aucun symptôme).

* Les asymptomatiques ne transmettent pas la Covid19, étude chinoise sur 10 MILLIONS DE PERSONNES! Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million residents of Wuhan, China : https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

Cela sera donc probablement utile… surtout si les « suprémacistes blancs« , les « extrémistes rouge-brun » et les « théoriciens du complot » continuent de protester contre le verrouillage avec leurs femmes et leurs enfants !

Et ce ne sont là que les derniers ajouts à une liste d’exemples plutôt dystopiques de la « nouvelle norme » du récit officiel que GloboCap [Global capitalism, le capitalisme global] déploie, sous nos yeux (que les rédacteurs de l’OffGuardian ont rationalisé ici et ici). Tout est là, noir sur blanc.

Ils ne cachent pas le totalitarisme … ils n’ont pas à le faire. Parce que les gens le réclament. Ils exigent d’être « enfermés » dans leurs maisons, obligés de porter des masques et de se tenir à deux mètres les uns des autres, pour des raisons dont la plupart d’entre eux ne se souviennent plus.

Les barrières en plastique s’élèvent partout. Les flèches au sol vous indiquent le chemin à suivre. Des boîtes vous indiquent où vous tenir. Les Blockwarts paranoïaques mettent en place des panneaux menaçant quiconque ne porte pas de masque.

Des petits voyous fascistes hystériques dénoncent leurs voisins à la police pour avoir laissé leurs enfants jouer avec d’autres enfants. Des millions de personnes téléchargent volontairement des « applications de recherche de contacts » afin que les gouvernements et les entreprises mondiales puissent surveiller tous leurs mouvements.

En Espagne, ils ont javellisé une plage entière, tuant tout, jusqu’aux insectes, afin de protéger le public contre les « infections ».

L’Internet est devenu un chœur orwellien de voix criardes et moralisatrices qui intimident tout le monde pour qu’il se conforme à des tableaux, des graphiques et des culpabilités désespérées, dont peu ont un lien avec la réalité. Les entreprises et les gouvernements censurent la dissidence. Nous approchons d’un niveau d’hystérie de masse fabriquée et de mentalité de troupeau que même Goebbels n’aurait pas pu imaginer.

Pendant ce temps, ils frappent les « hôpitaux de campagne« , pour la plupart vides, et le « navire-hôpital » théâtral est maintenant parti, et malgré leurs tentatives de gonfler le nombre de morts du Covid-19 autant qu’il est humainement possible, les centaines de millions de morts prévues ne se sont pas matérialisées (loin s’en faut), et la Suède va bien, tout comme la plupart de l’humanité, et … tout comme il n’y avait pas d’ADM, il n’y a pas de virus de destruction massive.

Ce qu’il y a, c’est un nouveau récit officiel, la nouvelle « norme » pathologisée et paranoïaque. Comme la guerre contre la terreur, c’est un récit global. Un récit global, post-idéologique.

Ce n’est que le début, donc on ne sait pas encore à quel point cette série va devenir totalitaire, mais, étant donné la nature de l’épisode pilote, je redoute un peu le reste de la série.

CJ Hopkins

CJ Hopkins est un dramaturge, romancier et satiriste politique américain primé, basé à Berlin.