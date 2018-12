Publication d’une demande de brevet d’Amazon pour un réseau de reconnaissance faciale résidentiel

Une demande de brevet déposée par Amazon, décrivant l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale avec des caméras de sécurité domestiques en réseau pour identifier les personnes suspectes et les visiteurs indésirables, a été publiée par l’Office américain des brevets et des marques.

La demande décrit l’utilisation d’une base de données contenant des criminels reconnus coupables, des délinquants sexuels enregistrés ou des individus identifiés comme suspects par les propriétaires pour identifier des personnes, tandis que les livreurs de courrier et autres peuvent être inscrits sur une liste blanche.

Les propriétaires peuvent alerter leurs voisins et utiliser le système avec le réseau social de Ring, Neighbors, annoncé peu après sa reprise par Amazon, comme plate-forme de partage de données de surveillance du voisinage, telles que des images de cambrioleurs. Amazon a acquis Ring, qui fournit des services de vidéosurveillance et de sonnette intelligente (CNN).

Le brevet comprend également un procédé de compilation d’une image composite à partir de plusieurs caméras du réseau de voisinage afin de collecter suffisamment de données pour une correspondance biométrique. L’image pourrait également être envoyée aux smartphones des propriétaires.

L’idée d’un réseau de caméras résidentielles effectuant une identification biométrique inquiète certains défenseurs de la vie privée, notamment le porte-parole de la société American Civil Liberties Union (ACLU).

« Le brevet est une feuille de route pour la vision inquiétante d’Amazon sur la surveillance dans le futur », a déclaré à CNN Business, l’avocat spécialisé dans les technologies et les libertés civiles à l’American Civil Liberties Union. «Les gens ont le droit de vaquer à leurs occupations quotidiennes sans être surveillés et suivis. Et rien ne garantit que la résolution de la caméra à la porte est très bonne. »

Selon Matt Pruitt, architecte en chef des solutions NEC, un déploiement massif de la reconnaissance faciale d’Amazon bénéficierait aux algorithmes de la société, mais a également souligné que les caméras utilisées ne seraient pas assez puissantes pour identifier les personnes sur les trottoirs ou les rues, selon CNN.

Le fabricant de sonnettes connectées équipées de reconnaissance faciale, Trueface.ai, a récemment publié ses principes pour un déploiement responsable de la technologie.

Biometric Update